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Aklınızı alacak 30 müthiş bahçe kulübesi

Homify Homify
homify Modern Evler
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Yaz mevsiminin en güzel havalarını değerlendirdiğiniz, ailenizle birlikte keyifli vakit geçirdiğiniz bahçelerinizi, daha kullanışlı ve daha şık bir yapıya kavuşturmak ister misiniz? Bahçe dekorasyonu denince aklınıza hemen peyzaj çalışmaları ya da bahçe mobilyaları gelmesin. Bir bahçeyi çok daha kullanışlı hale getirecek birçok yapı çözümü var. Gazebolar, kameriyeler, pergolalar ve bahçe kulübeleri bahçelerinizi çok daha fonksiyonel ve güzel alanlara dönüştürmek için kullanılabiliyor. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere birbirinden güzel bahçe kulübeleri derledik. Ülkemizden ve dünyadan birçok örnek bulabileceğiniz bu 30 bahçe kulübesi, sizi bahçe dekorasyonu için heyecanlandıracak.

Bahçe kulübenizi kendiniz yaptırmak isterseniz detaylı bilgi için peyzaj mimarlarına danışabilirsiniz. Bahçe dekorasyonu hakkında daha farklı önerilere ihtiyacınız varsa ’Bahçe dizaynlarına 10 şık örnek’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.   

1. Kırmızı kulübe ve zen bahçesi

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/ homify Kırsal Bahçe
homify

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/

homify
homify
homify

Zen bahçesi yeni nesil bahçe dekorasyonunda oldukça sevilen bir uygulama, özellikle böyle bir kulübe ile harika bir ortam oluşturmuş.

2. Yemyeşil bir bahçede modern bir kulübe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Böyle bir bahçeye yaptıracağınız her kulübe cennet gibi olurdu.

3. Küçük ve modern

Summer house and Zen garden Martin Hall Design Modern Bahçe
Martin Hall Design

Summer house and Zen garden

Martin Hall Design
Martin Hall Design
Martin Hall Design

Yalnızca okuma köşesi olarak kullanabileceğiniz sakin ve küçük bir ortam.

4. Sıra dışı bir tasarım

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP Modern Garaj / Hangar
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

Çalışma odası olarak planlanmış bu kulübe fütüristik bir tasarıma sahip. 

5. Çatı bahçesi

Artists' studio with green roof Organic Roofs Modern Bahçe
Organic Roofs

Artists' studio with green roof

Organic Roofs
Organic Roofs
Organic Roofs

Bahçeden eksiltmeden bir kulübe kazanmanın en iyi yolu çatıyı ekolojik özellikte yaptırmak olabilir.

6. Adeta ayrı bir ev

Ahşap Oyun Evi Prenses - Yakın Görünüm Sakura Ahşap Klasik Bahçe
Sakura Ahşap

Ahşap Oyun Evi Prenses – Yakın Görünüm

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Geniş bir iç hacme sahip olan bu kulübeyi ayrı bir ev olarak bile düşünebilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Çocukların bayılacağı bir kulübe

cocuk evleri, şirin home ahşap ev şirin home ahşap ev Klasik Bahçe
şirin home ahşap ev

cocuk evleri

şirin home ahşap ev
şirin home ahşap ev
şirin home ahşap ev

Böyle bir kulübeye en çok çocuklarınız sevinir.

8. Bütün vaktinizi bu kulübede geçirmek isteyebilirsiniz

Garden Writing Studio Garden Affairs Ltd Klasik Bahçe Ahşap Gri garden room,studio,garden office,summerhouse,writing studio,grey,wooden
Garden Affairs Ltd

Garden Writing Studio

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Bahçede kendinize ait ve arada kaçıp kafa dinleyebileceğiniz bir alan istiyorsanız bu kulübe ideal. 

9. Asyatik stilin etkileri

Fifth Avenue Modern 2 homify Klasik Çalışma Odası Ahşap Beyaz garden,office,study,studio,contemporary,quality,premium,entertain,guesthouse
homify

Fifth Avenue Modern 2

homify
homify
homify

Üstelik bu modellerin iç mekanlarını da dilediğiniz gibi tasarlayıp farklı amaçlarla kullanabilirsiniz.

10. Kafa dinlemek için ideal bir köşe

Fifth Avenue Modern 4 homify Modern Çalışma Odası Ahşap Beyaz office,study,guestroom,den,entertain,summer,garden,room,sleek,traditional,contemporary
homify

Fifth Avenue Modern 4

homify
homify
homify

Bahçede böyle bir alana sahip olmak özellikle çocukların gürültüsünden bir an olsun uzaklaşmak isteyen ebeveynler için ideal olabilir.

11. Sabah kahvenizi burada için

The Alabama Log Cabin Garden Affairs Ltd Klasik Çalışma Odası Ahşap Siyah log cabin,office,study,guest room,studio,black,contemporary,stylish,work,rest,relax,hobby
Garden Affairs Ltd

The Alabama Log Cabin

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Sabah kahvenizi içerken gazete okuyup keyif yapmak istiyorsanız bu kulübeleri siz de değerlendirebilirsiniz.  

12. Gazebo ve kulübe bir arada

Prima Capri Gazebo Garden Affairs Ltd Modern Bahçe Ahşap Gri gazebo,contemporary,veranda,porch,flat roof,seating,entertain,drinks,eat
Garden Affairs Ltd

Prima Capri Gazebo

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Yarı açık ve kapalı alanı bir arada sunan harika bir kulübe. İster yazın ister kışın faydalanabilirsiniz.

13. Kullanışlı ahşap kulübeler

Pioneer 2 - Garden Shed with Canopy/Log Store Garden Affairs Ltd Modern Garaj / Hangar Ahşap Beyaz shed,pioneer,slanted roof,modern,store,luxury,premium
Garden Affairs Ltd

Pioneer 2 – Garden Shed with Canopy/Log Store

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Ahşap malzemeden üretilen ve prefabrike özellikteki bu kulübeleri yaptırmak oldukça kolay. 

14. Farklı bir çatı tasarımı

The Suffolk Garden Store homify İskandinav Garaj / Hangar Ahşap Beyaz store,barn,dutch,stylish,classy,modern,white,creme,storage
homify

The Suffolk Garden Store

homify
homify
homify

Çatı tasarımında da yaratıcı ve sıra dışı çizgilere rastlamak mümkün. 

15. Masalsı bir tasarım

10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden. Arctic Cabins İskandinav Bahçe
Arctic Cabins

10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden.

Arctic Cabins
Arctic Cabins
Arctic Cabins

Efsanevi hobbit evlerini andıran bu model bahçenize güzellik kazandıracak.

16. Modern kulübelere bir başka güzel örnek

Iroko Box homify Modern Garaj / Hangar Ahşap Ahşap rengi box,cube,storage,shed,modern,flat roof,wood effect,luxury
homify

Iroko Box

homify
homify
homify

Kulübe deyince aklınıza hemen standart modeller gelmesin, farklı stil ve özellikte birçok model bulabilirsiniz. Örneğin bu modern stilde tasarlanmış bir bahçe kulübesi.  

17. Bu model bahçeye bakışınızı değiştirebilir

Gartensauna, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH İskandinav Spa
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Böyle bir kulübe ile bahçeniz gözünüze hiç olmadığı kadar doğal ve masalsı görünebilir. 

18. Çay saatleri için ideal

The Baltimore Summerhouse homify Klasik Bahçe Ahşap Yeşil summerhouse,british,revolving,beautiful,quality,garden,light green,luxury,entertain,relax
homify

The Baltimore Summerhouse

homify
homify
homify

Çay saatlerini bahçede konuklarınızla birlikte geçirmek istiyorsanız böyle basit bir model düşünebilirsiniz.  

19. Oturma odasını bahçeye taşıyın

Summerhouse Garden Affairs Ltd Klasik Bahçe Ahşap Beyaz summerhouse,entertaining,seating,long windows,cedar,white,quality,garden,room,relaxing,sublime
Garden Affairs Ltd

Summerhouse

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Bu kulübeleri eve ek bir alan olarak da değerlendirebilirsiniz. Örneğin bir kış bahçesi gibi tasarlamak harika olurdu.

20. Bu modele çocuğunuz bayılacak

The Old Vicarage, Lancashire, Barnes Walker Ltd Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

The Old Vicarage, Lancashire

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Peter pan'in ağaç evi gibi bir ev bütün çocukları mutlu edebilir, üstelik hayal gücü ve bedensel gelişimi için de faydalı olacaktır.

21. Böyle bir kulübede iş toplantılarınızı bile yapabilirsiniz

Log Cabin Garden Affairs Ltd Modern Bahçe Ahşap Beyaz white,log cabin,luxury,premium,summerhouse,guesthouse,guestroom,studio,office,study,quality
Garden Affairs Ltd

Log Cabin

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Bu tarz bahçe kulübelerini ofis olarak da tasarlayabilirsiniz. 

22. Bahçe kileri olarak kullanmaya çok uygun

Posh Corner Shed Garden Affairs Ltd Klasik Garaj / Hangar Ahşap Beyaz shed,corner shed,garden,summerhouse,storage,white,quality,scandinavian,premium,luxury
Garden Affairs Ltd

Posh Corner Shed

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Ayrıca eve sığdıramadığınız kalabalıklarınız için de kullanma şansınız var. 

23. Farklı bir dünya aradığınızda kaçacağınız mekan

homify İskandinav Spa
homify

homify
homify
homify

Hem tasarımı hem de işlevi ile yetişkinleri bile mutlu edebilecek bir bahçe kulübesi. 

24. Bu kulübeyi ev gibi kullanabilirsiniz

Summerhouse Garden Affairs Ltd Klasik Garaj / Hangar Ahşap Yeşil summerhouse,garden,studio,office,green,workshop,teenage den,luxury,premium,entertain,party,friends
Garden Affairs Ltd

Summerhouse

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Bahçenize inşa edilmiş yeni bir ev gibi. 

25. Çekici bir model

Modern Garden Shed homify Modern Garaj / Hangar Ahşap Gri storage,garden,modern,contemporary,sliding door,city garden,premium,quality,futuristic,stylish
homify

Modern Garden Shed

homify
homify
homify

Geniş bir teras alanına sahip olan bu kulübe eve çok kullanışlı bir ek yapı kazandırmış. 

26. Ferah bir köşe

Log Cabin Garden Affairs Ltd Kolonyal Bahçe Ahşap Beyaz summerhouse,log cabin,white,pure,studio,city garden,extra space,beautiful,quality,premium,luxury,hobby
Garden Affairs Ltd

Log Cabin

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Yemyeşil bir bahçenin ortasında beyaz ve ferah bir kulübe tıpkı rüya gibi. 

27. Bu kulübeden harika bir atölye olur

Gartenschrank, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Klasik Garaj / Hangar
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Bahçe kulübelerini tamir tadilat işlerinizi, hobi ve uğraşlarınızı yapabileceğiniz bir atölye gibi de düşünebilirsiniz. 

28. Her detayı düşünülmüş şık bir bahçe köşesi

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Evler
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Diğer modellere göre daha detaylı bir tasarıma ve daha dikkat çekici bir tarza sahip olan bu kulübe asyatik, tropikal ve akdeniz stillerinden etkilenmiş evlere çok yakışır.

29. Bahçenizdeki peri evi

Snowy cabin! A fabulous relaxing space. Arctic Cabins İskandinav Bahçe
Arctic Cabins

Snowy cabin! A fabulous relaxing space.

Arctic Cabins
Arctic Cabins
Arctic Cabins

Sağlam çatıları ile kar ve kışa dayanıklı olan bu kulübeleri her mevsim kullanabilirsiniz. 

30. Ofisi bahçenize taşıyın

Emily Garden Cabin with canopy Garden Affairs Ltd Kolonyal Bahçe
Garden Affairs Ltd

Emily Garden Cabin with canopy

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Dilerseniz çalışma odanızı ya da ofisinizi bu bahçe kulübelerine taşıyabilir ve yaratıcı işleriniz için uygun bir ortam kazanmış olabilirsiniz. 

Örnek iç mekan tasarımı

Log cabin garden room interior Garden Affairs Ltd İskandinav Bahçe
Garden Affairs Ltd

Log cabin garden room interior

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Yukarıdaki kulübenin iç mekan tasarımı bu şekilde yapılmış. Oldukça kullanışlı ve eksiksiz bir çalışma odası. 

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