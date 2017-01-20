Türkiye'den natürel dokularla içinizi ferahlatacak bir veranda

Basamak ve rıht kaplamalarında mermer kullanılarak genel olarak doğal malzemelerin uyumu burada da sağlanmış. Ahşap korkuluklar, tavan ve kirişlerin yanı sıra veranda döşeme zemini kaplaması olarak yine ahşabın dokusu ve rengi sıcak bir atmosfer oluşturuyor. 5 basamaktan oluşan merdiven detaylarında da doğal taş kaplama örneklerini gözlemleyebilirsiniz. Doğa manzarası eşliğinde havadar, geniş ve şık bir veranda projesi.

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