Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftanın daha sonuna geldik. Haftalar hızla ilerliyor. Bu durum aklıma bir Teoman şarkısını getiriyor. Teoman şarkısında vakit bir türlü geçmezken, yıllar hayatlar geçiyor. diyordu. Çok doğru değil mi? Bazen vakit bir an evvel geçsin diye dakikaları bile sayar oluyoruz, ama bir de bakıyoruz yılbaşı ya da doğum günümüz gelmiş ama bir önceki yılbaşı ya da doğum günümüz daha dün gibi aklımızda. Biz de haftanın en iyi yazılarını derlediğimiz Top 5 yazılarını yazarken zamanın ne kadar hızla akıp gittiğini fark ediyoruz.

Tam bahar geldi derken, bu hafta havalar tekrar soğudu ve vaktimizin çoğunu kapalı mekanlarda geçirmek zorunda kaldık. Ama iş temponuzun yoğunluğunda Homify yazılarına fazla vakit ayıramamış olabilirsiniz. Geçtiğimiz haftanın en çok ilgi çeken yazılarını hatırlayacağımız bu yazı kaçırdığınız yazıları okumanız için size bir fırsat sunacak.

Geçtiğimiz hafta iki tane banyo yazısı çok ilgi çeken yazılardan oldu. Yazıların biri banyolarla ilgili genel fikir verirken diğer yazı misafir banyolarına yoğunlaşıyor. Fransa'dan bir dönüşüm projesi de en çok okunanlar arasındaydı. En çok rağbet gören diğer iki yazının merkezinde ise beyaz renk bulunuyor. Beyaz mutfaklardan bir seçkinin yanı sıra Kayseri'den bembeyaz bir daire ilk beşe girmeyi başardı.

Haydi gelen geçtiğimiz haftaya damgasını vuran yazılara hep birlikte bakalım.