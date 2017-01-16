Sizin mutfak dolabınız hangisi?

Mutfak dekorasyonu için kolları sıvadınız ama henüz nasıl bir dekorasyon istediğinizi tam olarak bilmiyorsunuz. O halde bu yazıda paylaşacağımız örnek tasarımları mutlaka incelemelisiniz. İhtiyacınız olan mutfak tasarımını ve kullanmak istediğiniz özellikleri ancak daha fazla örnek inceleyerek keşfedebilirsiniz.

Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere mutfak dolapları ve mobilyaları hakkında fikir verecek 12 harika tasarım sunacağız. Farklı stillere ve özelliklere sahip, birbirinden güzel bu mutfak dekorasyonları, size hayalinizdeki dekorasyon hakkında fikir verebilir. Mutfak dekorasyonu için daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz ’En kullanışlı mutfak stilleri ve çalışma üçgeni metodu’ başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.