Kasvetli bir mutfaktan nasıl kurtulurum?

Mutfak dekorasyonunuzu yenilemek istiyorsanız fakat eksiklerin nerede olduğunu tespit etmek ve buna göre bir yenileme planı çıkarmak için önerilere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere 6 mutfak yenileme projesi eşliğinde mutfağınızı kasvetten kurtaracak çözüm önerileri sunacağız. Bu mutfakların yeni hallerini görünce sizin mutfağınızın neye ihtiyacı olduğunu çözmekte hiç zorlanmayacaksınız. Mimarlar ve mutfak planlayıcıları tarafından hayata geçirilmiş bu yenileme projeleri size ilham verecek.
Mutfak dekorasyonunun olmazsa olmazları hakkında farklı fikirlere ve daha fazla örnek tasarıma ihtiyacınız varsa ’Keyifli ve huzur dolu 10 mutfak tasarımı’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Yalnızca mutfak dekorasyonunu değil bütün dekorasyonları olduğundan daha kasvetli ve kullanışsız hale getiren şey elbette kalabalıktır. Ancak kalabalık ve döküntü mutfağı diğer odalara göre biraz daha fazla etkiliyor olabilir. Mutfakta kullandığınız küçük ev aletleri, çeşitli kap ve cam eşyalar, araç gereçler ortada durduğu zaman oldukça dağınık bir görüntü oluşturabilirler. Bu nedenle her araç gerece uygun, özel depolama alanlarına ihtiyaç duyacaksınız. Bu yenileme projesinde mutfağın eski haline baktığınızda eşyaların eski ve kullanışsız yapılarının yanı sıra düzensiz bir yerleşim ve kalabalığın da olumsuz etkilerini görebilirsiniz. Yenilenen tezgah, zemin ve duvarların yanı sıra kalabalıkların ortadan kaldırılması da mutfağın çehresini değiştiren çözümlerden biri olmuş.
Mutfağı kullanışsız ve kasvetli yapan sorunlardan biri de iyi planlanmamış bir tezgahtır. Yaptıracağınız tezgahın malzemesi kadar şekli ve yapısı da önemli olacak. Ayrıca tezgah alanı ne kadar geniş olursa mutfak düzenini o kadar rahat sağlarsınız. Bu yenileme projesinde eskiden L şeklinde olan ince tezgah daha kalın ve U biçiminde yenilenmiş. Böylece daha geniş bir tezgah alanı kazanılmış. Tezgah alanı ile birlikte alt dolapları da artan mutfak haliyle daha düzenli ve iç açıcı bir forma kavuşmuş. Yenilenen zemin, boyanmış duvarlar, yenilenen mutfak dolapları ve tezgah ile birlikte çok daha kullanışlı ve ferah bir mutfak dekorasyonu kazanılmış. Siz de mutfağınızdaki kasvetten kurtulmak için tezgah alanınızı genişletmeyi düşünebilirsiniz.
Mutfağınızda en doğru dekorasyonu da oluşturmuş olsanız zamanla eskiyen dolaplar ve kirlenen duvarlar mutfağınızı kasvetli gösterecektir. Mutfaklar sürekli kullanılan ve yemek yapılan bir alan olduğu için sık sık yağ ve buhara maruz kalır bu nedenle de duvarlar ve dolaplar çok çabuk kirlenebilir. Düzenli olarak dekorasyon yenilemek mümkün olmadığından boyanabilir dolaplar ve duvarlar ile mutfağını daha kolay yenilenebilir halde dekore edebilirsiniz. Mesela duvar kağıdı yerine beyaz boya kullanırsanız yılda bir kez basit bir boya badana ile mutfağı yenileyebilirsiniz. Aynı şekilde boyanabilir dolaplar da size bu imkanı sunar. Örnek yenileme projesinde iki mutfak arasında oldukça ciddi bir ferahlık farklı olduğunu görebilirsiniz. Bu fark tamamen beyaz duvarlar, beyaz zemin ve beyaz dolaplar ile oluşturulmuş.
Mutfak yenilemesinde ihtiyaç duyacağınız adımlardan biri de aksesuarları elden geçirmek olacak. Eski ve demode aksesuarları elden çıkarıp yeni ve modern modeller seçebilirsiniz. Aksesuar konusunda dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri de çok sayıda ve küçük aksesuarlar yerine, az sayıda ve daha büyük olanları tercih etmektir. Bu seçim size daha derli toplu bir mutfak kazandırır. Küçük küçük onlarla aksesuarlar süslenmiş bir mutfak bir zaman sonra yorucu ve kasvetli görünmeye başlayacaktır.
Bu iki mutfak arasındaki büyük farka baktığınızda ilk göze çarpan şey dolaplar oluyor. Mutfak dolapları mutfak dekorasyonunun yüzüdür. Bu nedenle ferah ve modern modeller seçmek sizi dekorasyon risklerinden uzak tutar. Eğer mutfağınızda yeterince depolama alanı varsa tezgah üstüne dolap yerine basit raflar yaptırarak da daha geniş ve ferah bir görüntü kazanabilirsiniz.
Bu mutfak yenileme projesinde mutfağın eski ve yeni haline baktığınızda oldukça büyük bir fark görebilirsiniz. Ancak bu büyük fark sandığınız kadar büyük değişimlerle elde edilmemiş. Mutfağın kapı ve pencereleri ile zemini olduğu gibi korunmuş. Değişiklikler ise dolaplarda ve duvarda. Mutfağın duvarları baştan sona parlak beyaz bir renk ile boyanmış ve bu boyama mutfağın görüntüsünü büyük oranda değiştirmiş. Mutfağınızı kasvetten kurtarıp daha ferah bir görüntü elde etmek istiyorsanız işe duvarları boyayarak başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra açık renk dolaplar ve mobilyalar da istediğiniz ferahlığa kavuşmanıza yardım edecektir.