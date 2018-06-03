Yalın çizgileriyle Türkiye'den 8 aile evi

Ülkemizde en çok tercih edilen ve üretilen konut tipi apartman daireleri olsa da, villa ve benzeri müstakil konutlara da giderek artan büyük bir ilgi var. Şehir hayatının kalabalık, kirlilik ve stresi arttıkça kırsal alanlara kaçmak isteyenlerin sayısı da artıyor. Kırsalda bir yaşam hayal edenlerin merakla takip ettiği müstakil konut ve villalar, muhteşem mimarileri ve modern iç mekan tasarımları ile daha da popüler oluyor. Müstakil konutların apartman gibi toplu konutlara göre en büyük avantajı tek ya da iki katlı yapıları sayesinde deprem gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı olmalarıdır. Ayrıca yalnızca ev sahibine ait olacak bir bahçeye sahip olmaları da büyük bir avantajdır. Peki yaşamak istediğiniz müstakil ev için Türkiye'den örnekler görmek ister misiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere ülkemizden 8 özgün aile evini tanıtarak, konut seçiminize ilham kaynağı olmak istiyoruz. Yalın tasarımları ile dikkat çeken, birbirinden güzel bu aile evlerini görünce siz de şehirden kaçmak isteyeceksiniz. Müstakil evlere farklı ülkelerden de örnekler görmek isterseniz ’Proje fiyatları ile birlikte 20 muhteşem ev modeli’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
Genelde modern mimari özellikleri taşıyacak şekilde tasarlanan villalar bahçeli ev sahibi olmak isteyen ailelerin hayallerini süslüyor. Beyaz ve kiremit rengi dış cephe kaplamasına sahip olan bu kullanışlı yapı da şık bir aile evi. Ahşap pergola ile çevrili ferah bir verandası ve geniş sayılabilecek bir bahçesi bulunan bu evi siz de çok seveceksiniz. İç mekan tasarımında işlevselliğin ön planda tutulduğu evin dekorasyonu da oldukça modern. Yapı hakkında daha detaylı bilgi almak için firma sayfasına göz atabilirsiniz. Ayrıca bu tip bir ev yaptırmak için ihtiyacınız olan danışmanlığı Homify mimarlarından alabilirsiniz.
Dış cephede kullanılan ahşap paneller evlere oldukça şık ve doğal bir görüntü kazandırdığı gibi güçlü bir izolasyon da sağlayabiliyorlar. Özellikle müstakil evlerde sık sık kullanılan ahşap dış cephe kaplamalarını siz de kendi evinizde kullanabilirsiniz. İki katlı yapısı ve ahşap dış cephesi ile dikkat çeken bu müstakil ev, hem iç ve dış tasarımı hem de şahane manzarası ile ev sahiplerine rüya gibi bir yaşam sunuyor. Ayrıca evin teras manzarası da görülmeye değer.
Ülkemizde yaygın olan yapıların aksine, çatılı ve verandalı Amerikan tarzı evleri seviyorsanız bu evi mutlaka daha yakından incelemelisiniz. Bahçesi, garajı, verandası, çatısı ve tarz sahibi kiremit detayları ile harika bir görüntüye sahip olan bu evin iç mekanları da sıcak ve cezbedici.
Müstakil bir evim olacaksa en büyük güzelliği bahçesi olmalı diyorsanız peyzaj mimarisi ile öne çıkan bu tip bir evi değerlendirebilirsiniz. Yalın bir yapıya sahip olmasının yanı sıra, büyük ve bakımlı bahçesi ile de natürel özellikler taşıyan bir ev. Böyle bir ev sizi ve ailenizi çok mutlu edebilir.
Bu ev, taş ve tuğla malzemelerin yanı sıra kontrast oluşturan renkleri ile de dikkat çeken bir dış cepheye sahip. Güvenlikli bahçesi ve sağlam yapısı tam bir ömürlük ev olarak tanımlanabilir. Ailenizle birlikte huzur içinde bir ömür yaşayabilirsiniz.
Geniş ve şık bir girişe sahip olan bu evin oldukça modern bir tasarımı ve dekorasyonu var. Her odanın farklı renkte ışıklandırıldığı ev gece saatlerinde muhteşem bir görüntü sunuyor. Bu evin arka bahçesinde sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz yaz akşamları ömrünüze ömür katabilir.
Dış cephede ve dekorasyonda klasik izleri seviyorsanız bu tip bir evden ilham alabilirsiniz. İşlemeli duvarların, ferforje korkulukların ve sütunların süslediği bu yapı hem geleneksel bir görüntüye hem de modern özelliklere sahip. Renkleri ile yumuşak bir görüntü sunan evin oldukça geniş ve bakımlı bir de bahçesi bulunuyor. Dekorasyonu ise gerçekten stil sahibi. alışılmış çizgilerin dışına çıkabilmiş bir yapı.
Geniş pencerelere ve bembeyaz bir dış cepheye sahip olan bu ev ferahlığın tanımı gibi. Gördükçe içinizi açacak, çiçek gibi bir eve sahip olmak istiyorsanız bu tasarımın ilham alabileceğiniz çok yeri var. Geniş ve kullanışlı iç mekanlara sahip olan evin arka bahçesi de bir harika.