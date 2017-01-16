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Sizin mutfak dolabınız hangisi?

Homify Homify
Our Kitchens, Harvey Jones Kitchens Harvey Jones Kitchens Klasik Mutfak
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Mutfak dekorasyonu için kolları sıvadınız ama henüz nasıl bir dekorasyon istediğinizi tam olarak bilmiyorsunuz. O halde bu yazıda paylaşacağımız örnek tasarımları mutlaka incelemelisiniz. İhtiyacınız olan mutfak tasarımını ve kullanmak istediğiniz özellikleri ancak daha fazla örnek inceleyerek keşfedebilirsiniz. 

Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere mutfak dolapları ve mobilyaları hakkında fikir verecek 12 harika tasarım sunacağız. Farklı stillere ve özelliklere sahip, birbirinden güzel bu mutfak dekorasyonları, size hayalinizdeki dekorasyon hakkında fikir verebilir. Mutfak dekorasyonu için daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz ’En kullanışlı mutfak stilleri ve çalışma üçgeni metodu’ başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.  

1. Eğlenceli ve canlı bir model

Richmond - A Kitchen in Three Movements , Johnny Grey Johnny Grey MutfakLavabo & Armatürler
Johnny Grey

Richmond – A Kitchen in Three Movements

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

Mutfak dekorasyonunda kullanmak istediğiniz özelliklerin arasında canlı renkler ve sıra dışı geometrik desenler varsa böyle bir tasarımdan çok hoşlanabilirsiniz. Kalabalık aileler için pek ideal olmasa da yalnız yaşayan bireyler için son derece kullanışlı ve şık bir tasarım.

2. Geniş olanaklara sahip mutfak dolapları

Walnut Shaker kitchen by Harvey Jones Kitchens Harvey Jones Kitchens Klasik Mutfak
Harvey Jones Kitchens

Walnut Shaker kitchen by Harvey Jones Kitchens

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Eğer kalabalık bir aileniz ve çocuklarınız varsa sağlam dolaplara ve çok sayıda depolama alanına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle böyle bir model sizin eviniz daha uygun olabilir. Dayanıklı ağaç malzemeden üretilmiş bu mutfak tasarımında hemen her çeşit dolap ve çekmece bulmak mümkün. Farklı depolama çözümleri sunan kullanışlı bir model.  

3. Tasarımda önceliğiniz şıklıksa

MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Mutfak
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

MUTFAK

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Eğer mutfak dolaplarınızın kullanışlı olduğu kadar gösterişli de olmasını istiyorsanız bu tip klasik tasarımları düşünebilirsiniz. Bu dekorasyon için uygulanmış mutfak dolapları hem işleme ve desenleri hem de parıltılı renkleri ile dikkat çekiyor. Mutfağınız için böyle bir tasarım isterseniz ve çözüm önerilerine ihtiyacınız varsa mutfak planlayıcılarına danışabilirsiniz.  

4. Tabak raflarının şıklığı

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited Klasik Mutfak
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

Normal raf sistemlerine göre biraz fazla yer kaplayan ama çok daha kolay bir kullanım sunan bu bölmeli tabak rafları sizin de mutfağınıza güzellik katabilir. Tezgahı, lavabosu ve şık dolaplarıyla harika bir tasarıma sahip olan bu mutfaktan ilham alabilirsiniz.  

5. Beyaz ve ferah bir tasarım

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Modern Mutfak
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Mutfakta ihtiyaç duyduğunuz özelliklerden en önemlisi ferahlıksa siz de beyaz ve ahşap dolaplar seçerek böyle bir dizayn oluşturabilirsiniz. Retro zemin döşemesi, U tezgahı ve kullanışlı dolapları bu mutfağa ihtiyacınız olan her şeyi kazandırmış.

6. Koyu renk ahşap

Designer Küchen von Team 7, Eckhart Bald Naturmöbel Eckhart Bald Naturmöbel Modern Mutfak
Eckhart Bald Naturmöbel

Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel

Koyu renkleri rahatlıkla kullanabileceğiniz genişlikte bir mutfağınız varsa bu karizmatik dolap modelini değerlendirebilirsiniz. Koyu renk ahşap malzemeden üretilen ve şık mutfak adasıyla harika bir uyum oluşturan bu dolaplar evinize değer katabilir. Mutfak dolabı seçimi yaparken bu tip duvar boyu kiler dolaplara sahip olmasına dikkat edebilirsiniz. 

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7. Mutfağınızda canlı renkler

Kitchen Roselind Wilson Design Ankastre mutfaklar red kitchen,kitchen,contemporary kitchen,kitchen island
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Mutfak dekorasyonunuzda farklı bir renk kullanmak isterseniz bu dizayna göz atın. Açık renk bir fon ile dekore edilen mutfakta kırmızı dolap kapakları kullanılmış. Ferah ve aydınlık yapısının yanı sıra canlı ve sıcak bir görüntüsü de var. Ayrıca bol sayıda depolama alanına sahip olan iyi planlanmış bir mutfak. 

8. Sade ve geniş bir mutfak

homify MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Mutfaklarda modern dekorasyonun en belirgin özelliği işleme, desen, kabartma ve benzeri işlevsiz süslemelerden uzak bir yapıya sahip olmasıdır. Bunun yerine farklı renk kombinasyonları ve sleek bir görüntü ile şıklık sağlanır. Bu dekorasyonda da modern stilin bu özellikleri en iyi şekilde kullanılmış. Eğer modern bir mutfak tasarımı istiyorsanız bu modeli çok seveceksiniz.  

9. Depolama özellikleri ile öne çıkan bir mutfak

in-toto Amersham, in-toto Amersham in-toto Amersham Modern Mutfak
in-toto Amersham

in-toto Amersham

in-toto Amersham
in-toto Amersham
in-toto Amersham

Çok bölmeli ve geniş kiler dolaplar her mutfak için en çok aranan özellik olabilir. Mutfak dolabınızı hangi model ve stilde seçerseniz seçin öncelikli kriteriniz bu tip depolama çözümleri olmalı. Tel kapak rafları, raflar, çekmeceler, hasır sepetler ve dolaplar mutfağınızı çok daha kullanışlı hale getirecektir.  

10. Yarı açık mutfaklar

The Mowhay, St Gluvias Laurence Associates Klasik Mutfak
Laurence Associates

The Mowhay, St Gluvias

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

Bu tasarımdaki gibi terasa bakan, yarı açık bir mutfağınız varsa siz de kırsal ya da iskandinav stilin özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Endüstriyel ekipmanlar, klasik çizgiye sahip dolaplar ve brütal özellikler bu tip mutfaklara çok yakışacaktır.  

11. Karizmatik bir mutfak

KUMBURGAZ'DA VİLLA, Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama Kırsal Mutfak
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama

KUMBURGAZ'DA VİLLA

Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama

Koyu renk dolaplar ve geniş U biçimi ile tarz sahibi görünen bu mutfak kalabalık aileler için ideal olabilir. Geniş orta masası bile evin kalabalık sofralara sahip olduğunun kanıtı gibi. Her detayın düşünüldüğü bu harika mutfaktan ilham alabilirsiniz. 

12. Cıvıl cıvıl bir ortam

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonu yaparken böyle canlı renklerden de faydalanabilirsiniz. Özellikle sarı baharı hatırlatan ve çiçek gibi bir mutfak için en uygun renk olabilir. 

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