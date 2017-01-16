Sizin mutfak dolabınız hangisi?

Mutfak dekorasyonu için kolları sıvadınız ama henüz nasıl bir dekorasyon istediğinizi tam olarak bilmiyorsunuz. O halde bu yazıda paylaşacağımız örnek tasarımları mutlaka incelemelisiniz. İhtiyacınız olan mutfak tasarımını ve kullanmak istediğiniz özellikleri ancak daha fazla örnek inceleyerek keşfedebilirsiniz.
Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere mutfak dolapları ve mobilyaları hakkında fikir verecek 12 harika tasarım sunacağız. Farklı stillere ve özelliklere sahip, birbirinden güzel bu mutfak dekorasyonları, size hayalinizdeki dekorasyon hakkında fikir verebilir. Mutfak dekorasyonu için daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz ’En kullanışlı mutfak stilleri ve çalışma üçgeni metodu’ başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda kullanmak istediğiniz özelliklerin arasında canlı renkler ve sıra dışı geometrik desenler varsa böyle bir tasarımdan çok hoşlanabilirsiniz. Kalabalık aileler için pek ideal olmasa da yalnız yaşayan bireyler için son derece kullanışlı ve şık bir tasarım.
Eğer kalabalık bir aileniz ve çocuklarınız varsa sağlam dolaplara ve çok sayıda depolama alanına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle böyle bir model sizin eviniz daha uygun olabilir. Dayanıklı ağaç malzemeden üretilmiş bu mutfak tasarımında hemen her çeşit dolap ve çekmece bulmak mümkün. Farklı depolama çözümleri sunan kullanışlı bir model.
Eğer mutfak dolaplarınızın kullanışlı olduğu kadar gösterişli de olmasını istiyorsanız bu tip klasik tasarımları düşünebilirsiniz. Bu dekorasyon için uygulanmış mutfak dolapları hem işleme ve desenleri hem de parıltılı renkleri ile dikkat çekiyor. Mutfağınız için böyle bir tasarım isterseniz ve çözüm önerilerine ihtiyacınız varsa mutfak planlayıcılarına danışabilirsiniz.
Normal raf sistemlerine göre biraz fazla yer kaplayan ama çok daha kolay bir kullanım sunan bu bölmeli tabak rafları sizin de mutfağınıza güzellik katabilir. Tezgahı, lavabosu ve şık dolaplarıyla harika bir tasarıma sahip olan bu mutfaktan ilham alabilirsiniz.
Mutfakta ihtiyaç duyduğunuz özelliklerden en önemlisi ferahlıksa siz de beyaz ve ahşap dolaplar seçerek böyle bir dizayn oluşturabilirsiniz. Retro zemin döşemesi, U tezgahı ve kullanışlı dolapları bu mutfağa ihtiyacınız olan her şeyi kazandırmış.
Koyu renkleri rahatlıkla kullanabileceğiniz genişlikte bir mutfağınız varsa bu karizmatik dolap modelini değerlendirebilirsiniz. Koyu renk ahşap malzemeden üretilen ve şık mutfak adasıyla harika bir uyum oluşturan bu dolaplar evinize değer katabilir. Mutfak dolabı seçimi yaparken bu tip duvar boyu kiler dolaplara sahip olmasına dikkat edebilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunuzda farklı bir renk kullanmak isterseniz bu dizayna göz atın. Açık renk bir fon ile dekore edilen mutfakta kırmızı dolap kapakları kullanılmış. Ferah ve aydınlık yapısının yanı sıra canlı ve sıcak bir görüntüsü de var. Ayrıca bol sayıda depolama alanına sahip olan iyi planlanmış bir mutfak.
Mutfaklarda modern dekorasyonun en belirgin özelliği işleme, desen, kabartma ve benzeri işlevsiz süslemelerden uzak bir yapıya sahip olmasıdır. Bunun yerine farklı renk kombinasyonları ve sleek bir görüntü ile şıklık sağlanır. Bu dekorasyonda da modern stilin bu özellikleri en iyi şekilde kullanılmış. Eğer modern bir mutfak tasarımı istiyorsanız bu modeli çok seveceksiniz.
Çok bölmeli ve geniş kiler dolaplar her mutfak için en çok aranan özellik olabilir. Mutfak dolabınızı hangi model ve stilde seçerseniz seçin öncelikli kriteriniz bu tip depolama çözümleri olmalı. Tel kapak rafları, raflar, çekmeceler, hasır sepetler ve dolaplar mutfağınızı çok daha kullanışlı hale getirecektir.
Bu tasarımdaki gibi terasa bakan, yarı açık bir mutfağınız varsa siz de kırsal ya da iskandinav stilin özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Endüstriyel ekipmanlar, klasik çizgiye sahip dolaplar ve brütal özellikler bu tip mutfaklara çok yakışacaktır.
Koyu renk dolaplar ve geniş U biçimi ile tarz sahibi görünen bu mutfak kalabalık aileler için ideal olabilir. Geniş orta masası bile evin kalabalık sofralara sahip olduğunun kanıtı gibi. Her detayın düşünüldüğü bu harika mutfaktan ilham alabilirsiniz.