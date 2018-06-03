Yalın çizgileriyle Türkiye'den 8 aile evi

Ülkemizde en çok tercih edilen ve üretilen konut tipi apartman daireleri olsa da, villa ve benzeri müstakil konutlara da giderek artan büyük bir ilgi var. Şehir hayatının kalabalık, kirlilik ve stresi arttıkça kırsal alanlara kaçmak isteyenlerin sayısı da artıyor. Kırsalda bir yaşam hayal edenlerin merakla takip ettiği müstakil konut ve villalar, muhteşem mimarileri ve modern iç mekan tasarımları ile daha da popüler oluyor. Müstakil konutların apartman gibi toplu konutlara göre en büyük avantajı tek ya da iki katlı yapıları sayesinde deprem gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı olmalarıdır. Ayrıca yalnızca ev sahibine ait olacak bir bahçeye sahip olmaları da büyük bir avantajdır. Peki yaşamak istediğiniz müstakil ev için Türkiye'den örnekler görmek ister misiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere ülkemizden 8 özgün aile evini tanıtarak, konut seçiminize ilham kaynağı olmak istiyoruz. Yalın tasarımları ile dikkat çeken, birbirinden güzel bu aile evlerini görünce siz de şehirden kaçmak isteyeceksiniz. Müstakil evlere farklı ülkelerden de örnekler görmek isterseniz ’Proje fiyatları ile birlikte 20 muhteşem ev modeli’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.