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Türkiye'den natürel dokularla içinizi ferahlatacak bir veranda

Meral Eser Meral Eser
Veranda, Erim Mobilya Erim Mobilya Kırsal Balkon, Veranda & Teras Masif Ahşap Ahşap rengi
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Havalar ısınmaya başlayınca kapalı alanlardan çıkmak ister ve havadar alanlara yöneliriz. Veranda, balkon, bahçe veya teras gibi alanlar bu ihtiyacı muntazam karşılar. Havadar alanları daha kullanışlı hale getirmek için yeri geldiğinde elden geçirmek ve ihtiyaç duyulursa davetler için elverişli hale getirmek gerekir. Bu yazımızda Erim Mobilya imzası taşıyan bir veranda projesini ele aldık. 1998 yılında Bursa’da kurulan Erim Mobilya, modern ve klasik birçok tasarım örneğine imza atmış. Mobilya ürünlerinden tasarım fikirlerine birçok projeye imza atan firma renk,  ölçü ve tasarım detaylarını arzuya göre şekillendirebiliyor. Eğer siz de verandanızı daha kullanışlı hale getirmek ya da yeniden dizayn ettirmek istiyorsanız derlediğimiz örneklere bir göz atın. Natürel dokularla bir verandanın nasıl tasarlandığını gözden geçirmek için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.

Ana cephe

Veranda, Erim Mobilya Erim Mobilya Kırsal Balkon, Veranda & Teras Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Veranda

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Beşik çatı modeli ile şık ve özenle tasarlanmış bir cephe ile karşılaşıyoruz. Cam giydirme cephe ile iç mekanlar doğal ışığı muntazam alacak şekilde dizayn edilmiş. Ahşap korkuluklar ve doğal taş kaplama duvar ile natürel dokuları bir arada gözlemleyebilirsiniz. Cephe kaplamalarında özellikle doğal malzemeler ve natürel renklerin uyum ve ahengi gözü okşar, natürel dokular huzur veren bir atmosfer oluşturmada oldukça etkilidir.

Kırsal stil öğeler

Veranda, Erim Mobilya Erim Mobilya Kırsal Balkon, Veranda & Teras Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Veranda

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Doğal malzemelerin kullanımı ile gerek mimari özellikleriyle, gerekse iç dekorasyonda kırsal stil öğeler yakalayabilirsiniz. Ahşabın yoğunluklu kullanımı ile natürel öğelerin uyumu ve ahengi huzur veren bir atmosfer oluşturur. Beşik çatı modelinin eğimli düz formunun yanı sıra, veranda cephesi eğrisel hatlarıyla göze hitap ediyor. Veranda alanını muhafaza eden ahşap tavan ve saçaklar daha işlevsel bir alan dizayn edilmesini kolaylaştırıyor.

Mermer basamaklar

Veranda Erim Mobilya Kırsal Balkon, Veranda & Teras Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Veranda

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Natürel dokular demişken ahşap ve doğal taş kaplamanın yanı sıra, mermerin doğal zarafeti de göz okşuyor. İçinde bulunduğu çevre ve atmosferle uyumlu natürel öğelerin bir araya geldiği bu projede, havadar ve kullanışlı bir veranda çalışmasına imza atılıyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Ahşap korkuluk ve tavan

Veranda, Erim Mobilya Erim Mobilya Kırsal Balkon, Veranda & Teras Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Veranda

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Benzer doku ve renklerle uyumlu saçaklar ahşap tavan ve korkuluklarla dizayn ediliyor. Doğal ahşap, dokusu ve renkleri ile sıcak bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor. Şık aydınlatma aksesuarları ile akşam saatlerinde de veranda alanı kullanım için uygun hale geliyor. Şık ışıklandırma unsurları ile akşam saatlerinde de sıcak bir atmosfer oluşturabilir ve konforlu mobilyalarla rahat bir ortam oluşturabilirsiniz.

Merdiven alanı

Veranda, Erim Mobilya Erim Mobilya Kırsal Balkon, Veranda & Teras Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Veranda

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Basamak ve rıht kaplamalarında mermer kullanılarak genel olarak doğal malzemelerin uyumu burada da sağlanmış. Ahşap korkuluklar, tavan ve kirişlerin yanı sıra veranda döşeme zemini kaplaması olarak yine ahşabın dokusu ve rengi sıcak bir atmosfer oluşturuyor. 5 basamaktan oluşan merdiven detaylarında da doğal taş kaplama örneklerini gözlemleyebilirsiniz. Doğa manzarası eşliğinde havadar, geniş ve şık bir veranda projesi. 

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Başrolde ahşabın olduğu 20 güzel banyo’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Küçük ama zekice tasarlanmış bir ev
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