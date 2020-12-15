Çok seveceğiniz 15 şahane ve yaratıcı yatak başlığı

Yatak odası dekorasyonlarında detay olarak düşünülen ancak yatak odasının ana unsurlarından biri olan yatak başlığı hem yatağın hem de dekorasyonun zarafetinin sembolüdür. Bu nedenle yatak odanız için başlık seçerken başlık modelleri arasında dikkatli bir şekilde seçim yapmalı, dekorasyon renklerinize ve zarafetinize en ideal olanı seçmelisiniz. Küçük yatak odası için yatak başlığı modelleri seçerken oda ölçüleri ile uyumlu olmasına özen göstermelisiniz. Aksi durumda ölçüsüz ve orantısız bir dekorasyon yapmış olursunuz. Küçük yatak odası dekorasyonları için modern yatak başlıkları tercih edebileceğiniz gibi klasik başlıklarda tercih edebilirsiniz. Yatak odanızın ölçüleri ile uyumlu yatak başlıkları, mobilya aksesuarlar seçmeli, estetik açıdan göz kamaştıracak yatak odalarına sahip olmalısınız.
Yatak odası dekorasyonunda genelde gardırop, komodin gibi ağır mobilyaların tasarımına önem verilir ancak seçeceğiniz yatak başlığı da oluşturacağınız stil için son derece önemlidir. Yatak başlığı tercihinizi alacağınız mobilya setinin takımından yana yapabileceğiniz gibi tamamen ayrı da seçebilirsiniz. Karyolanızı başlıksız alarak kendiniz başka bir başlıkla takım yapabilir ya da tamamen el emeği bir başlık tasarlayabilirsiniz. Hazır yatak odası tasarımlarını kişiselleştirmek ve stilinize kendi zevkinizi katmak için uygulayabileceğiniz oldukça basit bir yöntem. Biz de bu yazımızda sizlere yatak başlığı seçiminiz için ilham kaynağı olabilecek örnekler sunacağız. Bu 15 farklı başlık fikrinden biri sizin dekorasyonunuzun ihtiyacı olabilir.
Yatak odası dekorasyonu için farklı tasarım ve mobilya fikirlerine ihtiyaç duyarsanız
Modern yatak odası modelleri ve özgün tasarımlar başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Yatak odanızda ihtişamlı bir dekorasyon yapmak isterseniz vintage – modern sentezi yatak başlıkları tercih edebilir, varaklı ve sırma bezemeler ile ihtişamı en üst seviye de yatak odanıza yansıtabilirsiniz.
Yatak başlığı seçerken dekorasyon fikrine uyumlu olmasına özen göstermeli, yatak odası dolapları ile renk uyumu yakalamasına özen göstermelisiniz. Yatak başlığı için yatak odası dolap modellerine karar verirken '' Dolap yaptırmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken 21 fotoğraf '' başlıklı yazımıza göz atmalısınız.
Ahşap malzemeden üretilen bu yatak başlığı farklı görüntüsü ile dikkat çekiyor. Genç odaları için bu tip sıra dışı modelleri değerlendirebilirsiniz.
Bu dekorasyonda yatak başlığı olarak kullanılan ahşap levhalar aslında birer zebra dolap kapağı. Siz de evinizde atıl durumda bekleyen ahşap malzemeleri marangozdan alacağınız basit bir yardımla şık bir yatak başlığına çevirebilirsiniz.
Bu dekorasyonda kullanılan yatak ve başlığı üretici firma tarafından takım olarak dizayn edilmiş.
Bu odada ise başlıksız bir yatak, bordür olarak döşenen ahşap panellerle bitişik tasarlanmış, iki işlevi birden üstelen ahşap paneller hem stile hem de renklere çok yakışmış.
Odanın renk dengesini canlandıracak bir dokunuşu yatak başlığı seçiminizle yapabilirsiniz.
Pastel tonlarının ve natürel ögelerin yoğun olarak kullanıldığı bir dekorasyon oluşturduysanız yatak başlığınızda bu tip bir ahşap seçerek görüntüyü kusursuzlaştırabilirsiniz.
Oldukça sade ve şık bir yatak başlığı. Dekorasyonda minimalizmden yanaysanız bu tip modelleri değerlendirebilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonunda her zaman modern çizgiler aramak zorunda değilsiniz. Bazen ufak geleneksel ögelerle de şıklık sağlamak mümkün. Örneğin bu tasarımdaki gibi demir parmaklıklı bir model, odanıza vintage bir şıklık kazandırabilir.
Geleneksel ögelerden bahsetmişken bir de bu ferforje modele göz atmanızı istedik. Nostaljik, şık ve ferah bir ortam için bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz.
Oldukça sade bir görüntüye sahip olan bu hazır yatak başlığı duvar dekorasyonu ve odanın teması ile son derece uyumlu seçilmiş öyle değil mi?
Palet yatak başlıkları
kendin yap projelerinde başı çekiyor. Başlıksız bir yatak alıp basit bir işlemden geçirdiğiniz paletlerle birleştirebilir ve bu harika tasarıma sahip olabilirsiniz.
Sıradan modellerden sıkıldıysanız renkli ve desenli ferforje modellere mutlaka göz atın. Stil sahibi bir yatak odası tasarımı için ihtiyacınız olan şey böyle bir yatak başlığı olabilir.
Son yıllarda dekorasyonlarda oldukça önemli bir yer edinen masif ağaç, yatak başlığı olarak da harika bir görüntü oluşturmuş. Böyle bir modeli hazır bulabileceğiniz gibi kendiniz de yaptırabilirsiniz.
Klasik dekorasyonların belli dönem ve tarzlara sahip olan hallerini daha çok seviyorsanız böyle bir tasarım oluşturmak hiç de zor değil.
Tasarladığınız oda her haliyle dikkat çeksin istiyorsanız canlı ve parlak renkli kumaşlarla kaplanmış yatak başlıklarını tercih edebilirsiniz. Özellikle klasik stillerde kullanıldığında gösterişli bir hava oluşturan parlak renkleri odanın hemen her elementinde kullanabilirsiniz.