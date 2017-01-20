Ev yaptırmak isteyenlere ilham verecek 9 şahane aile evi

homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimarlar ve inşaat firmaları, kendi evini yaptırmaya niyetlenen birçok okuyucumuz için ilham kaynağı oluşturan muhteşem projeler ortaya koyuyorlar. Bugünkü yazımızda irili ufaklı aileler için, farklı mimari stillerde ve farklı yapı malzemeleriyle inşa edilmiş 9 ev örneğini bir araya getirdik.

Ev yaptırmaya niyetiniz varsa ya da günün birinde ev yaptırmaya karar verirseniz, bu projeler sayesinde kendinize uygun, sizin beğenilerinize ve ihtiyaçlarınıza hitap eden bir model konusunda karara varmanız çok daha kolay olur. Hatta, beğendiğiniz projeleri kendi Yeni Fikirler albümünüze kaydedebilir, kendi özel arşivinizi de oluşturabilirsiniz. Bu arşive istediğiniz ismi verebilir, her bir fotoğrafın yanına o örneği neden beğendiğinizle ilgili notlar alabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan bu hizmet homify'ı efektik olarak kullanmanın en kolay yolu.

Başlayalım evlerimizi gezmeye…