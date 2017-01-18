Aklınızı alacak 30 müthiş bahçe kulübesi

Yaz mevsiminin en güzel havalarını değerlendirdiğiniz, ailenizle birlikte keyifli vakit geçirdiğiniz bahçelerinizi, daha kullanışlı ve daha şık bir yapıya kavuşturmak ister misiniz? Bahçe dekorasyonu denince aklınıza hemen peyzaj çalışmaları ya da bahçe mobilyaları gelmesin. Bir bahçeyi çok daha kullanışlı hale getirecek birçok yapı çözümü var. Gazebolar, kameriyeler, pergolalar ve bahçe kulübeleri bahçelerinizi çok daha fonksiyonel ve güzel alanlara dönüştürmek için kullanılabiliyor. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere birbirinden güzel bahçe kulübeleri derledik. Ülkemizden ve dünyadan birçok örnek bulabileceğiniz bu 30 bahçe kulübesi, sizi bahçe dekorasyonu için heyecanlandıracak.

Bahçe kulübenizi kendiniz yaptırmak isterseniz detaylı bilgi için peyzaj mimarlarına danışabilirsiniz. Bahçe dekorasyonu hakkında daha farklı önerilere ihtiyacınız varsa ’Bahçe dizaynlarına 10 şık örnek’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.