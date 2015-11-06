Evime nasıl dış cephe taş kaplama yaptırabilirim?

Mimarlık ve yapı sektörü, yaşam alanlarımızı daha konforlu, kullanışlı ve sağlam hale getirmek için teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyor ve gün geçtikçe yeni ve modern çözümler üretiyorlar. Dış cephe kaplama ve mantolama sistemleri, hem izolasyon ve yalıtım sağladığı için, hem de farklı stil ve modellerde görünümler kazandırdığı için, yeni nesil mimarinin önemli sistemlerindendir. Binaya ek yük getirmeden ham cepheye uygulanabilen, paneller veya taş döşemeler şeklinde farklı uygulama yöntemleri olan taş cephe kaplamaları, bütün cephe kaplama ürünleri içerisinde en popüler olanlardan biridir. Doğal taşlarla veya taş görünümlü panellerle uygulanan dış cephe taş kaplamaları özellikle kırsal, kolonyal veya rustik gibi otantik havaya sahip stillerde oldukça sık kullanılmaktadır. Ayrıca iç dekorasyonda da önemli bir yeri olan taş duvar kaplamaları, şömine ve baca gibi yapılarla, şık ve kullanışlı dekorlar yaratıyor. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı taş kaplama sistemlerine ayırıyoruz. Dış cephe kaplamalarında harikalar yaratan taş kaplama sistemlerini, hem dış cephe hem de dekorasyonda ayrı ayrı ele alacağız. Birbirinden güzel mimarileri ile hayallerinizi süsleyecek taş kaplama ev örnekleri de bu yazıda olacak.

Taş ve toprak esaslı cephe kaplamaları kabaca üç farklı biçimde uygulanabiliyor.

- Taş paneller; fiberglas, taş tozu ve reçine gibi maddelerin karıştırılıp kalıplanması ile oluşturulan, ortalama 6-8mm kalınlığında ve 4-16mm desen derinliğine sahip, dokulu ve doğal taş görünümlü panellerdir. Taş paneller vidalama yöntemi ile duvarlara monte edilir. Paneller, aralarında derzleri de bulunan iç içe geçmiş taşlar görünümündedir.

- Kültür taşı veya taş görünümlü plakalar; dekoratif taş veya yapay taş olarak da bilinen bu taşlar, çimento, pomza ve kumdan üretilen ve gerçek taşlardan ölçülerek şekillendirilmiş kalıplara dökülerek imal edilen farklı renk ve boyutlarda taşlardır. Doğal taşlardan daha hafif ve daha kalıcı renklere sahip olan bu kültür taşları her zemine vidalama yöntemi ile kolayca uygulanabilir. Ayrıca kullanılan taşlar doğru şekilde uygulanıp sökülürse ikinci ve üçüncü kez de kullanılabilirler.

- Eski tuğla ve harç yöntemi; adından da anlaşılacağı gibi farklı büyüklüklerde doğal tuğlaların çimento gibi harç ve dolgularla duvar yüzeyine uygulanmasıdır. Duvar yüzeyinde kalın bir tabaka oluşturacağı için, uygulamadan önce binaya ek yük katacağı hesaplanmalıdır.

Ham, boyanmış veya mantolanmış duvarlara kolaylıkla uygulanabilen, vidalama veya harçla tutturma yöntemleri ile döşenen taş kaplama sistemleri, farklı renk, malzeme seçenekleri ve modeller sunuyor. Darbelere, aleve ve güneş ışınlarına dayanıklı, güçlü bir izolasyon özelliği taşıyan, nemden etkilenmeyen ve kolayca temizlenip yıkanabilen taş cepheler, dokunulduğunda doğal taş hissi veren natürel bir yapıya da sahiptir.

Dış cepheden ziyade evinizin dekorasyonunda taş veya beton uygulamalar kullanmayı düşünüyorsanız “Taş desenli duvar kağıdı ve paneller ile büyüleyici dekorlar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.