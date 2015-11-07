Evinizin değerini yükseltmek için neler yapabilirsiniz?

Oturduğunuz ev kendinize aitse onun değeri de en az size verdiği konfor kadar önemli olur. Çünkü gün gelir ihtiyaçtan ya da başka bir ev satın alma amacıyla evinizi satabilirsiniz. Bu zamana kadar geçen süre içinde de evin değerini düşürmeyecek şekilde özenli kullanmak, bakımlarını yapmak; hatta daha da kârlısı bir takım müdahalelerle değerini arttırmak önemlidir. Böylece evi satın aldıktan sonra onu aynı zamanda daha verimli bir yatırım aracı haline getirmiş olursunuz. Tam da bu mantıkla eski ve bakımsız durumdaki pek çok ev satın alınıyor ve basit tadilatlardan geçirilerek hemen satılıyor. Pek çok kişi bu şekilde kazanç elde ediyor. İşin kötü tarafı basit ve en ucuz malzemelerle yapılan tadilat bile kâr sağladığı için piyasadaki pek çok yenilenmiş ev niteliksiz bir şekilde, pek çok zaman kullanışsız olarak da karşımıza çıkıyor. İnsan böyle durumlarda harcanan emeğe ve paraya acımıyor değil. Çünkü çok daha özenli bir şekilde tasarlanıp yenilenmiş evler hem daha da yüksek fiyatlara satılabilir hem de genel olarak daha nitelikli yaşam alanlarına sahip olabiliriz.

Bu yazıda daha ziyade oturduğumuz evin değerini arttırmaktan bahsedeceğiz. Çünkü başta da dediğimiz gibi satışa çıkarılan bir mülk içinde oturanlar da olsa iç mekanın niteliğiyle de değer kazanıyor. Evimizi daha değerli hale getirmek sadece para kazanmak için değil yaşaması daha zevk verici mekanlara sahip olmak için de anlamlı. İnsan denen varlık estetik değerlerden etkilenir, işlevsel mobilya ve mekanlarda daha rahat ve huzurlu yaşar. Bu sürecin sonunda da ev satıldığında her koşulda cebimize daha fazla para girecekse yapacağımız masrafın buna değeceğini söyleyebiiliriz.