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Kış ayları için ideal 8 ev

Meral Eser Meral Eser
Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Evler
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Kış aylarındayken sıcak atmosferiyle ahşap evler görmeye ne dersiniz? Soğuk iklim şartlarına rağmen konfor ve rahatlık arayanlara ahşap evler em korunaklı hem de sıcak bir yuva atmosferi sunuyor. İçinizi ısıtacak ahşap ev modelleri, hem dış cephe estetiğiyle, hem de iç mekan konforu ile kış aylarının vazgeçilmezi olabilir. Bu yazımızda kış ayları için ideal 8 ahşap ev modelini derledik, hemen örneklere geçebiliriz!

1. Saf ve doğal

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Ahşabın şekil alabilirliği, mimariden dekorasyona birçok alanda materyal olarak kullanımına sebep olmuştur. Estetik doku ve renk alternatiflerinin yanı sıra, yapı elemanlarında da fonksiyonel bir malzeme olarak kullanılır. Yalın çizgilerle saf ve doğal haliyle cephe ve taşıyıcı iskelette ahşabın kullanıldığı bu ev modeli, klasik mimari özellikleri taşıyor. 

2. Dağ evi konforu

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Evler
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Rusya’da yer alan bu ev, kış aylarını konforlu ve rahat geçirmek için her ihtiyacı bünyesinde topluyor. Göze hitap eden cephesi ile büyüleyici bir manzaraya sahip. Dağ evi keyfi için ihtiyaç duyulan her şeyin muntazam sağlandığı bu şahane ev, birçok insanın hayallerini süsleyecek bir mimariye sahip. Çatı formu ve ahşap iskeleti ile dikkat çeken cephe, ahşabın natürel dokusu ile bulunduğu çevreye uyum sağlıyor.

3. Göz kamaştırıcı

Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Klasik Evler
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Muhteşem manzarası ile doğa içinde ahşap evler büyüleyici bir manzara oluşturuyor. Günümüzde yüksek binalar görmekten sıkılanlar için ahşap müstakil evler, birçok insanın rüyalarını süslüyor. Özellikle enfes bir doğa manzarasına sahip olduğunda huzur dolu atmosferi ile muhteşem bir etkiye sahip oluyor.

4. Doğa dostu

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Rustik Evler
Smart Wood

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Ekolojik evler, çevresel şartlara uyum sağlaması ve doğal malzemelerin mimari elemanlarda kullanılması ile dikkat çekiyor. Sıcak bir kış geçirmek isteyenler için arzulanan atmosferi sunan ahşap evler, malzemelerin doku ve renkleri ile cephe tasarımına da estetik katıyor.

5. Ekonomik

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ahşap evler küçük bir alanda birçok ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanabilir. Ekonomik alternatifleriyle sıcak bir atmosfer sunan bu yapılar, natürel dokularıyla huzur veren bir atmosfer yakalamanızı kolaylaştırır. Her bütçeye uygun alternatifleriyle ahşap evler modernden klasiğe birçok stilde dizayn ediliyor.

6. Devasa çatısıyla masalsı ev

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Farklı stillerde tasarımlarıyla ahşap ev modelleri, fark yaratan örnekleriyle insanları hayran bırakıyor. Masal gibi tasarımıyla müstakil ahşap ev,  doğal taş duvarları ile natürel dokulara uyum sağlıyor. Zarafet ve ince işçilik unsuru ev, tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

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7. Kırsal stil

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kırsal stil öğelerle huzur veren evler oldukça ilgi görüyor. Doğaya zarar vermeden, çevresel şartlarla uyumlu natürel öğelerle dizayn edilen ahşap evler, bir ailenin  tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayabiliyor. Geniş pencere açıklıklarıyla iç mekanlarda doğal ışık ihtiyacı sağlanıyor. Enfes doğa manzarası ile konforlu alanlar sunuyor.

8. İhtiyaca göre ahşap evler

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Farklı renk ve dokularıyla ahşap cepheler daha sıcak bir atmosfer oluşturmak için ihtiyaç duyulan alternatifleri sunuyor. Ağaç türleri, doku ve renkleri bakımından çeşitlilik gösterirken, istenilen görüntüye ulaşmak için bakım yöntemleri ve cilalama teknikleri ile ilgili çalışma örneklerini inceleyebilirsiniz. Farklı tip ve stilleriyle ahşap ev modellerini ihtiyaca göre tasarlamak mümkün.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Soğuk iklimler için 10 ahşap ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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