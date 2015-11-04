Evim için hangi şömineyi seçmeliyim?

Bir evde şömine olması her zaman için o dekorasyona eleganlık ve romantiklik katan bir unsur olarak algılanagelmiştir. Şömineler eve kattıkları değişik havayla, yaydıkları ısıyla sadece evin sıcaklığını arttırma ve soğuktan korunma gibi pratik ve gündelik amaçalara cevap vermekle kalmazlar, aynı zamanda gönüllere de hitap edip bir evi yuva yapan değerler haline gelirler. Şöminelerin bu estetik ve göze hitap eden duruşu, teknolojinin de verdiği imkanlar sayesinde günümüzde artık içerisinde odun yanan basit ocaklar olmaktan çok daha ötesini vaad etmektedir. Şöminelerin bu sevilen ve saygın bilinirliğinden ilham alan tasarımcılar, konunun teknik yanını bilen uzmanlarla işbirliği içinde çok farklı şömine türleri tasarlamaktadırlar. İşte bugünkü yazımızın konusunu da bu oluşturuyor.

Şömine türlerinin yukarıda bahsettiğimiz çeşitliliği ve farklı dekorasyon tarzlarıyla uyumlaştırılması, belirli bir ev veya oda için hangi şömine türlerinin daha uygun olabileceği sorusunu gündeme getiriyor. Şuna hiç şüphe yok ki, eğer şömineler sadece dekorasyon değil gerçek anlamda ısınma amaçlı da kullanılıyorlar ise işin içine ısı tasarrufu (ve dolayısıyla para tasarrufu) boyutu da girmektedir. Bu da bir nebze teknik bilgiyi, eğer bu bilgiye sahip değilsek bir uzman ihtiyacını zorunlu kılıyor. Bugün piyasada klasik anlamda odun ateşine dayalı şöminler seçkin yerlerini korudukları gibi, sadece şömine görüntüsü veren tasarımların yanında gazla ısıtan ya da yakıt tasarrufu sağlayan, dumansız vs. birçok farklı ürün bulunmakta. Şimdi dilerseniz bu farklı ürünlere bir de yakından bakalım.