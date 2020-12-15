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Çok seveceğiniz 15 şahane ve yaratıcı yatak başlığı

Homify Homify
HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Akdeniz Yatak Odası
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Yatak odası dekorasyonlarında detay olarak düşünülen ancak yatak odasının ana unsurlarından biri olan yatak başlığı hem yatağın hem de dekorasyonun zarafetinin sembolüdür. Bu nedenle yatak odanız için başlık seçerken başlık modelleri arasında dikkatli bir şekilde seçim yapmalı, dekorasyon renklerinize ve zarafetinize en ideal olanı seçmelisiniz. Küçük yatak odası için yatak başlığı modelleri seçerken oda ölçüleri ile uyumlu olmasına özen göstermelisiniz. Aksi durumda ölçüsüz ve orantısız bir dekorasyon yapmış olursunuz. Küçük yatak odası dekorasyonları için modern yatak başlıkları tercih edebileceğiniz gibi klasik başlıklarda tercih edebilirsiniz. Yatak odanızın ölçüleri ile uyumlu yatak başlıkları, mobilya aksesuarlar seçmeli, estetik açıdan göz kamaştıracak yatak odalarına sahip olmalısınız.

Yatak odası dekorasyonunda genelde gardırop, komodin gibi ağır mobilyaların tasarımına önem verilir ancak seçeceğiniz yatak başlığı da oluşturacağınız stil için son derece önemlidir. Yatak başlığı tercihinizi alacağınız mobilya setinin takımından yana yapabileceğiniz gibi tamamen ayrı da seçebilirsiniz. Karyolanızı başlıksız alarak kendiniz başka bir başlıkla takım yapabilir ya da tamamen el emeği bir başlık tasarlayabilirsiniz. Hazır yatak odası tasarımlarını kişiselleştirmek ve stilinize kendi zevkinizi katmak için uygulayabileceğiniz oldukça basit bir yöntem. Biz de bu yazımızda sizlere yatak başlığı seçiminiz için ilham kaynağı olabilecek örnekler sunacağız. Bu 15 farklı başlık fikrinden biri sizin dekorasyonunuzun ihtiyacı olabilir. 

Yatak odası dekorasyonu için farklı tasarım ve mobilya fikirlerine ihtiyaç duyarsanız Modern yatak odası modelleri ve özgün tasarımlar başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.  

İhtişamlı tasarımlar

Angora villa Magic Mimarlık Klasik Yatak Odası Ahşap Beyaz agora evleri,angora,yatak odası,klasik,magicmimarlik,içmimarlık,magic mimarlık
Magic Mimarlık

Angora villa

Magic Mimarlık
Magic Mimarlık
Magic Mimarlık

Yatak odanızda ihtişamlı bir dekorasyon yapmak isterseniz vintage – modern sentezi yatak başlıkları tercih edebilir, varaklı ve sırma bezemeler ile ihtişamı en üst seviye de yatak odanıza yansıtabilirsiniz.

Klasik tasarımlar

Ayca Ovet, Ayça İç Mimarlık Ayça İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Ayça İç Mimarlık

Ayca Ovet

Ayça İç Mimarlık
Ayça İç Mimarlık
Ayça İç Mimarlık

Yatak başlığı seçerken dekorasyon fikrine uyumlu olmasına özen göstermeli, yatak odası dolapları ile renk uyumu yakalamasına özen göstermelisiniz. Yatak başlığı için yatak odası dolap modellerine karar verirken '' Dolap yaptırmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken 21 fotoğraf '' başlıklı yazımıza göz atmalısınız.

1. Yeni bir şeyler denemekten çekinmeyin.

FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo İskandinav Yatak Odası
A|H Decoración e interiorismo

A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo

Ahşap malzemeden üretilen bu yatak başlığı farklı görüntüsü ile dikkat çekiyor. Genç odaları için bu tip sıra dışı modelleri değerlendirebilirsiniz.

2. Sıra dışı bir dekorasyon için farklı ürünleri başlık olarak kullanmayı deneyebilirsiniz.

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design Akdeniz Yatak Odası
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Bu dekorasyonda yatak başlığı olarak kullanılan ahşap levhalar aslında birer zebra dolap kapağı. Siz de evinizde atıl durumda bekleyen ahşap malzemeleri marangozdan alacağınız basit bir yardımla şık bir yatak başlığına çevirebilirsiniz.

3. Daha şık bir tasarım için yatağı takım olarak da satın alabilirsiniz.

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art İskandinav Yatak Odası
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Bu dekorasyonda kullanılan yatak ve başlığı üretici firma tarafından takım olarak dizayn edilmiş. 

4. Bordür ve başlık bir arada

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Yatak Odası
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Bu odada ise başlıksız bir yatak, bordür olarak döşenen ahşap panellerle bitişik tasarlanmış, iki işlevi birden üstelen ahşap paneller hem stile hem de renklere çok yakışmış. 

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5. Yatak başlığında vurgu renkleri

Atrevido Ático para Soltera en Colores Blanco, Negro y Naranja, Artur Akopov Artur Akopov İskandinav Yatak Odası
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

Odanın renk dengesini canlandıracak bir dokunuşu yatak başlığı seçiminizle yapabilirsiniz. 

6. Eskitme ahşap pastel tonlu bir oda için harika seçim olabilir

Modern chalet, Бражинская Бражинская İskandinav Yatak Odası
Бражинская

Бражинская
Бражинская
Бражинская

Pastel tonlarının ve natürel ögelerin yoğun olarak kullanıldığı bir dekorasyon oluşturduysanız yatak başlığınızda bu tip bir ahşap seçerek görüntüyü kusursuzlaştırabilirsiniz. 

7. Asyatik stilin minimal güzelliği

Zig Zag bed room キリコ設計事務所 İskandinav Yatak Odası
キリコ設計事務所

Zig Zag bed room

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
キリコ設計事務所

Oldukça sade ve şık bir yatak başlığı. Dekorasyonda minimalizmden yanaysanız bu tip modelleri değerlendirebilirsiniz. 

8. Geleneksel ögeleri kullanmaktan çekinmeyin

kleine Musterwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust İskandinav Yatak Odası
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Yatak odası dekorasyonunda her zaman modern çizgiler aramak zorunda değilsiniz. Bazen ufak geleneksel ögelerle de şıklık sağlamak mümkün. Örneğin bu tasarımdaki gibi demir parmaklıklı bir model, odanıza vintage bir şıklık kazandırabilir. 

9. Daha romantik bir görüntü için ferforje başlık

Дизайн квартиры в скандинавском стиле, Mebius Group Mebius Group İskandinav Yatak Odası
Mebius Group

Mebius Group
Mebius Group
Mebius Group

Geleneksel ögelerden bahsetmişken bir de bu ferforje modele göz atmanızı istedik. Nostaljik, şık ve ferah bir ortam için bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz. 

10. Modern bir yatak başlığı sade ve şık bir odanın anahtarı olabilir

Mieszkanie Wilanów, Devangari Design Devangari Design İskandinav Yatak Odası
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

Oldukça sade bir görüntüye sahip olan bu hazır yatak başlığı duvar dekorasyonu ve odanın teması ile son derece uyumlu seçilmiş öyle değil mi? 

11. Palet başlıklar

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci İskandinav Yatak Odası
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

Palet yatak başlıkları kendin yap projelerinde başı çekiyor. Başlıksız bir yatak alıp basit bir işlemden geçirdiğiniz paletlerle birleştirebilir ve bu harika tasarıma sahip olabilirsiniz.   

12. Daha renkli ve daha canlı

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Akdeniz Yatak Odası
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Sıradan modellerden sıkıldıysanız renkli ve desenli ferforje modellere mutlaka göz atın. Stil sahibi bir yatak odası tasarımı için ihtiyacınız olan şey böyle bir yatak başlığı olabilir.  

13. Masif ahşap dokunduğu her odayı güzelleştiriyor

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 Akdeniz Yatak Odası
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Son yıllarda dekorasyonlarda oldukça önemli bir yer edinen masif ağaç, yatak başlığı olarak da harika bir görüntü oluşturmuş. Böyle bir modeli hazır bulabileceğiniz gibi kendiniz de yaptırabilirsiniz. 

14. Steampunk görüntüyü sevenler için

Maison au Cap Ferret, Concept Home Setting Concept Home Setting Eklektik Yatak Odası
Concept Home Setting

Concept Home Setting
Concept Home Setting
Concept Home Setting

Klasik dekorasyonların belli dönem ve tarzlara sahip olan hallerini daha çok seviyorsanız böyle bir tasarım oluşturmak hiç de zor değil. 

15. Parlak ve dikkat çekici

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Rustik Yatak Odası
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Tasarladığınız oda her haliyle dikkat çeksin istiyorsanız canlı ve parlak renkli kumaşlarla kaplanmış yatak başlıklarını tercih edebilirsiniz. Özellikle klasik stillerde kullanıldığında gösterişli bir hava oluşturan parlak renkleri odanın hemen her elementinde kullanabilirsiniz.  

Banyo fayans boyama ve kaplama
Bu yatak başlığı modellerini siz nasıl buldunuz?

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