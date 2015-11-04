Rustik stil mutfak nasıl dekore edilir?

Erken 20. yüzyıl çiftlik evlerine benzer dokular, doğal taş, tuğla, mermer ya da farklı renklerin kullanımıyla eskitme ahşap mobilyalar ve mutfak dolabı kaplamaları günümüzde de cazibesini koruyor. Doğal dokuları bir araya getirerek geçmişin izlerini taşıyan bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız rustik stil mutfak size hitap ediyor olabilir. Modern mutfak modellerinin fonksiyonelliği bir yana, artık mutfağınız gözünüzde sıradanlaşmış olabilir, tarihi dokulardan, eskitme ahşap ya da mermer kullanmaya sıcak bakıyor olabilirsiniz. Kemerli tuğla duvar dekorları ya da ahşap kirişlerle tasarlanan tavan dekorları ilginizi çekiyorsa rustik stil mutfak dizaynı ile ilgili örnek çalışmaları incelemeye başlayabilirsiniz. Her ne kadar doğal malzemelerle rustik stil mutfak dekore edecek kadar şanslı olmasanız da, bu ihtimali de doğal taş ya da kırmızı tuğla görünümünü veren üç boyutlu ithal ya da yerli duvar kağıtları ya da panellerle duvar, tavan ve döşeme zeminini kaplayarak değerlendirmek, eskitme usül bir görünüm kazandırmak mümkün.

Modern teknolojileri rustik stil eskitme ahşap mutfak dolap ve rafları ardında kullanmak, günümüz gelişmiş teknolojileri, ev aletlerini ve makineleri dönemsel etkiler taşıyan mutfak dekorasyonuna kolaylıkla dahil edebilirsiniz. Tarihi atmosfer sıcaklığını yakalarken, günümüz modern ev aletleri, bulaşık makinesi ya da buzdolabı modellerini rustik stil mutfak dekorasyonu ile bağdaştıramıyor olabilirsiniz. Sizin için derlediğimiz rustik stil mutfak modellerinde de görebileceğiniz gibi, modern cihazları mutfağın doğal dokularla ve motiflerle bezenmiş ambiyansını bozmadan kullanabilir, renkli ve eskitme ahşap mutfak dolaplarını elektronik cihazlarınızı muhafaza edecek şekilde tasarlatabilirsiniz. Özellikle estetik görünümü tamamlarken, işlevsel faktörleri de göz önüne almış olacak, rustil stil sıcak atmosferde yemeklerinizi pişirebilecek, hijyen sağlayacak ve gıda ürünlerini muhafaza edebileceksiniz. Hem tarihi izler taşıyan bir mutfak, hem otantik bir atmosfer oluşturmak rustil stil mutfak ile mümkün. Zemin döşemelerinde kullanılan ahşap ya da mermerin yanı sıra, doğal malzemelerle döşeme zeminini kaplamayı herkes karşılayamabilir, dolayısıyla geçmişe ait dokular veya motifleri barındıran fayans modellerini değerlendirmek de çözüm olabilir.

İmkanlar dahilinde doğal taş bir ocak kullanabilir, kırmızı tuğla kemerler, eskitme ahşap dokular ya da mermer yüzeyler kullanabilirsiniz. Koyu ahşap dokularının rustik stilde sıklıkla kullanılmasının yanı sıra, hazlihazırda mutfak dizaynı ile uyumlu beyaz, zeytin yeşili ve krem rengi ahşap kaplamalar da uyumla tercih edilebilir. Çeşitli ağaçların kullanıldığı dekorlarda meşe, iroko, kiraz, ceviz, akçaağaç ve kayın gibi ağaç türleri mobilya, mutfak tezgahları ve dekoratif mutfak dolap ve raflarında kullanılabilir. Rustik stilin kır kokusu, dağ havası verdiği sıcak atmosferi günümüz koşullarına uygun tasarlanarak yeniden dizayn edilebiliyor. Country stil mutfak ile doğal malzemelerin kullanılması, ahşap, yerine göre tuğla ve taş dekorları ağırlıklı dekore edilmesi ile benzerlik gösterir. Evlerinize kır kokusu, dağ havası, tarihi bir esinti getirebileceğiniz rustik stil mutfak modelleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek üzere, sizler için derlediğimiz örneklerimizi inceleyebilirsiniz.