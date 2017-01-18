Rekor sürede inşa edilen 370 metrekarelik ev

homify 360 sayfalarımızda en güzel, en sıra dışı projeleri misafir etmeye devam ediyoruz! Sayfamızın bugünkü konuğu çağdaş bir mimariye sahip, geniş bir villa. Ancak bu kadarla bitmiyor… Bu villayı benzerlerinden ayıran önemli farklar var.

Yeni aile kurmuş genç bir çiftin sahip olduğu bu villa, bir derenin de yer aldığı ormanlık bir alana inşa edilmiş. Çevresi ile uyumlu olması ve aynı zamanda ekolojik nedenlerden dolayı villanın mümkün olduğunca doğal malzemelerden inşa edilmesi arzu edilmiş. Eğimli bir arazide konumlanan ve çevresi ormanla kaplı olan bu yapı için ahşap kullanılması uygun görülmüş. Eğimli arazide yer alan giriş katı betonarne, üstü ise tamamen ahşaptan inşa edilen bu villanın tamamlanması yalnızca ve yalnızca üç buçuk ay sürmüş! İnanılmaz ama gerçek.

Evn ısıtılması ise bir adet şömine ve ayrıca toprak kaynaklı ısı pompası* ile sağlanmış. Bu nedenle evin enerji tüketiminde A+ seviyesine inilebilmiş. Gelin bu güzel projeyi daha yakından inceleyelim.