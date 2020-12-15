Çok seveceğiniz 15 şahane ve yaratıcı yatak başlığı

Yatak odası dekorasyonlarında detay olarak düşünülen ancak yatak odasının ana unsurlarından biri olan yatak başlığı hem yatağın hem de dekorasyonun zarafetinin sembolüdür. Bu nedenle yatak odanız için başlık seçerken başlık modelleri arasında dikkatli bir şekilde seçim yapmalı, dekorasyon renklerinize ve zarafetinize en ideal olanı seçmelisiniz. Küçük yatak odası için yatak başlığı modelleri seçerken oda ölçüleri ile uyumlu olmasına özen göstermelisiniz. Aksi durumda ölçüsüz ve orantısız bir dekorasyon yapmış olursunuz. Küçük yatak odası dekorasyonları için modern yatak başlıkları tercih edebileceğiniz gibi klasik başlıklarda tercih edebilirsiniz. Yatak odanızın ölçüleri ile uyumlu yatak başlıkları, mobilya aksesuarlar seçmeli, estetik açıdan göz kamaştıracak yatak odalarına sahip olmalısınız.

Yatak odası dekorasyonunda genelde gardırop, komodin gibi ağır mobilyaların tasarımına önem verilir ancak seçeceğiniz yatak başlığı da oluşturacağınız stil için son derece önemlidir. Yatak başlığı tercihinizi alacağınız mobilya setinin takımından yana yapabileceğiniz gibi tamamen ayrı da seçebilirsiniz. Karyolanızı başlıksız alarak kendiniz başka bir başlıkla takım yapabilir ya da tamamen el emeği bir başlık tasarlayabilirsiniz. Hazır yatak odası tasarımlarını kişiselleştirmek ve stilinize kendi zevkinizi katmak için uygulayabileceğiniz oldukça basit bir yöntem. Biz de bu yazımızda sizlere yatak başlığı seçiminiz için ilham kaynağı olabilecek örnekler sunacağız. Bu 15 farklı başlık fikrinden biri sizin dekorasyonunuzun ihtiyacı olabilir.