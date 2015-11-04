Rustik stil mutfak nasıl dekore edilir?

Erken 20. yüzyıl çiftlik evlerine benzer dokular, doğal taş, tuğla, mermer ya da farklı renklerin kullanımıyla eskitme ahşap mobilyalar ve mutfak dolabı kaplamaları günümüzde de cazibesini koruyor. Doğal dokuları bir araya getirerek geçmişin izlerini taşıyan bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız rustik stil mutfak size hitap ediyor olabilir. Modern mutfak modellerinin fonksiyonelliği bir yana, artık mutfağınız gözünüzde sıradanlaşmış olabilir, tarihi dokulardan, eskitme ahşap ya da mermer kullanmaya sıcak bakıyor olabilirsiniz. Kemerli tuğla duvar dekorları ya da ahşap kirişlerle tasarlanan tavan dekorları ilginizi çekiyorsa rustik stil mutfak dizaynı ile ilgili örnek çalışmaları incelemeye başlayabilirsiniz. Her ne kadar doğal malzemelerle rustik stil mutfak dekore edecek kadar şanslı olmasanız da, bu ihtimali de doğal taş ya da kırmızı tuğla görünümünü veren üç boyutlu ithal ya da yerli duvar kağıtları ya da panellerle duvar, tavan ve döşeme zeminini kaplayarak değerlendirmek, eskitme usül bir görünüm kazandırmak mümkün.
Modern teknolojileri rustik stil eskitme ahşap mutfak dolap ve rafları ardında kullanmak, günümüz gelişmiş teknolojileri, ev aletlerini ve makineleri dönemsel etkiler taşıyan mutfak dekorasyonuna kolaylıkla dahil edebilirsiniz. Tarihi atmosfer sıcaklığını yakalarken, günümüz modern ev aletleri, bulaşık makinesi ya da buzdolabı modellerini rustik stil mutfak dekorasyonu ile bağdaştıramıyor olabilirsiniz. Sizin için derlediğimiz rustik stil mutfak modellerinde de görebileceğiniz gibi, modern cihazları mutfağın doğal dokularla ve motiflerle bezenmiş ambiyansını bozmadan kullanabilir, renkli ve eskitme ahşap mutfak dolaplarını elektronik cihazlarınızı muhafaza edecek şekilde tasarlatabilirsiniz. Özellikle estetik görünümü tamamlarken, işlevsel faktörleri de göz önüne almış olacak, rustil stil sıcak atmosferde yemeklerinizi pişirebilecek, hijyen sağlayacak ve gıda ürünlerini muhafaza edebileceksiniz. Hem tarihi izler taşıyan bir mutfak, hem otantik bir atmosfer oluşturmak rustil stil mutfak ile mümkün. Zemin döşemelerinde kullanılan ahşap ya da mermerin yanı sıra, doğal malzemelerle döşeme zeminini kaplamayı herkes karşılayamabilir, dolayısıyla geçmişe ait dokular veya motifleri barındıran fayans modellerini değerlendirmek de çözüm olabilir.
İmkanlar dahilinde doğal taş bir ocak kullanabilir, kırmızı tuğla kemerler, eskitme ahşap dokular ya da mermer yüzeyler kullanabilirsiniz. Koyu ahşap dokularının rustik stilde sıklıkla kullanılmasının yanı sıra, hazlihazırda mutfak dizaynı ile uyumlu beyaz, zeytin yeşili ve krem rengi ahşap kaplamalar da uyumla tercih edilebilir. Çeşitli ağaçların kullanıldığı dekorlarda meşe, iroko, kiraz, ceviz, akçaağaç ve kayın gibi ağaç türleri mobilya, mutfak tezgahları ve dekoratif mutfak dolap ve raflarında kullanılabilir. Rustik stilin kır kokusu, dağ havası verdiği sıcak atmosferi günümüz koşullarına uygun tasarlanarak yeniden dizayn edilebiliyor. Country stil mutfak ile doğal malzemelerin kullanılması, ahşap, yerine göre tuğla ve taş dekorları ağırlıklı dekore edilmesi ile benzerlik gösterir. Evlerinize kır kokusu, dağ havası, tarihi bir esinti getirebileceğiniz rustik stil mutfak modelleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek üzere, sizler için derlediğimiz örneklerimizi inceleyebilirsiniz.
Taze ekmek ve sıcak kahve kokusunun yayıldığı hissiyatını veren rustik mutfak modeli, sıcak atmosferi ile uyumlu ahşap yeşil mutfak dolapları ile dikkat çekiyor. Ahşabın sıcak dokusunun tavan strüktüründe, mutfak adası tezgahı ve aksesuarlarda görüldüğü rustik mutfak modeli, yeşile boyanan mutfak dolapları ile hem doğal havasına uygun bir atmosfer kazandırıyor, hem de country stil mutfak dekorasyonu ile benzerlikler gösteriyor. Yeşil ahşap mutfak dolap kapakları taş karo döşeme, krem ve beyaz renkleri ile uyum sağlıyor. Ayrıca rustik mutfak dolabı kaplamalarında ahşabın çeşitli renk tonları, eskitme beyaz, zeytin yeşili, gri ve krem renklerine rastlayabilirsiniz. Doğal materyallerle bezenen mutfakta teknolojiden faydalanmak fakat bunu, elektronik mutfak gereçlerini mümkün mertebe sıcak atmosferi ile geri planda tutmak dekorasyon stilini daha da ön plana çıkaracaktır. Ayrıca dikkat ederseniz, yeşil kapak görünümünün ardında gizli bulaşık makinesi gibi modern aletleri bulabilirsiniz.
Genel olarak masif ahşap kullanılan rustik stil mutfak tezgahlarında, meşe, iroko ve ceviz çeşitleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bakım ve hijyen şartları sağlandığı sürece, uygun kaplama ve cilalar ile oldukça dayanıklı ve uzun yıllar kullanılabilecek mukavemettedir. Duruma göre koruma faktörleri devreye girerek masif pervaz, yeter miktarda doğal koruyucu yağ ile imal edilebilir. Sağlam ve uzun ömürlü ahşap tezgah dokusunun yanı sıra, doğal ve eskitme hava katan açık renk tonları mermer kullanımı rustik mutfak dizaynı için doğru tercihler olacak ve mutfağınıza geçmişin izlerini taşımanıza yardımcı olacaktır.
Mermer döşeme kaplamaları, ahşap dokular, geçmiş zamanın motifleri ile tasarlanan mutfak fayanslarını kullanmayı tercih ediyorsanız, rustik stil mutfak tasarımı size hitap ediyor olabilir. Eskitme ahşap kaplama kullanılan mutfak adası ile uyumlu renk ve motiflerle döşeme zeminin bulunduğu şahane mutfak, tasarımı Ateliers Poivre D’ane imzası taşıyor. Rustik stil mutfak tasarımında görsellik katan bir diğer unsur da geçmişe ait dokularla eskitme ahşap kullanılmasının yanı sıra, ahşap ya da mermer gibi doğal malzemelerin kullanma olanacağı olmayanlar için, eskiye dair motfiler ve desenlerle fayanslar ve estetik döşeme zemini kaplamaları da alternatif olarak tercih edilebilir.
Eskinin sıcak ahşap dokusunun nerdeyse tüm mutfağa hakim olduğu modelimizde, doğal dokularla bezenmiş rustik mutfak dekoru ile yemek keyfi ayrı bir keyif olacaktır. Oturma alanı elbette ki uyumlu koyu renk ahşap sandalyeler ve duvar dekorunda kullanılan bej tonu masa kaplaması ile oldukça uyumlu bir görüntü kazandıracaktır. Eğer tüm duvar kenarlarını mutfak dolapları ve ardına gizlenen modern mutfak aletleri ile döşüyorsanız, tek duvar kenarı ya da duruma göre mutfağın merkezini konum alarak ahşap yemek masası ve sandalyeler ile uyum ve ahenk yakalayabilirsiniz. Genel olarak oturma gruplarında kullanılan ahşap sandalye modelleri, eskitme ahşap sandalye ya da geçmişin izlerini taşıyan ahşap sandalye formlarında olabilir.
Sıcak rustik stil mutfak atmosferi yakalamak için, doğal taş, tuğla bir kemer ya da ahşap strüktür içeren duvar dekorlarına rastlayabilirsiniz. Mümkün olduğunca doğal dokuyu hissettiren bir görünüm kazandırmak istiyorsanız doğal taş, mermer gibi malzemelerin maddi külfetinden kurtulmak isterseniz, doğal dokuyu aratmayacak orjinallikte ithal doğal taş duvar kaplamalarından faydalanabilir, mutfağınıza rustik stil sıcaklığını katabilirsiniz. Otantik bir hava veren taş duvar ya da kırmızı tuğla duvar dekorunun ahşap ağırlıklı kullanılan rustik stil mutfak dizaynı ile uyumlu bir dil yakalayacaktır.
Rustik stil yemek masası her zaman ağır ve kasvetli koyu kahverengi ahşap rengi olmak zorunda değil. Mekanlarınızı daha renkli hale getirmek ve ahşabın doğal dokusundan faydalanmak ve günümüz mutfaklarının renkli atmosferi ile uyum sağlamak mümkün. Eskitme ahşap masa mavi ve canlı renklere boyanabilir ve rustil stilde muntazam bir görünüm elde etmek zorunda değilsiniz. Eski ve geçmişe dair izler taşıyan ahşap yemek masası ve sandalyeler gibi, tarihi izler taşıyan ya da geçmişin modası yemek, çatal ve bıçak setlerini kullanarak muntazam bir sofra hazırlayabilirsiniz.
Ayrıca fark yaratan sofralar için ’Çarpıcı ve farklı yemek odası takımları’ yazımızı da okuyabilirsiniz.