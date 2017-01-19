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Son yılların modası dikey bahçe yapmanın 40 farklı yolu

Özlem K. Özlem K.
Kurumsal Markanın Yeşil İle Buluşması ..!, Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Ticari alanlar
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20. yüzyılın en önemli çevreci mimari yaklaşımından biri  dikey bahçeler. Şehirlerde gitgide azalan yeşil alanları bir nebze olsun yerine getirmeyi beceren bu akım botanikçi Patrick Blanc tarafından geliştirilmiş. 1953 doğumlu Fransız botanikçi Patrick Blanc, bitkiler konusundaki bilimsel uzmanlığını estetik duyarlılıkla birleştirerek dikey alanları, özellikle bina duvarlarını botanik bahçelere dönüştürme fikrini gerçeğe dönüştüren insan olarak tanınıyor.

Bitkileri topraksız bir ortamda yetiştirme becerisi gösteren Blanc, bu bitkilerin duvarda yetişmeye müsait olan, dik yüzeyde tutunabilecek özellikler gösterebilen, tırmanıcı türde ya da yamaç bitkileri olduğunu söylüyor. Dik alanda meydana gelen sulama ve beslenme sorununa bulduğu akılcı çözümler sayesinde inanılmaz büyüklükteki duvarları yeşillendirebilen Blanc, “İlhamımı, her gün gözlediğim doğanın kendisinden alıyorum” diyor. İlk uygulamaları tamamladıktan sonra 1988 yılında “Dikey Bahçe” fikrinin patentini alan ünlü botanikçi, daha sonra dünyanın birçok şehrinde insanları şaşırtan ve heyecanlandıran uygulamalar yapmaya koyuluyor.

“Yaşayan Duvar” adıyla da anılan dikey bahçeler sıradan bir peyzaj düzenlemesi gibi değil, betonlaşmaya ve tekdüzeliğe modern bir başkaldırı olarak görülüyor. Bu çevreci icat Time dergisinin, “2009’un En İyi 50 Buluşu” arasına da girmiş!

Dikey bahçe oluşturmak için kullanılan üç ana malzeme var; duvara 10 cm mesafe ile monte edilmesi gereken metal bir çerçeve, duvar ile bahçe arasındaki izolasyonu sağlayacak, duvarın ıslanmasını engelleyecek bir PVC plaka ve kısa köklü bitkilerin tutunacağı, poliamitten yapılmış, küflenmeye karşı dayanıklı keçe katman. Kullanılacak bitkilerde dikkat edilecek en önemli özellik, dikey bahçede büyümeye uygun olmaları. Dikey bahçenizin yıllar içerisinde değişiklik göstereceğini unutmadan, yani ektiğiniz şeylerin 6 ay, 1 yıl, hatta 5 yıl sonraki hallerini düşünerek bitki seçin. Duvarın konumu, güneş ışığını ne kadar aldığı, ısı farklılıkları ve rüzgârı; yani bitkilerin gelişimini etkileyecek iklimsel koşulları göz önünde bulundurun.

Elbette evinizin içinde ya da dışında, dikey bahçelerden ilham alarak daha basit uygulamalar da gerçekleştirebilirsiniz. Bugünkü yazımızda birçok farklı dikey bahçe örneğini bir araya getirdik. Ülkemizden profesyonel peyzaj firmaları tarafından uygulanan modellerin de olduğu bu derleme kendi dikey bahçesini oluşturmanız için size birçok farklı fikir verecek.

1. Duvar dekorasyonu için harika

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

2. Tablo gibi bir örnek

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

3. Topraklı, basit bir versiyon*

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

*Bu örnek tipik Dikey Bahçe özelliklerine sahip olmasa da, dar alanları yeşillendirmek için harika bir örnek.

4. Aşk merdiveni mükemmel bir seçenek

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

5. Farklı bitkilerden şık bir kompozisyon

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

6. Aydınlatma ile kombine edilmiş şık bir tasarım

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Bambu ve saz üzerinde dekoratif bir çalışma

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

8. Duvarda, çerçeve içinde tropik bir cangıl

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Minimalist Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

9. Alternatif düzenekler oluşturmak mümkün

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Minimalist Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

10. Üç boyutlu yüzeyler dekorasyona hareket katıyor

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

11. Basit saksılıklarla sevimli bir tasarım

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

12. Topraksız yetişen orkide de iç mekanlar için uygun bir bitki

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

13. Geniş yapraklılarla muhteşem bir arajman

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

14. 500 çeşit tropik bitki ile uygulanabiliyor

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

15. Ferforje bir saksılıkla sevimli bir düzenek

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Eklektik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

16. Basit ve şık uygulamalar yapabilirsiniz

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Eklektik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

17. Saksılar için şık bir duvar askısı da olabilir

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Eklektik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

18. Aşağıya doğru sarkan bitkiler harika görünüyor

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

19. Arajmanınızı çeşitli bitkiler kullanarak yapabilirsiniz

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

20. Bitkiler büyüdükçe dikey bahçe güzelleşiyor

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

21. Tuğla duvar önünde güzel bir örnek

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

22. Çeşitli renklerdeki arka planların önüne yerleştirebilirsiniz

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

23. Ahşap saksılarınızın kendiniz de imal edebilirsiniz

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

24. Beton bahçe duvarlarını yeşillendirmek için de harika bir seçim

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Minimalist Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

25. Taş duvarlar önünde de çok güzel duruyor

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Tropikal Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

26. Dar balkonları yeşillendirmek için mükemmel

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Minimalist Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

27. Ananasgiller olarak anılan bitkiler de dikey bahçe için uygun

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

28. Cam saksılarla kaktüs bahçesine ne dersiniz?

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

29. Ağaç kabuğunda yaşayan bitkiler için ahşap saksılar

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

30. Küçük alanları değerlendirmek için harika

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

31. Dikey bahçe için farklı altyapı malzemelerini işin profesyonellerinden öğrenebilirsiniz

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

32. Ananasgillerin muhteşem renklerine bir başka örnek

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Tropikal Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

33. Başka bir dikey bahçe arajmanı örneği

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

34. Renk ve doku farklılıklarından doğan sanat eseri görüntüsü

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Tropikal Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

35. Ahşap paneller en güzel arkaplanlardan biri

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Minimalist Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

36. Bambu arkaplana bir başka örnek

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

37. Değişik aparatlarla şahane tasarımlar yapabilirsiniz

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Eklektik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

37. Ülkemizden mükkemel bir örnek

Bahcesehir Ece Botanik BahçeBitki & Çiçekler
Ece Botanik

Bahcesehir

Ece Botanik
Ece Botanik
Ece Botanik

38. Tüm cepheler kaplanabiliyor

Sancaktepe Ece Botanik BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Ece Botanik

Sancaktepe

Ece Botanik
Ece Botanik
Ece Botanik

39. Ülkemizden bir başka örnek

Alışeriş merkezleri için peyzaj Tasarım örnekleri Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Ticari alanlar Alışveriş Merkezleri
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

Alışeriş merkezleri için peyzaj Tasarım örnekleri

Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

40. Yosundan muhteşem bir tablo!

7 Yıl Boyunca Canlı ve Doğal Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Ticari alanlar Ofis Alanları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

7 Yıl Boyunca Canlı ve Doğal

Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

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