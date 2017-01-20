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Ev yaptırmak isteyenlere ilham verecek 9 şahane aile evi

Özlem K. Özlem K.
homify Müstakil ev
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homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimarlar ve inşaat firmaları, kendi evini yaptırmaya niyetlenen birçok okuyucumuz için ilham kaynağı oluşturan muhteşem projeler ortaya koyuyorlar. Bugünkü yazımızda irili ufaklı aileler için, farklı mimari stillerde ve farklı yapı malzemeleriyle inşa edilmiş 9 ev örneğini bir araya getirdik. 

Ev yaptırmaya niyetiniz varsa ya da günün birinde ev yaptırmaya karar verirseniz, bu projeler sayesinde kendinize uygun, sizin beğenilerinize ve ihtiyaçlarınıza hitap eden bir model konusunda karara varmanız çok daha kolay olur. Hatta, beğendiğiniz projeleri kendi Yeni Fikirler albümünüze kaydedebilir, kendi özel arşivinizi de oluşturabilirsiniz. Bu arşive istediğiniz ismi verebilir, her bir fotoğrafın yanına o örneği neden beğendiğinizle ilgili notlar alabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan bu hizmet homify'ı efektik olarak kullanmanın en kolay yolu.

Başlayalım evlerimizi gezmeye…

1) 200 metrekarelik bir şaheser

Коттедж на 200 кв.м., hq-design hq-design
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

’Planlarından ilham alabileceğiniz kusursuz bir aile evi projesi’ başlıklı yazımızda bu evle ilgili daha detaylı bilgiler ve bir de, proje resimlerini görebilirsiniz. Gerçek bir nimet!

2) Ülkemizden bir örnek proje

İsmail SÖNMEZ alfa mimarlık Modern Evler
alfa mimarlık

İsmail SÖNMEZ

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

Bu proje ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde konumlanan bir arsa için özel olarak çizilmiş, şık bir dubleks villa. Bir önceki örneğimiz gibi, bu villa da 200 metrekarelik bir alana sahip.

3) Bartınlı firmadan muhteşem prefabrikler

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Prefabrik deyince aklınıza küçücük, kağıttan yapılma gibi evler geliyorsa, epey eskide kalmışsınız. Amerikan stili mimarisi ve siding'li dış cephesiyle, bu ev daha ilk bakışta gönülleri fethediyor. Firmanın diğer çalışmaları için, ’Bartın'da bir firmadan herkese ilham verecek 8 orijinal ev’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

4) Kırsal stil mimarisiyle göz kamaştıran bir prefabrik!

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Rustik Evler
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

İnanılmaz ama gerçek: Bu ev de prefabrik! 270 metrekare gibi oldukça büyük bir alana sahip bu ev ile ilgili daha fazla detay ve fotoğraf ’Kırsal stil şahane prefabrik ev!’ başlıklı yazımızda.

5) Beyaz saraya alternatif: Gri saray

VİLLA CEPHE ÇALIŞMASI , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya Klasik Evler
vanetta mutfak Çankaya

VİLLA CEPHE ÇALIŞMASI

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

By muhteşem yapı ise adeta bir saray yavrusu… Ama bir farkla: Gri! Geleneksel unsurlarla modern çizgileri bir araya getiren bu süper lüks malikanenin dış cephe rengi, bu tür yapılarda hiç de alışık olmadığımız bir tonda ve bir renk bir yapıya ancak bu kadar yakışabilirdi!

6) Kusursuz sadelik ve derli toplu bir görünüm

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

Bu örneğimiz ise derli toplu çizgileri ve sade yapısıyla şık ve kullanışlı bir bungalov. Geniş bir bahçeye ve ufak bir verandaya da sahip olan yapının bu cephesinde dört adet geniş cam kapı bulunuyor. Bu cam kapılar sayesinde içeriye bol bol doğal gün ışığı ve bahçenin yeyeşil manzarası girebiliyor. Yapının çevresindeki yürüyüş yolu doğal taş ile kaplanmış, bu da ön cephedeki peyzaj çalışması ile bir bütünlük oluşturuyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Ege mimarisinde bir taş ev

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler
Gülercan Mimarlık

gümüşlük taş evler

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

Bodrum'un Gümüşlük köyü içinde konumlanan ve modern ve geleneksel yaşam tarzının yan yana izlerini taşıyan küçük taş ev ise pembe begonvillerin altında kusursuz bir görünüme sahip.

8) Doğanın içerisinde muhteşem bir ahşap villa

Haus Senzig II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Bu örneğimiz ise tipik çiftlik evi mimarisine sahip bir ev. Bu modern ahşap yapıda ise ahşap ve beton bir arada kullanılmış. Altyapı çalışmasın betonarme olan yapının duvarları, tavanları ise ahşap. Eğimli bir arazi üzerinde yer alan ve kot farkına uygun olarak tasarlanıp inşa edilen bu yapıyı ’Doğanın içerisinde muhteşem bir ahşap villa’ başlıklı yazımızda da inceleyebilirsiniz.

9) Masal evi gibi sevimli bir proje

homify
homify

homify
homify
homify

Bu fotoğrafta ise dimdik eğimli çatısı ve çatı katında yer alan sevimli yatak odaları ile Orta Avrupa'nın tipik kırsal mimari stiline sahip şirin mi şirin bir konut. Üst katın dik çatı altına saklı olmasından dolayı tek katlı gibi görünen, yuvarlak pencerelerin şirin bir hava kattığı evin yüksekliği 8.63 metre, büyüklüğü ise 128 metre kare. 

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