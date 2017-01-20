Ev yaptırmak isteyenlere ilham verecek 9 şahane aile evi

homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimarlar ve inşaat firmaları, kendi evini yaptırmaya niyetlenen birçok okuyucumuz için ilham kaynağı oluşturan muhteşem projeler ortaya koyuyorlar. Bugünkü yazımızda irili ufaklı aileler için, farklı mimari stillerde ve farklı yapı malzemeleriyle inşa edilmiş 9 ev örneğini bir araya getirdik.
Ev yaptırmaya niyetiniz varsa ya da günün birinde ev yaptırmaya karar verirseniz, bu projeler sayesinde kendinize uygun, sizin beğenilerinize ve ihtiyaçlarınıza hitap eden bir model konusunda karara varmanız çok daha kolay olur. Hatta, beğendiğiniz projeleri kendi
Yeni Fikirler albümünüze kaydedebilir, kendi özel arşivinizi de oluşturabilirsiniz. Bu arşive istediğiniz ismi verebilir, her bir fotoğrafın yanına o örneği neden beğendiğinizle ilgili notlar alabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan bu hizmet homify'ı efektik olarak kullanmanın en kolay yolu.
Başlayalım evlerimizi gezmeye…
’Planlarından ilham alabileceğiniz kusursuz bir aile evi projesi’ başlıklı yazımızda bu evle ilgili daha detaylı bilgiler ve bir de, proje resimlerini görebilirsiniz. Gerçek bir nimet!
Bu proje ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde konumlanan bir arsa için özel olarak çizilmiş, şık bir dubleks villa. Bir önceki örneğimiz gibi, bu villa da 200 metrekarelik bir alana sahip.
Prefabrik deyince aklınıza küçücük, kağıttan yapılma gibi evler geliyorsa, epey eskide kalmışsınız. Amerikan stili mimarisi ve siding'li dış cephesiyle, bu ev daha ilk bakışta gönülleri fethediyor. Firmanın diğer çalışmaları için, ’Bartın'da bir firmadan herkese ilham verecek 8 orijinal ev’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
İnanılmaz ama gerçek: Bu ev de prefabrik! 270 metrekare gibi oldukça büyük bir alana sahip bu ev ile ilgili daha fazla detay ve fotoğraf ’Kırsal stil şahane prefabrik ev!’ başlıklı yazımızda.
By muhteşem yapı ise adeta bir saray yavrusu… Ama bir farkla: Gri! Geleneksel unsurlarla modern çizgileri bir araya getiren bu süper lüks malikanenin dış cephe rengi, bu tür yapılarda hiç de alışık olmadığımız bir tonda ve bir renk bir yapıya ancak bu kadar yakışabilirdi!
Bu örneğimiz ise derli toplu çizgileri ve sade yapısıyla şık ve kullanışlı bir bungalov. Geniş bir bahçeye ve ufak bir verandaya da sahip olan yapının bu cephesinde dört adet geniş cam kapı bulunuyor. Bu cam kapılar sayesinde içeriye bol bol doğal gün ışığı ve bahçenin yeyeşil manzarası girebiliyor. Yapının çevresindeki yürüyüş yolu doğal taş ile kaplanmış, bu da ön cephedeki peyzaj çalışması ile bir bütünlük oluşturuyor.
Bodrum'un Gümüşlük köyü içinde konumlanan ve modern ve geleneksel yaşam tarzının yan yana izlerini taşıyan küçük taş ev ise pembe begonvillerin altında kusursuz bir görünüme sahip.
Bu örneğimiz ise tipik çiftlik evi mimarisine sahip bir ev. Bu modern ahşap yapıda ise ahşap ve beton bir arada kullanılmış. Altyapı çalışmasın betonarme olan yapının duvarları, tavanları ise ahşap. Eğimli bir arazi üzerinde yer alan ve kot farkına uygun olarak tasarlanıp inşa edilen bu yapıyı ’Doğanın içerisinde muhteşem bir ahşap villa’ başlıklı yazımızda da inceleyebilirsiniz.
Bu fotoğrafta ise dimdik eğimli çatısı ve çatı katında yer alan sevimli yatak odaları ile Orta Avrupa'nın tipik kırsal mimari stiline sahip şirin mi şirin bir konut. Üst katın dik çatı altına saklı olmasından dolayı tek katlı gibi görünen, yuvarlak pencerelerin şirin bir hava kattığı evin yüksekliği 8.63 metre, büyüklüğü ise 128 metre kare.