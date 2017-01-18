Aklınızı alacak 30 müthiş bahçe kulübesi

Yaz mevsiminin en güzel havalarını değerlendirdiğiniz, ailenizle birlikte keyifli vakit geçirdiğiniz bahçelerinizi, daha kullanışlı ve daha şık bir yapıya kavuşturmak ister misiniz? Bahçe dekorasyonu denince aklınıza hemen peyzaj çalışmaları ya da bahçe mobilyaları gelmesin. Bir bahçeyi çok daha kullanışlı hale getirecek birçok yapı çözümü var. Gazebolar, kameriyeler, pergolalar ve bahçe kulübeleri bahçelerinizi çok daha fonksiyonel ve güzel alanlara dönüştürmek için kullanılabiliyor. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere birbirinden güzel bahçe kulübeleri derledik. Ülkemizden ve dünyadan birçok örnek bulabileceğiniz bu 30 bahçe kulübesi, sizi bahçe dekorasyonu için heyecanlandıracak.
Bahçe kulübenizi kendiniz yaptırmak isterseniz detaylı bilgi için peyzaj mimarlarına danışabilirsiniz. Bahçe dekorasyonu hakkında daha farklı önerilere ihtiyacınız varsa ’Bahçe dizaynlarına 10 şık örnek’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Zen bahçesi yeni nesil bahçe dekorasyonunda oldukça sevilen bir uygulama, özellikle böyle bir kulübe ile harika bir ortam oluşturmuş.
Böyle bir bahçeye yaptıracağınız her kulübe cennet gibi olurdu.
Yalnızca okuma köşesi olarak kullanabileceğiniz sakin ve küçük bir ortam.
Çalışma odası olarak planlanmış bu kulübe fütüristik bir tasarıma sahip.
Bahçeden eksiltmeden bir kulübe kazanmanın en iyi yolu çatıyı ekolojik özellikte yaptırmak olabilir.
Geniş bir iç hacme sahip olan bu kulübeyi ayrı bir ev olarak bile düşünebilirsiniz.
Böyle bir kulübeye en çok çocuklarınız sevinir.
Bahçede kendinize ait ve arada kaçıp kafa dinleyebileceğiniz bir alan istiyorsanız bu kulübe ideal.
Üstelik bu modellerin iç mekanlarını da dilediğiniz gibi tasarlayıp farklı amaçlarla kullanabilirsiniz.
Bahçede böyle bir alana sahip olmak özellikle çocukların gürültüsünden bir an olsun uzaklaşmak isteyen ebeveynler için ideal olabilir.
Sabah kahvenizi içerken gazete okuyup keyif yapmak istiyorsanız bu kulübeleri siz de değerlendirebilirsiniz.
Yarı açık ve kapalı alanı bir arada sunan harika bir kulübe. İster yazın ister kışın faydalanabilirsiniz.
Ahşap malzemeden üretilen ve prefabrike özellikteki bu kulübeleri yaptırmak oldukça kolay.
Çatı tasarımında da yaratıcı ve sıra dışı çizgilere rastlamak mümkün.
Efsanevi hobbit evlerini andıran bu model bahçenize güzellik kazandıracak.
Kulübe deyince aklınıza hemen standart modeller gelmesin, farklı stil ve özellikte birçok model bulabilirsiniz. Örneğin bu modern stilde tasarlanmış bir bahçe kulübesi.
Böyle bir kulübe ile bahçeniz gözünüze hiç olmadığı kadar doğal ve masalsı görünebilir.
Çay saatlerini bahçede konuklarınızla birlikte geçirmek istiyorsanız böyle basit bir model düşünebilirsiniz.
Bu kulübeleri eve ek bir alan olarak da değerlendirebilirsiniz. Örneğin bir kış bahçesi gibi tasarlamak harika olurdu.
Peter pan'in ağaç evi gibi bir ev bütün çocukları mutlu edebilir, üstelik hayal gücü ve bedensel gelişimi için de faydalı olacaktır.
Bu tarz bahçe kulübelerini ofis olarak da tasarlayabilirsiniz.
Ayrıca eve sığdıramadığınız kalabalıklarınız için de kullanma şansınız var.
Hem tasarımı hem de işlevi ile yetişkinleri bile mutlu edebilecek bir bahçe kulübesi.
Bahçenize inşa edilmiş yeni bir ev gibi.
Geniş bir teras alanına sahip olan bu kulübe eve çok kullanışlı bir ek yapı kazandırmış.
Yemyeşil bir bahçenin ortasında beyaz ve ferah bir kulübe tıpkı rüya gibi.
Bahçe kulübelerini tamir tadilat işlerinizi, hobi ve uğraşlarınızı yapabileceğiniz bir atölye gibi de düşünebilirsiniz.
Diğer modellere göre daha detaylı bir tasarıma ve daha dikkat çekici bir tarza sahip olan bu kulübe asyatik, tropikal ve akdeniz stillerinden etkilenmiş evlere çok yakışır.
Sağlam çatıları ile kar ve kışa dayanıklı olan bu kulübeleri her mevsim kullanabilirsiniz.
Dilerseniz çalışma odanızı ya da ofisinizi bu bahçe kulübelerine taşıyabilir ve yaratıcı işleriniz için uygun bir ortam kazanmış olabilirsiniz.
Yukarıdaki kulübenin iç mekan tasarımı bu şekilde yapılmış. Oldukça kullanışlı ve eksiksiz bir çalışma odası.