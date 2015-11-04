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Evim için hangi şömineyi seçmeliyim?

Murat Aksoy Murat Aksoy
Bio-Ethanol Kamin – Home Flame Collection, Radius Design Radius Design Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
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Bir evde şömine olması her zaman için o dekorasyona eleganlık ve romantiklik katan bir unsur olarak algılanagelmiştir. Şömineler eve kattıkları değişik havayla, yaydıkları ısıyla sadece evin sıcaklığını arttırma ve soğuktan korunma gibi pratik ve gündelik amaçalara cevap vermekle kalmazlar, aynı zamanda gönüllere de hitap edip bir evi yuva yapan değerler haline gelirler. Şöminelerin bu estetik ve göze hitap eden duruşu, teknolojinin de verdiği imkanlar sayesinde günümüzde artık içerisinde odun yanan basit ocaklar olmaktan çok daha ötesini vaad etmektedir. Şöminelerin bu sevilen ve saygın bilinirliğinden ilham alan tasarımcılar, konunun teknik yanını bilen uzmanlarla işbirliği içinde çok farklı şömine türleri tasarlamaktadırlar. İşte bugünkü yazımızın konusunu da bu oluşturuyor.

Şömine türlerinin yukarıda bahsettiğimiz çeşitliliği ve farklı dekorasyon tarzlarıyla uyumlaştırılması, belirli bir ev veya oda için hangi şömine türlerinin daha uygun olabileceği sorusunu gündeme getiriyor. Şuna hiç şüphe yok ki, eğer şömineler sadece dekorasyon değil gerçek anlamda ısınma amaçlı da kullanılıyorlar ise işin içine ısı tasarrufu (ve dolayısıyla para tasarrufu) boyutu da girmektedir. Bu da bir nebze teknik bilgiyi, eğer bu bilgiye sahip değilsek bir uzman ihtiyacını zorunlu kılıyor. Bugün piyasada klasik anlamda odun ateşine dayalı şöminler seçkin yerlerini korudukları gibi, sadece şömine görüntüsü veren tasarımların yanında gazla ısıtan ya da yakıt tasarrufu sağlayan, dumansız vs. birçok farklı ürün bulunmakta. Şimdi dilerseniz bu farklı ürünlere bir de yakından bakalım.

Camdan şömineler

homify Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
homify

homify
homify
homify

Camdan imal edilen şömineler son zamanların en çok tutulan ürünlerinden. Bu tarz şöminelerde elbette ısıya karşı oldukça dayanıklı özel camlar kullanılmakta. Camdan şöminelerin klasik şöminelere göre en büyük avantajlarından birisi, Meksika’dan seçtiğimiz örnek fotoğraftada da görebileceğiniz üzere, (elbette uygun baca ve tahliye unsurları bulunuyorsa) klasik şömine örneklerindeki gibi sadece tek bir cepheden değil odanın her yerinden içinin görülebilmesi. Böylece şöminenin verdiği hem gerçek ısı hem de manevi ısıyı odanın her yerinden algılamanız mümkün olmakta. Camdan şöminelerin çok tutulması nedeniyle sitemizde birçok farklı örneğini görebilemeniz mümkün.

Duvara asılı şömineler

Bio-Ethanol Kamin – Home Flame Collection, Radius Design Radius Design Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Radius Design

Radius Design
Radius Design
Radius Design

Klasik anlamdaki şömine konseptini aşmaya hazırsanız bahsedeceğimiz tarzdaki şömineler size hitap ediyor olabilir. Siz okuyucularımız için Almanya kökenli Radius Design firmasından seçtiğimiz bu örnek modelimiz farklı bir şömine tasarımı sunuyor. Kafalardaki klasik şömine resmi elbette duvara gömük ve bacaya bağlı, çoğu zaman oyuk şeklindeki örneklerdir. Ancak giriş kısmında da belirttiğimiz gibi bugün artık çok farklı tasarımlar ulaşmak da mümkün. Duvara monte edilen bu örneğimi modern ve zarif tasrımıyla dikkat çekerken yakıt olarak da Bio-ethanol kullanmakta ve böylelikle de çevreci yönüyle dikkat çekmektedir. Kokusuz, dumansız ve şık bir şömine keyfine sanırız kimse hayır diyemez.

Danimarka tarzında şömineler

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

İskandinavlar’ın iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarındaki başarılı herkesçe malum. Bizim konumuz itibariyle de İskandinavlar’ın geri kalan bir tarafları yok, zaten bulundukları iklim kuşağı nedeniyle bu konuya kayıtsız kalmaları da mümkün değil, ısınma sorunu onlar için bizden bir kat daha önemli hiç kuşku yok ki. İşte Danimarkalılar da bu yüzden şömine konusundaki tecrübelerini kendi adlarıyla anılan tarzla somutlaştıracak kadar bu konuda ilerideler. Esasen Danimarka tarzı şömineler klasik anlamdaki şöminelerle çok fazla benzerlik taşıyor ancak olmazsa olmazları Danimarka’ya özgü kırmızı tuğladan inşa ediliyor ve bir bacaya bağlı olarak duvara gömülü olarak bulunuyor olmaları.

Pelet şömineler

Voluspa Şömine Soba 1001Keyif.com Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
1001Keyif.com

Voluspa Şömine Soba

1001Keyif.com
1001Keyif.com
1001Keyif.com

Uluslararası alanda ‘pellet oven’ olarak bilinen pelet şömine ya da sobalar esas itibariyle kimilerimizin çocukluklarından bildiği odanın ortasında yer alan o geleneksel sobaların biraz daha modern versiyonu. Katı yakıtın yanında gazla çalışan modelleri ve hatta kalorifer tesisatına bağlanmak suretiyle sıcak suyla çalışan modelleri de bulumakta. Sitemizde yapacağınız kısa bir gezintiyle pelet şöminelerin birçok örneğini görme şansına sahip olabilirsiniz. Özellikle gazlı ve sulu modellerin en büyük avantajı daha ekonomik olmanın yanında daha temiz ve çevreci olmalarını sıralayabiliriz. Üstelik modern pelet şöminelerin modern örnekleri kadar klasik dekorasyondan vazgeçemeyenler için klasik örnekleri de var.

Gazlı şömineler

Doğalgaz uygulama, Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Kİng Şömine

Doğalgaz uygulama

Kİng Şömine
Kİng Şömine
Kİng Şömine

Özellikle doğalgazın varolduğu büyük şehirlerde artık kimsenin odun veya kömürle uğraşmak istemeyeceği aşikar. Hem maddi, hem çevresel dezavantajların yanında depolama ve taşıma gibi bir.ok ekstra yük de söz konusu. Doğalgaza bu bağımlılıktan şömineler de üzerlerine düşen payı alıyorlar. Artık şöminelerinizi de doğalgaz bağlantısı yardımıyla temiz ve ucuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Fotoğrafta örneği görülen ve ülkemiz firmalarından King Şömine’nin tasarımı olan bu doğalgazlı şömine özellikle mütevazi boyutlardaki bir oturma odası için oldukça uygun. Giderek yaygınlaşan gazlı şöminelerin fiyatlarının da gayet makul olduğunu söyleyelim.

Tuğla şömineler

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Rustik Mutfak
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Bu başlığımızın altında yer alan şömine türleri de esasen kendi içlerinde bir çeşitlilik sergiliyor. Böyle kırmızı tuğladan klasik örneklerini bulabileceğiniz gibi çini kaplamalı modeller de bulmak mümkün. Fotoğrafını gördüğünüz örnekteki gibi daha çok fırını andıran ve mutfakta da kullanılabilen modeller dışında, klasik ve genelgeçer şömine tanımından ödün vermeyip duvara gömük olarak konumlandırılan modeller de mevcut. Fotoğrafını gördüğünüz modeli Brezilya’dan seçtik. Ancak bizim ülkemizin de çini fırın veya şömineleriyle bu konuda müstesna bir yel işgal ettiğini belirtmeden geçmeyelim.

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Sıcak suyla çalışan şömineler

Phoenix Şömine Soba 1001Keyif.com Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
1001Keyif.com

Phoenix Şömine Soba

1001Keyif.com
1001Keyif.com
1001Keyif.com

Daha önce pelet şömineler alt başlığı altında da belirttiğimiz üzere artık bulunulan apartmanın merkezi ısıtma sistemini çalıştıran sıcak suyu kullanıp ısı yayan modern şömineler de mevcut. Böylelikle daha çevreci olacağınız ve bütçenizi sarsmayacağınız gibi kir, pastan da kurtulmuş olacak ve hem pratik hem de estetik bir biçimde ısınacaksınız. Eğer modern şömine türlerine merakınız varsa ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sizi dahaönce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Modern şömineler’ başlığını taşıyan yazıya yönlendirmek isteriz.

Evinizde şömine kullanmanın avantajları

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Oturma Odası
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Şömineler ve özellikle şöminelerin sitemizde de fazlasıyla örneğini bulabileceğiniz modern versiyonları giriş kısmında da belirttiğimiz gibi evlere çok değişik ve elegan bir hava katan dekorasyon unsurlarındandır. Şömineler evinize sadece sözlük anlamıyla ısı katmakla kalmaz aynı zamanda verdiği yuva hissiyle gönülleri de ısıtır. Ancak şömine kullanımının tek avantajı estetik boyutta saklı değildir. Bilhassa yeni nesil şömineler çevreci kimlikleriyle öne çıkmaktadırlar ve bu yönde kaygıları olan insanların isteklerine cevap vermektedirler. Tüm bunların yanında ve belki de bir tüketici için en önemli nokta olan enerji ve buna bağlı olarak para tasarrufu bağlamında da sıcak su ya da doğalgaz kullanımıyla da şömineler oldukça uygun seçenekler sunmaktadırlar.

Şömineler ısınma giderlerini nasıl etkiler?

Jar Commerce Bio Fire Urban Icon BahçeOcak & Barbekü
Urban Icon

Jar Commerce Bio Fire

Urban Icon
Urban Icon
Urban Icon

Bu soruya verilecek cevap esasında şöminenin türüne bağlı olarak değişir. Klasik anlamdaki odun ateşiyle ısıtan şömineler artık daha çok kırsal  veya dağlık bölgelerdeki kışın kısa süreli kalınan ve tatil için kullanılan kır evlerinde kullanıldığından sürenin kısalığı nedeniyle fazla bir maliyet getirmeyecektir. Şömineler arasında en avantajlı tür olarak sıcak suyla çalışan ve yukarıda bahsettiğimiz örnekler öne çıkarken, elektrikle çalışan şöminelerin uzun süreli kullanımlarda maliyet açısından dezavantajlı olacağı açık bir gerçektir.

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Evim için hangi şömineyi seçmeliyim sorusuna cevap arayan bu yazıyı siz nasıl buldunuz?

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