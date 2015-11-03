İskandinav stil dekorasyon temelde minimalist veya modern tarzda bir ev dekorasyonu arzulayan insanlara hitap edebilen nitelikleri taşımaktadır. Bu stilin belirleyici ana özelliklerinden biri beyaz rengi baskın kılarak diğer renkleri tasarıma yedirebilmektir. Yaratıcılığın ön planda olduğu tarzda mekanlara rahat, basit ve estetik kompozisyonlar hazırlayarak İskandinav stilin nadide örneklerinden birini hayata geçirebilirsiniz. Bu stil adından da anlaşılacağı üzere Finlandiya, Danimarka ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinden doğmuştur. Bu ülkelerin iklim değişiklikleri baz alınarak yapılan aksesuarlar stilin öne çıkan unsurlarından bir diğeridir.
İskandinav stil dekorasyon nasıl yapılır sorusuna cevaben pek çok yanıt bulabiliriz, zira yelpazesi bir hayli zengindir. Yazının başında da belirtiğimiz gibi bu stilde beyaz renk, dolayısıyla mekanı olduğundan daha geniş ve ferah gösteren beyaz duvarlar ön plana çıkar. Bu rengin öne çıkmasının sebebi olarak İskandinav ülkelerinin coğrafi özellikleri gösterilebilir. Uzun geçen kış mevsimi beyazın ana renk olmasına vesile olmuştur. Bu renk iç açıcı aydınlık etkisiyle tarzda verilmek istenen ferahlık duygusunu evinize hakim kılar.
İskandinav stil dekorasyonda genellikle ahşap malzemeden yapılma mobilyalar ağırlıktadır. Ahşap dışında kullanılan mobilyalar ise çoğunlukla beyaz renktedir. Bu mobilyalar karakteristik olarak ele alındığında düz hatlara ve zarif geçişlere sahip, sade olmakla birlikte işlevselliği göz ardı edilmemiş objeler olduğu kolaylıkla fark edilecektir.
İskandinav stil bir oturma odası dizayn etmek için ahşap zemini soğuk havalarda yapay hayvan postu görünümlü bir halıyla, sıcak havalarda ise renkli ve hafif kilimlerle süsleyebilirsiniz. Zira yazının başında da belirttiğimiz gibi bu stil coğrafi koşullara göre çeşitlilik gösteren bir dekorasyon tipidir. Zeminin ahşap, duvarların da beyaz olduğunu farz ettiğimiz salona siyah bir koltuk yerleştirip renkli minderlerle tamamlayabilirsiniz. Koltuğun önüne de yine ahşaptan bir sehpa koyabilir, beyaz duvarları canlı resimlerle hareketlendirebilirsiniz. Bu kombinasyona uygun halı ve modern aydınlatma öğeleri de yerleştirdikten sonra ortaya ferah ve sıcak bir salon tasarımı çıkacaktır.
İskandinav tarzı bir yatak odası tasarlamak isterseniz ise sade ve çağdaş eşyalar tercih etmeli, eğer mümkünse yer zemininde ahşap malzeme kullanmalısınız. Zira bu dekorasyonda en çok kullanılan malzeme doğallığıyla ön plana çıkan ahşaptır. Aynı şekilde yatak kenarları ve yatak başlığını da ahşap modellerden tercih edebilirsiniz. Dekorasyonu tekdüze olmaktan çıkarmak için metal aksesuarlarla yatak odasını canlandırabilir yahut soft renklerin ağırlıkta olduğu bir tasarım uygulayarak, örneğin çarpıcı kırmızı bir lamba ile odanın donuk havasını kırabilirsiniz.
Sonuç olarak İskandinav stil dekorasyonu aydınlık mekanlar, çağdaş çizgiler ve ahşap mobilyalarla canlı aksesuarların uygun bileşiminden ortaya çıkan sade ve modern bir dekorasyon kategorisi olarak tanımlayabiliriz.
İskandinav stilde sadelik, sıcaklık ve işlevsellik tarzı belirleyen ana unsurlardır. Bu tarz dekorasyon oluşturmak
için olabildiğince az eşya kullanmalısınız. Gerektiği kadar mobilya kullanımı
konusunda minimalist ve modern stile yakın
durduğunu söyleyebiliriz. Fakat az eşya kullanırken aksesuar konusunda
kısıtlama getirmez yahut coşkulu renklerden kaçınmaz. Yine de iskandinav tarzı evlerin sadeliği
ağır basar, çünkü bu stil uzun kış gecelerine yatırım yapmaktadır. Bu da demek oluyor ki kolayca toparlayabileceğiniz, lüzumsuz araç
gerecin olmadığı sade bir dekorasyon elde edeceksiniz. İskandinav stilin coğrafi
özelliklerinden beslendiğini belirtmiştik. Dolayısıyla kış mevsiminin uzun
sürdüğü İskandinav evlerinde estetik,
cool
ve kolay toparlanan mobilyaların olduğu bir tasarım hakimdir. Aynı zamanda bu
tarz dekorasyonun pratik olduğu ve de
ekonomik açıdan sizi yormayacak bir stil olduğu da söylenebilir.
Özetle İskandinav stil dekorasyonda en önemli husus basitliktir. Gözü yormayan sade tasarımlar dekore edilerek gereksiz eşyadan kaçınılır.
İskandinav ülkelerinde genellikle kış mevsimi hakim olduğundan günün büyük bir kısmı karanlıkta geçer. Dolayısıyla ferah ve aydınlık mekanlar yaratabilmek için mümkün olduğunca doğal ışıktan yararlanmak ön plandır. Yine İskandinav stil evlere göz attığınız zaman büyük pencereler görürsünüz. Zira kuzey bölgelerinde iklimsel sebeplerden yüzünden günün büyük kısmı karanlıkta geçiyor, dolayısıyla çalışabilmek ve daha kaliteli vakit geçirebilmek için gün ışığından mümkün mertebe faydalanılmaya çalışılıyor. Yine bu sebepten büyük pencerelere genellikle açık veya saydam perdeler kullanılarak gün ışığının gölgelenmesine engel olunuyor. İskandinav tasarımı evlerin çatıları da benzer aydınlatma kaygılarından ötürü yüksek tutularak odaların ferah görünmesi amacını taşır.
Aydınlatma ürünleri olarak tavan lambaları, abajurlar ve mumlarla beraber şamdanlar da tercih edilebilir.
İskandinav stilinde el yapımı ve doğal malzemeler dekorun birer parçasıdır. Döşemelik kumaşlarda keten, pamuk ve yün sıklıkla kullanılmaktadır. Ev tekstili bağlamında bakıldığında pamuk, keten gibi doğal malzemeler; beyaz zemine yakışacak şekilde ekose, çizgiler, kareler ve küçük çiçek desenleri şeklinde dizayn edilir. İskandinav tarz çoğunlukla sade olduğundan bu hareketli desenler minderlerde kullanılır.
Stilin yaratmak istediği özgün ortam için tercih edilen malzemelerin başında ahşap gelir. Bilhassa zemin kaplamasında ahşaptan faydanılır. Ahşap nispeten ucuz bir malzeme olduğundan bütçenizi de zorlamayacaktır.
İskandinav tarz her ne kadar sadelik ve doğallıktan hoşlansa da estetiği de ihmal etmez. Dekorasyonda parlak metalik vurguları sever, dolayısıyla metal kontrüksiyonlar kullanmaktan çekinmez. Zaman zaman deri kullanıldığını da görebiliriz.
İskandinav ülkelerinde uzun ve karanlık kışlardan ötürü mekanların beyaz ağırlıklı döşendiğini ifade etmiştik. Dolayısıyla İskandinav stilde en çok kullanılan renk beyazdır. Tavan ve duvarlar, mekanı olduğundan daha ferah ve aydınlık göstersin diye beyaza boyanır. Genellikle beyazlara bürünmüş odalara ise açık renkli mobilyalar tercih ediliyor ve bu mobilyalara pastel görünümlü halılar eşlik ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla renkler daha çok aksesuarlarda yoğun olarak kullanılarak dinamizm ayrıntılarda ağırlık kazanıyor. Kısaca toparlarsak mekanın genelinde beyaz ve açık renkler hakimken; aksesuar ve detaylarda ise mavi, yeşil, sarı ve gri gibi renklerin pastel tonları ağırlıkta kullanılıyor denilebilir.
Örnek dekorasyon Sreda imzalı bir mutfak tasarımı.
İskandinav ülkelerinin gerek coğrafi yapısı gerekse kültürel tarihi gereği doğal malzemelere ve el yapımı işçiliğe önem verilir. Keten ve pamuk gibi doğal kumaşları yaygın olarak kullanılır zira dokusu hissedilen bir malzemedir. Aynı zamanda bu kumaşlarda zaman zaman çiçek desenleri kullanılarak pastoral bir görünüm yaratılmaya çalışılır. Mekanı olduğundan daha aydınlık göstermek için tercih edilen beyaz rengi donuk bir hava yaratabilir. Bu soğukluğu kırmak içinse ahşap malzemenin doğal ve sıcak dokusundan faydanılır.
İskandinav stil ev dekorasyonun tarz olarak modern tasarıma yakın durduğunu söylemiştik. Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz sayıda mobilya kullanarak gereksiz eşya kullanımından kaçınılır. Bu tarz ev dizaynında amaç mekanı olduğundan daha ferah göstermekle birlikte pratik ve fonksiyonel bir tasarım meydana getirmektir.
Mobilya seçimi ise genellikle zarif hatları olan sade ve basit tasarımlardan oluşur. Çoğunlukla açık renkli ahşap kullanılmakla birlikte şık kanepelerle modern sandalyeler bir arada kullanılır.
İskandinav stil, iklimden ötürü şekillenen bir dekorasyon anlayışına sahip olduğundan tüm ana başlıkları da coğrafi özelliklere göre belirlenir. Odalar genellikle beyazdır, çünkü İskandinav ülkelerinde kış hakimdir. Evi aydınlatmak gerekir. Bu beyazlıktan ötürü soğuk bir görünümü vardır. Onu kırmak için de ahşap gibi doğal malzemeler tercih edilir. İskandinav ülkelerinde uzun kış geceleri vardır. Dolayısıyla insanları yormayacak ve lüzumsuz yer işgal etmeyen eşya kullanılır. Bu saydığımız sebepleri daha da arttırabiliriz ancak bu stil ev dekorasyonunda neyin amaçlandığını az çok ifade edebildiğimizi umuyoruz.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’İskandinav koltuk ile zarif ve modern oturma odası tasarımı’ başlığını da okuyabilirsiniz.