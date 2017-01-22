Kış ayları için ideal 8 ev

Farklı renk ve dokularıyla ahşap cepheler daha sıcak bir atmosfer oluşturmak için ihtiyaç duyulan alternatifleri sunuyor. Ağaç türleri, doku ve renkleri bakımından çeşitlilik gösterirken, istenilen görüntüye ulaşmak için bakım yöntemleri ve cilalama teknikleri ile ilgili çalışma örneklerini inceleyebilirsiniz. Farklı tip ve stilleriyle ahşap ev modellerini ihtiyaca göre tasarlamak mümkün.

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