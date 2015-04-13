Siyah mutfak modelleri

Mutfak denince akla standart renkler gelir genellikle. Klasik mutfaklarda açık renklerin, beyaz ve krem tonlarının sıkça tercih edildiğini görürüz. Ama günümüzün modern tasarımlı evlerinde, her türlü rengin her türlü odaya sokulduğunu ve ortaya çıkan sonuçların da kimi zaman göz kamaştırıcı biçimde güzel olabildiğini görüyoruz. Renkli mutfaklar iç açıcı, eğlenceli bir ortam yaratırken; siyah mutfaklar ise biraz ciddi ve ağırbağlı olsalar da çok daha asil bir ortam oluşmasına neden olabiliyorlar. Siyah rengin bir başka özelliği de hem belirli bir gizem unsuru oluşturması, hem de güç ve iktidar gibi hisleri çağrıştırması. Dolayısıyla mutfağınız için hangi rengi seçeceğiniz biraz da sizin karakteriniz ve beklentilerinizle ilgili. Eğer siyahın kudreti ve ağırbaşlılığı hoşunuza gidiyorsa aşağıda göreceğiniz siyaha bürünmüş mutfaklar size ilham verebilir. İşte Türkiye'deki tasarımcı ve üreticilerin elinden çıkan siyah mutfak modellerinden hazırladığımız bir seçki.
Mutfağınıza siyahı sokmanın elbette birçok yolu var. Ama dikkat etmek gerekiyor, zeminden duvara, dolaplardan elektronik eşyalara kadar tüm mutfağı siyaha boğmak, karanlık ve itici bir mekân oluşturma riskini de beraberinde taşır. Siyahın asaletini mutfağınıza taşımanın en iyi ve garantili yollarından biri elbette bu örnekte görüldüğü gibi dolap kapakları üzerinden gitmek. İstanbul'da bulunan Luce Mutfak & Banyo adlı şirketin tasarladığı bu şık mutfak, siyahla beyazın uyum ve asaleti sayesinde sıradışı hale geliyor. Dolap kapakları ve ada tezgâhda tercih edilen siyah vurgusu, aynı rengin daha açık bir tonuyla marley zeminde devam ederken, beyaz duvarlarla dengeleniyor ve ortaya gerçekten de göz alıcı bir mutfak çıkıyor.
Siyah bir mutfak düşleyenlerin mutlaka hesaba katması gereken etkenlerden biri elbette siyahı hangi renk ve malzemeyle dengeleyecekleri. İzmir'de faaliyet gösteren Eşittir Mobilya'nın kataloğundan seçtiğimiz mutfak, bu konuda size fikir verecektir. Burada yine dolap kapakları ve L şeklinde tezgâh üzerinden uygulanan vernikli siyahın damga vurduğu bir mutfak görüyoruz. Ama buradaki asıl tasarımcı dokunuşu, siyahın ağırlığını ve soğukluğunu birdenbire alıp götüren ve mutfağın havasını değiştiren açık renk ahşap ilavesinde görüyoruz. Şöyle bir gözünüzü kapatıp dolapların kenarı ve çekmecelerin dış yüzeyindeki ahşap kısımların da siyah olduğunu hayal ederseniz, bunun ne kadar doğru bir tercih olduğunu siz de göreceksiniz.
Dekorasyonda, her mutfakta siyahın iyi bir tercih olmayacağını da önceden düşünmek gerekiyor. Sözgelimi rustik, country ya da Akdeniz tarzı ahşap ağırlıklı bir mutfak planlıyorsanız, siyah renk bu ortamda biraz
dam üstünde saksağan etkisi yaratabilir. Oysa siyah renk, İzmir merkezli Tarkan Oktay Mimarlık tarafından tasarlanan bu mutfağın endüstriyel stilini kusursuz biçimde tamamlayarak son derece uyumlu bir görüntü sunuyor. Metalik renkli aksamlar, yemek masası ve sandalyenin yarattığı soğuk, mesafeli ve asil atmosfer, dolap kapaklarının siyahıyla perçinlenirken, ortaya hem üslup bütünlüğü taşıyan, hem de göz kamaştırıcı bir mutfak çıkıyor.
Gelişen yazılımlar sayesinde dekorasyonda bazı fikirleri önceden üç boyutlu modellemeler üzerinde oluşturup fikir edinmek mümkün. Bilecik merkezl, Eurodecor adlı firmanın tasarladığı bu model de, siyah bi rmutfak düşleyenlere ilham verecek kadar orijinal ve seçkin görünümlü bir mutfak. Burada sadece dolaplar ve çekmeceler değil, geniş mutfağın bir kısmını kaplayan yemek masası ve L şeklindeki ilave tezgâh da siyah seçimiyle dikkat çekerken, mutfağın özellikle geometrik hatları ve endüstriyel görünümü onu özel kılıyor. Mekânın zemininde ve duvarlarda beyaza yer verilmesi ise hem bu asaleti vurguluyor, hem de bir denge unsuru yerine geçiyor.
Bu mutfak belki tam anlamıyla siyah mutfak modelleri kapsamına girmiyor olabilir ama kısmen rustik sayılabilecek bir stil içinde siyahın nasıl kullanılabileceğine dair şık bir örnek olduğu kesin. Ankara'da bulunan Yankı Mutfak Banyo'nun koleksiyonunda bulunan bu mutfak modelinde, baş rolü müthiş şık görünen masif tahta plakalar oynarken, zemin ve dolaplarla saksılar üzerinden eklenen siyah vurgusu mekâna sürpriz bir endüstriyel görünüm ve bununla birlikte gelen bir seçkinlik katıyor. Tam bir loft mutfağını andıran bu modelde, hem siyahın gücünü ve gizemini, hem de ahşabın samimiyetini aynı anda hissetmek mümkün.