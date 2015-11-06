Evime nasıl dış cephe taş kaplama yaptırabilirim?

Mimarlık ve yapı sektörü, yaşam alanlarımızı daha konforlu, kullanışlı ve sağlam hale getirmek için teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyor ve gün geçtikçe yeni ve modern çözümler üretiyorlar. Dış cephe kaplama ve mantolama sistemleri, hem izolasyon ve yalıtım sağladığı için, hem de farklı stil ve modellerde görünümler kazandırdığı için, yeni nesil mimarinin önemli sistemlerindendir. Binaya ek yük getirmeden ham cepheye uygulanabilen, paneller veya taş döşemeler şeklinde farklı uygulama yöntemleri olan taş cephe kaplamaları, bütün cephe kaplama ürünleri içerisinde en popüler olanlardan biridir. Doğal taşlarla veya taş görünümlü panellerle uygulanan dış cephe taş kaplamaları özellikle kırsal, kolonyal veya rustik gibi otantik havaya sahip stillerde oldukça sık kullanılmaktadır. Ayrıca iç dekorasyonda da önemli bir yeri olan taş duvar kaplamaları, şömine ve baca gibi yapılarla, şık ve kullanışlı dekorlar yaratıyor. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı taş kaplama sistemlerine ayırıyoruz. Dış cephe kaplamalarında harikalar yaratan taş kaplama sistemlerini, hem dış cephe hem de dekorasyonda ayrı ayrı ele alacağız. Birbirinden güzel mimarileri ile hayallerinizi süsleyecek taş kaplama ev örnekleri de bu yazıda olacak.
Taş ve toprak esaslı cephe kaplamaları kabaca üç farklı biçimde uygulanabiliyor.
- Taş paneller; fiberglas, taş tozu ve reçine gibi maddelerin karıştırılıp kalıplanması ile oluşturulan, ortalama 6-8mm kalınlığında ve 4-16mm desen derinliğine sahip, dokulu ve doğal taş görünümlü panellerdir. Taş paneller vidalama yöntemi ile duvarlara monte edilir. Paneller, aralarında derzleri de bulunan iç içe geçmiş taşlar görünümündedir.
- Kültür taşı veya taş görünümlü plakalar; dekoratif taş veya yapay taş olarak da bilinen bu taşlar, çimento, pomza ve kumdan üretilen ve gerçek taşlardan ölçülerek şekillendirilmiş kalıplara dökülerek imal edilen farklı renk ve boyutlarda taşlardır. Doğal taşlardan daha hafif ve daha kalıcı renklere sahip olan bu kültür taşları her zemine vidalama yöntemi ile kolayca uygulanabilir. Ayrıca kullanılan taşlar doğru şekilde uygulanıp sökülürse ikinci ve üçüncü kez de kullanılabilirler.
- Eski tuğla ve harç yöntemi; adından da anlaşılacağı gibi farklı büyüklüklerde doğal tuğlaların çimento gibi harç ve dolgularla duvar yüzeyine uygulanmasıdır. Duvar yüzeyinde kalın bir tabaka oluşturacağı için, uygulamadan önce binaya ek yük katacağı hesaplanmalıdır.
Ham, boyanmış veya mantolanmış duvarlara kolaylıkla uygulanabilen, vidalama veya harçla tutturma yöntemleri ile döşenen taş kaplama sistemleri, farklı renk, malzeme seçenekleri ve modeller sunuyor. Darbelere, aleve ve güneş ışınlarına dayanıklı, güçlü bir izolasyon özelliği taşıyan, nemden etkilenmeyen ve kolayca temizlenip yıkanabilen taş cepheler, dokunulduğunda doğal taş hissi veren natürel bir yapıya da sahiptir.
Dış cepheden ziyade evinizin dekorasyonunda taş veya beton uygulamalar kullanmayı düşünüyorsanız “Taş desenli duvar kağıdı ve paneller ile büyüleyici dekorlar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Peki, taş dekor veya taş dış cephe kullanmaya karar verdikten sonra nasıl bir yol izlemek gerekir? Aslında cevabı basit; yapacağınız ufak bir araştırma sonrasında, hangi profesyonel ekiple çalışacağınıza karar vermeniz yolu yarılamanızı sağlar. Profesyonel taş kaplama ekibi planlama sürecinde, sizin zevk, stil ve tercihlerinizi göz önüne alarak, en uygun malzeme ve uygulama yöntemini tavsiye edecektir. Uygulamak istediğiniz alanı belirledikten sonra ekibin size tanıtacağı taş modellerini de dikkate alarak stilinizi seçmeniz gerekir. Evinizin genel mimari özellikleri ve dekorasyonunuz bu konuda size yol gösterecektir. Evinizde hakim olan stile göre kullanacağınız taşın renk ve modelini seçmelisiniz.
Taş kaplama, sadece dış cepheye değil, antre, salon, şömine ve baca, mutfak, banyo gibi hemen her alana uygulanabilir. Örnek dekor odanın bir duvarının tamamen taşla kaplandığı şık bir oturma odasına ait. Kültür taş uygulamasının yapıldığı bu dekorda geçmeli kale taşı kullanılmış. Rengi, dokusu ve modeli ile odanın stil ve aksesuarlarıyla uyum sağlayan bu taş duvar kaplaması oldukça ilham verici.
İster kültür taşı olsun, ister taş panel, ister doğal taş olsun, bütün uygulama yöntemlerinin onlarca farklı renk ve modeli vardır. Bembeyaz alaçatı taşından gri dere taşına, kiremit likya taşından katman taşa, antik kale taşından siyah rustik taşa kadar, birbirinden güzel ve doğal taş ve derz çeşitleri arasından stilinize ve kullanım alanınıza en uygun olanı seçmelisiniz. Bu seçimi yaparken evinizin mimari özelliklerini, yaşadığınız bölgenin iklim şartlarını, dekorasyonunuzu, bahçe ve ev stilinizi göz önünde bulundurmalısınız. Taşlar ve özellikleri hakkında daha detaylı bilgileri görüşeceğiniz profesyonel ekipten alabilirsiniz.
Eğer taş panel veya vidalı plaka yöntemlerini değil de dolgu veya derz ile kaplama yöntemini kullanacaksanız, taş seçimi kadar dolgu malzemesi seçimi de önemli olacaktır. Tıpkı taş seçiminizde olduğu gibi, dolgu malzemenizi seçerken de evinizin mimari özelliklerini, yaşadığınız bölgenin iklim şartlarını ve stilinizi göz önünde bulundurarak doğru renk ve malzemeyi seçmelisiniz.
Sıra dışı çatısıyla dikkat çeken bu taş dış cepheli evin, stili ve bahçe dizaynı oldukça başarılı. Dış cephede kullanılan taş panel kaplama, evin bahçe ve çatıyla uyumunu tamamlamış.
Seçimleri ve uygulama alanını belirledikten sonra gerisi ustaların marifetli ellerine kalıyor ancak sizin de işlem sırasında, köşelerin ve uygulamanın zor olduğu detayların planlamasının iyi yapıldığından emin olmanız gerekiyor. Planlama ve uygulama sırasında yapacağınız ufak kontroller, işlem bittikten sonraki olası eksikliklerin önüne geçer.
Teget Mimarlık imzası taşıyan bu taş ev rustik stilin özelliklerini taşıyan muhteşem bir mimariye sahip. Evin dış cephe kaplamasında kültür taş uygulaması kullanılmış ve taş çeşidi olarak da antik kale taşı seçilmiş. Evin diğer alanlarına ve dekorasyonuna da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Uygulama tamamlandıktan sonra, son olarak bütün bir alanı gözden geçirip herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Bunun haricinde bazı taş çeşitlerinin uygulamadan sonra bir çeşit zımpara veya astarlama işlemine ihtiyaç duyduğunu bilmelisiniz. Seçtiğiniz taş ve derz çeşitlerinin böyle bir işleme ihtiyaç duyup duymadığını kaplamacınızdan öğrenebilirsiniz.
Dış cephe taş kaplama işleminin maliyeti birçok farklı değişkene bağlı olarak hesaplandığından bu konuda net bir bilgi vermek neredeyse imkansız. Seçeceğiniz taş ve malzemelerden, uygulayacağınız alanın genişlik ve mimari özelliklerine, uygulama alanının zemin özelliğinden anlaştığınız ekibin işçilik maliyetine kadar birçok detay fiyatı etkileyecektir. Çalışacağınız ekip, kullanacağı malzeme, ankraj hesabı ve işin süresine göre size bir fiyat çıkaracaktır ancak bu konuda pazarlık etmekten çekinmeyin. Ayrıca taş kaplama sistemleri ahşap, granit, metal, cam gibi birçok kaplama sistemine göre daha hesaplı olabilmektedir.
Nem ve sudan etkilenmeyen, ateş ve güneş ışınlarına dayanıklı, hafif, sağlam, böcek ve haşerelere karşı dayanıklı, natürel ve kolay temizlenebilir yapısıyla taş kaplamalar, yaşam alanlarınızı ve evlerinizi, doğadan bir parça haline getiren en uygun ve kullanışlı sistemdir. Son yıllarda giderek popülerleşen bu sistem sayesinde, ekonomik ve kolay bir uygulama ile mükemmel evler kazanabilirsiniz.