Siyah mutfak modelleri

Mutfak denince akla standart renkler gelir genellikle. Klasik mutfaklarda açık renklerin, beyaz ve krem tonlarının sıkça tercih edildiğini görürüz. Ama günümüzün modern tasarımlı evlerinde, her türlü rengin her türlü odaya sokulduğunu ve ortaya çıkan sonuçların da kimi zaman göz kamaştırıcı biçimde güzel olabildiğini görüyoruz. Renkli mutfaklar iç açıcı, eğlenceli bir ortam yaratırken; siyah mutfaklar ise biraz ciddi ve ağırbağlı olsalar da çok daha asil bir ortam oluşmasına neden olabiliyorlar. Siyah rengin bir başka özelliği de hem belirli bir gizem unsuru oluşturması, hem de güç ve iktidar gibi hisleri çağrıştırması. Dolayısıyla mutfağınız için hangi rengi seçeceğiniz biraz da sizin karakteriniz ve beklentilerinizle ilgili. Eğer siyahın kudreti ve ağırbaşlılığı hoşunuza gidiyorsa aşağıda göreceğiniz siyaha bürünmüş mutfaklar size ilham verebilir. İşte Türkiye'deki tasarımcı ve üreticilerin elinden çıkan siyah mutfak modellerinden hazırladığımız bir seçki.