İskandinav stil dekorasyon temelde minimalist veya modern tarzda bir ev dekorasyonu arzulayan insanlara hitap edebilen nitelikleri taşımaktadır. Bu stilin belirleyici ana özelliklerinden biri beyaz rengi baskın kılarak diğer renkleri tasarıma yedirebilmektir. Yaratıcılığın ön planda olduğu tarzda mekanlara rahat, basit ve estetik kompozisyonlar hazırlayarak İskandinav stilin nadide örneklerinden birini hayata geçirebilirsiniz. Bu stil adından da anlaşılacağı üzere Finlandiya, Danimarka ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinden doğmuştur. Bu ülkelerin iklim değişiklikleri baz alınarak yapılan aksesuarlar stilin öne çıkan unsurlarından bir diğeridir.

İskandinav stil dekorasyon nasıl yapılır sorusuna cevaben pek çok yanıt bulabiliriz, zira yelpazesi bir hayli zengindir. Yazının başında da belirtiğimiz gibi bu stilde beyaz renk, dolayısıyla mekanı olduğundan daha geniş ve ferah gösteren beyaz duvarlar ön plana çıkar. Bu rengin öne çıkmasının sebebi olarak İskandinav ülkelerinin coğrafi özellikleri gösterilebilir. Uzun geçen kış mevsimi beyazın ana renk olmasına vesile olmuştur. Bu renk iç açıcı aydınlık etkisiyle tarzda verilmek istenen ferahlık duygusunu evinize hakim kılar.

İskandinav stil dekorasyonda genellikle ahşap malzemeden yapılma mobilyalar ağırlıktadır. Ahşap dışında kullanılan mobilyalar ise çoğunlukla beyaz renktedir. Bu mobilyalar karakteristik olarak ele alındığında düz hatlara ve zarif geçişlere sahip, sade olmakla birlikte işlevselliği göz ardı edilmemiş objeler olduğu kolaylıkla fark edilecektir.

İskandinav stil bir oturma odası dizayn etmek için ahşap zemini soğuk havalarda yapay hayvan postu görünümlü bir halıyla, sıcak havalarda ise renkli ve hafif kilimlerle süsleyebilirsiniz. Zira yazının başında da belirttiğimiz gibi bu stil coğrafi koşullara göre çeşitlilik gösteren bir dekorasyon tipidir. Zeminin ahşap, duvarların da beyaz olduğunu farz ettiğimiz salona siyah bir koltuk yerleştirip renkli minderlerle tamamlayabilirsiniz. Koltuğun önüne de yine ahşaptan bir sehpa koyabilir, beyaz duvarları canlı resimlerle hareketlendirebilirsiniz. Bu kombinasyona uygun halı ve modern aydınlatma öğeleri de yerleştirdikten sonra ortaya ferah ve sıcak bir salon tasarımı çıkacaktır.

İskandinav tarzı bir yatak odası tasarlamak isterseniz ise sade ve çağdaş eşyalar tercih etmeli, eğer mümkünse yer zemininde ahşap malzeme kullanmalısınız. Zira bu dekorasyonda en çok kullanılan malzeme doğallığıyla ön plana çıkan ahşaptır. Aynı şekilde yatak kenarları ve yatak başlığını da ahşap modellerden tercih edebilirsiniz. Dekorasyonu tekdüze olmaktan çıkarmak için metal aksesuarlarla yatak odasını canlandırabilir yahut soft renklerin ağırlıkta olduğu bir tasarım uygulayarak, örneğin çarpıcı kırmızı bir lamba ile odanın donuk havasını kırabilirsiniz.

Sonuç olarak İskandinav stil dekorasyonu aydınlık mekanlar, çağdaş çizgiler ve ahşap mobilyalarla canlı aksesuarların uygun bileşiminden ortaya çıkan sade ve modern bir dekorasyon kategorisi olarak tanımlayabiliriz.