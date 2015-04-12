Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftanın daha sonuna geldik. Haftalar hızla ilerliyor. Bu durum aklıma bir Teoman şarkısını getiriyor. Teoman şarkısında
vakit bir türlü geçmezken, yıllar hayatlar geçiyor. diyordu. Çok doğru değil mi? Bazen vakit bir an evvel geçsin diye dakikaları bile sayar oluyoruz, ama bir de bakıyoruz yılbaşı ya da doğum günümüz gelmiş ama bir önceki yılbaşı ya da doğum günümüz daha dün gibi aklımızda. Biz de haftanın en iyi yazılarını derlediğimiz Top 5 yazılarını yazarken zamanın ne kadar hızla akıp gittiğini fark ediyoruz.
Tam bahar geldi derken, bu hafta havalar tekrar soğudu ve vaktimizin çoğunu kapalı mekanlarda geçirmek zorunda kaldık. Ama iş temponuzun yoğunluğunda Homify yazılarına fazla vakit ayıramamış olabilirsiniz. Geçtiğimiz haftanın en çok ilgi çeken yazılarını hatırlayacağımız bu yazı kaçırdığınız yazıları okumanız için size bir fırsat sunacak.
Geçtiğimiz hafta iki tane banyo yazısı çok ilgi çeken yazılardan oldu. Yazıların biri banyolarla ilgili genel fikir verirken diğer yazı misafir banyolarına yoğunlaşıyor. Fransa'dan bir dönüşüm projesi de en çok okunanlar arasındaydı. En çok rağbet gören diğer iki yazının merkezinde ise beyaz renk bulunuyor. Beyaz mutfaklardan bir seçkinin yanı sıra Kayseri'den bembeyaz bir daire ilk beşe girmeyi başardı.
Haydi gelen geçtiğimiz haftaya damgasını vuran yazılara hep birlikte bakalım.
Evler genişledikçe evde bulunan banyo sayısı da artıyor. Çok sayıda banyosu olan evlerde genelde banyoların biri ebeveyn yatak odasında bulunuyor ve evin beyi ve hanımı bu banyoyu kullanıyor. Üç banyosu ola evlerde geri kala iki banyodan biri ev halkının kullanımı için hizmet verirken üçüncü banyo da misafirlerin kullanımına sunuluyor. Evde kaç banyo olursa olsun, yatılı misafirlerimize banyo yapma imkanı da sunmamız gerekiyor. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Zira misafir banyoya girdikten sonra karşılaşacağı bir sorundan dolayı size seslenemeyebilir. Bu yüzden, banyo tesisatının sorunsuz çalıştığından emin olmak gerektiği gibi bornozdan havluya, sabundan şampuana banyo malzemelerinin de eksiksiz olmasına öze göstermek gerekiyor. Bu yazıda bu noktada dikkat edilmesi gereken konulara ayrıntılı biçimde bir göz attık.
Kimilerinin kafasında beyazın mutfaklara uygun olmayacağı yönünde bir ön yargı olsa da bazıları için beyaz mutfağın vazgeçilmez rengi. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan akrilik boyalar sayesinde hem çizilmeyen hem de leke tutamayan beyaz mutfaklara sahip olmak mümkün. Mutfağa ferah ve aydınlık bir hava kazandıran beyaz renk, aynı zamanda hijyen duygusu oluşmasına da yardımcı oluyor. Siz de mutfağa beyazın dinginliğini yakıştıranlardansanız, bu yazı ilginizi çekebilir.
Banyolar güne taze bir başlangıç yaptığımız ve günün yorgunluğunu attığımız mekanlar. Uzun yıllar dekorasyon konusunda ihmal edilen banyolar son zamanlarda özen gösterilen mekanlar haline geldi. Hatta öyle ki sadece banyo konusunda uzmanlaşmış ve trend belirleyen firmalar bile var. Bu yazıda tamamı yerli tasarımcılar ve yerli üreticilerin elinden çıkmış orijinal banyo örneklerini sizin için derledik. Siz de banyonuzu yenilemeyi ve güne daha enerjik başlamayı istiyorsanız bu banyolara bir göz atmanızda fayda var.
Önce & Sonra yazılarımız her zaman siz okurlarımızın ilgisine mazhar oluyor. Bu nedenle biz de her hafta birkaç adet göz alıcı dönüşüm projesini sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz hafta paylaştığımız bu yazı Fransa'da bulunan 17 metrekarelik küçük bir kapıcı dairesinin şık bir stüdyo daireye dönüşümünün hikayesini gözler önüne seriyor. Dönüşüm projeleri konusunda usta bir Fransız mimarın yürüttüğü projede küçük kullanım alanı nedeniyle son derece yaratıcı çözümler bulunmuş. Küçücük bir mekanın nasıl konforlu bir yaşam alanına döndüğünü merak ediyorsanız bu yazıyı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
Konut sektörünün gelişimi Türkiye'nin her noktasına etki ediyor. Bu da bizi çok sevindiren bir gelişme. Sadece üç dört büyük şehirde değil, Türkiye'nin her noktasında mimari trendlerin belirlenmesini görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu yazımıza konu olan daire de Kayseri'de yer alıyor. Beyazın sonsuzluk duygusu kattığı bu daire sizi de kendine hayran bırakacak.