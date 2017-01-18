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Rekor sürede inşa edilen 370 metrekarelik ev

Özlem K. Özlem K.
Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Modern Evler Ahşap Kahverengi
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homify 360 sayfalarımızda en güzel, en sıra dışı projeleri misafir etmeye devam ediyoruz! Sayfamızın bugünkü konuğu çağdaş bir mimariye sahip, geniş bir villa. Ancak bu kadarla bitmiyor… Bu villayı benzerlerinden ayıran önemli farklar var. 

Yeni aile kurmuş genç bir çiftin sahip olduğu bu villa, bir derenin de yer aldığı ormanlık bir alana inşa edilmiş. Çevresi ile uyumlu olması ve aynı zamanda ekolojik nedenlerden dolayı villanın mümkün olduğunca doğal malzemelerden inşa edilmesi arzu edilmiş. Eğimli bir arazide konumlanan ve çevresi ormanla kaplı olan bu yapı için ahşap kullanılması uygun görülmüş. Eğimli arazide yer alan giriş katı betonarne, üstü ise tamamen ahşaptan inşa edilen bu villanın tamamlanması yalnızca ve yalnızca üç buçuk ay sürmüş! İnanılmaz ama gerçek. 

Evn ısıtılması ise bir adet şömine ve ayrıca toprak kaynaklı ısı pompası* ile sağlanmış. Bu nedenle evin enerji tüketiminde A+ seviyesine inilebilmiş. Gelin bu güzel projeyi daha yakından inceleyelim.

U şekliden ultra-modern bir mutfak

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Modern Mutfak Ahşap Kahverengi
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Konutun iç mekanları tahmin edebileceğiniz üzere son derece modern çizgilere sahip. U şeklideki bu kullanışlı ve şık mutfağın bir duvarı boydan boya dolaplarla kaplı, diğer kısımlar ise yalnızca tezgahaltı dolaplara sahip.

İnşaat aşaması

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Modern Evler Ahşap Kahverengi
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Fotoğrafta yapının inşaat aşamasındaki halini görüyoruz. Bu aşamada betonarme alt kat ve tamamen ahşap üst kat açıkça görünüyor.

Tamamlanmış hali

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Modern Evler Ahşap Kahverengi
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Bu da yapının inşaatının tamamlanmış hali. Farklı malzemeler biribiri ile uyum içerisinde kullanılmış. Çağdaş bir mimari ve ahşap unsurlar yapıya modern ve davetkar bir hava vermiş.

Üst kat boyunca balkon

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Modern Evler Ahşap Kahverengi
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Üst katın cephesi boyunca bir balkon yer alıyor. Oturma odası önünde geniş, sonra ise dar olarak devam eden balkon muhteşem orman mazanrasına sahip. Aynı zamanda, geniş pencere ve cam kapılar tüm iç mekanların bol bol doğal gün ışığı almasını sağlıyor.

Kahvaltı barının altı da depolama alanı

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Modern Oturma Odası Ahşap Bej
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Bu mutfakta hiçbir ölü alan bırakılmamış. Yarımada şeklindeki kahvaltı barının alt kısmı da dolap ve çekmecelerle dolu.

Şömine ve taş duvar

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Modern Oturma Odası Taş Kahverengi
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Geniş oturma odasındaki şöminenin yer aldığı duvar boydan boya doğal taşlarla kaplanmış. Doğal, amorf formları yerine ince uzun dikdörtgen prizmalar şekliden kesilmiş olan taşlar hem yapının çağdaş çizgileyle uyumlu hem de doğal bir malzeme olması nedeniyle ahşapla uyumlu.

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Alt kattaki banyo

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Modern Banyo Seramik Bej
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Yapının dışının renk tonları ve genel stili yapının içinde de devam ediyor. Örneğin alt katta konumlanan bu banyoda gri ve pastek renkler hakim.

Üst kattaki banyo

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Modern Banyo Ahşap Ahşap rengi
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Üst katta ise ahşabın sıcak renk tonlarını iç mekanlard da sıklıkla görüyoruz. Hem duvarlardan biri hem de zemin suya dayanıklı ahşap ile kaplı, lavabo arkasındaki ıslak zemin ise seramik.

Üç boyutlu proje resmi

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House Modern Evler Ahşap Kahverengi
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Bu foroğrafta ise inşaat firmasının çizdiği üç boyutlu proje resmini görüyoruz. Proje hakikaten bire bir uygulanmış! Sıra peyzaj çalışmalarında.

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