Evinizin değerini yükseltmek için neler yapabilirsiniz?

Oturduğunuz ev kendinize aitse onun değeri de en az size verdiği konfor kadar önemli olur. Çünkü gün gelir ihtiyaçtan ya da başka bir ev satın alma amacıyla evinizi satabilirsiniz. Bu zamana kadar geçen süre içinde de evin değerini düşürmeyecek şekilde özenli kullanmak, bakımlarını yapmak; hatta daha da kârlısı bir takım müdahalelerle değerini arttırmak önemlidir. Böylece evi satın aldıktan sonra onu aynı zamanda daha verimli bir yatırım aracı haline getirmiş olursunuz. Tam da bu mantıkla eski ve bakımsız durumdaki pek çok ev satın alınıyor ve basit tadilatlardan geçirilerek hemen satılıyor. Pek çok kişi bu şekilde kazanç elde ediyor. İşin kötü tarafı basit ve en ucuz malzemelerle yapılan tadilat bile kâr sağladığı için piyasadaki pek çok yenilenmiş ev niteliksiz bir şekilde, pek çok zaman kullanışsız olarak da karşımıza çıkıyor. İnsan böyle durumlarda harcanan emeğe ve paraya acımıyor değil. Çünkü çok daha özenli bir şekilde tasarlanıp yenilenmiş evler hem daha da yüksek fiyatlara satılabilir hem de genel olarak daha nitelikli yaşam alanlarına sahip olabiliriz.
Bu yazıda daha ziyade oturduğumuz evin değerini arttırmaktan bahsedeceğiz. Çünkü başta da dediğimiz gibi satışa çıkarılan bir mülk içinde oturanlar da olsa iç mekanın niteliğiyle de değer kazanıyor. Evimizi daha değerli hale getirmek sadece para kazanmak için değil yaşaması daha zevk verici mekanlara sahip olmak için de anlamlı. İnsan denen varlık estetik değerlerden etkilenir, işlevsel mobilya ve mekanlarda daha rahat ve huzurlu yaşar. Bu sürecin sonunda da ev satıldığında her koşulda cebimize daha fazla para girecekse yapacağımız masrafın buna değeceğini söyleyebiiliriz.
Evinizi hemen ya da uzun vadede satmak, veyahut kiralamak istiyorsanız sayacağımız 8 ipucu size yardımcı olacaktır.
Evin girişinden, antreden başlayarak evi iyi dekore etmenizi öneriyoruz, bu yaklaşım size evin her yerinde fayda sağlayacak. Antrede kullanacağınız niş ya da raflar, aksesuarlar evinizi güzelleştiren nesneler olacaktır. Daha güzel bir ev aynı zamanda daha değerli bir ev demek. Elbette antrede iyi tasarlanmış depolama alanları da bu konuda etkili. Güzel ev dekorasyonu için sıra dışı fikirler başlıklı yazımız size bu konuda rehber olabilir.
Duvarların rengi ve dokusu bir evin önemli öğelerinden. Eviniz yalnızca düz, klasik bir renge boyalı olabilir, bu da yeterli olabilir ancak dekoratif niteliği olan renk ve dokular evinizin albenisini dolayısıyla değerini arttıracaktır. Yalnızca saten alçıyla pürüzsüzleştirilmiş duvarlar da tercih edebilirsiniz elbette. Böylece silmesi kolayi değiştirmesi kolay bir renginiz olur. Ancak daha cesur seçeneklere de açık olup uygularsanız pişman olmayacaksınız. Çeşitli tekniklerle dokulu duvarlar yaratmak mümkün, kendiniz internetten de teknikleri öğrenerek boyanızı yapabilirsiniz ama profesyonel boyacılar inanılmaz gölge ve dokularla sizi büyüleyebilir. Bu örnekteki gri duvar farklı tonları ve eski görünümlü dokusuyla rustik ve seçkin bir atmosfer yaratıyor. Gri rengi renkli mobilyaların varlığında mükemmel bir tercih olabilir.
Duvar boyası kadar binanın cephesinin boyası da önemli, eğer eviniz müstakilse cephe boyasını yenilemek sizin inisiyatifinizde, bir apartmanda yaşıyorsanız komşularınızı ikna etmeniz gerekebilir ama evinizin değeri cephe boyasının yenilenmesiyle de artacaktır.
Kış bahçesi gibi eklentiler nereye yapılsa o evin değerini arttıracaktır. Bunun iki sebebi var. Birincisi tamamen matematiksel, metrekare artışı. İkincisiyse elbette eve işlevsel olduğu kadar estetik bir eklenti. Müstakil evlerde, geniş balkonu olan ara katlar ya da teras katlarda çeşitli eklentileri evinize katmanız mümkün. Elbette bu tip tadilatlar için bir miktar bürokrasiyle boğuşmanız, belediyeden çeşitli izinler almanız gerekebilir. Onu da aklınızdan çıkarmayın.
İster açık olsun ister kapalı pek çok evin balkonu işlevsiz kalabiliyor ya da ardiye gibi kullanılabiliyor. Balkonunuz bu durumdaysa hem kendinize hem de evinize büyük kötülük yapıyorsunuz. demektir. Çünkü o balkon şu an gözünüze nasıl gözükürse gözüksün, bakımdan geçtiğinde ve zevkli bir şekilde döşendiğinde gözlerinize inanamayabilirsiniz. Bu evinize bir eklenti yapmadan sadece elinizdekini kullanarak yeni bir yaşam alanı, aynı zamanda daha cazibeli bir ev demektir. Bu örnekteki balkon doğramayla kapatılmış ve dış cephe kısmına boylu boyunca bir mobilyayla hem sevimli bir sedir hem de depolama alanı yapılmış. Balkon manzarasını iyi bulmuyorsanız onun da çözümü var. Jaluziler kullanabilir ya da balkonunuzu yemyeşil bir bahçeye çevirebilirsiniz. Tavandan asılı saksılar, bol yapraklı büyük bitkiler, sevimsiz manzaraları kapatmaya birebir.
Mutfağı işlevsel ve estetik biçimde yenilemek her kullanıcının ihtiyacı. Böylece mutfakta zevkle yemek hazırlayabilir, doğru planlanmış bir mutfakta aynı zamanda işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Buzdolabı, eviye ve ocağın kullanım sırasına göre dizilmesi önemlidir. Buzdolabının içinden malzemeler alınır, eviyede yıkanır, tezgahta hazırlanır ve ocağa konur. Bu sıra hiçbir mutfakta değişmez. Lineer olmayan mutfaklarda da bu üç nesnenin kolay kullanım sağlayan bir üçgenin köşelerine yerleştirilmeleri gerekir. Tezgah ve dolapları dayanıklı ve kaliteli malzemelerden seçmek gelecekte evi satmak istediğiniz zaman eskimiş bir mutfağınız olmamasını sağlar. Bu açıdan paslanmaz çelik ya da doğal taş ya da granit tezgahlar oldukça doğru bir seçim olabilir. Ahşap masif panel tezgahlar da çok estetik ve sıcak bir tercih ama dayanımının diğerleri kadar olmayacağını da baştan kabul etmek gerek. Dolapların, en azından kapaklarının da nemden ve ısıdan en az derecede etkilenen, kolay temizlenen malzemeden yapılması evinizin değeri açısından önemli.
Banyoyu yenilemek de mutfak kadar anlamlı. Ancak standart tasarımlardan kaçınmak ve daha özgün, tam mekana uygun özel mobilyalar yaptırmak evinizin değerine bir değil beş katmanızı sağlar. Seramiklerde en ucuz seçeneği kullanmak kısa vadede size daha ekonomik görünse de evi satmak istediğinizde özgün bir tasarım kadar değer katmayacaktır o banyoya. Örneğin Hande Köksal tasarımı bu banyonun seramikleri geometrik deseni ve sarı rengin kullanımıyla göz alıcı bir banyo oluşturuyor. Banyoda geniş, duvarı kaplayan aynaların kullanımı da oldukça ferah etkisi olan, görece küçük mekanları genişleten bir seçim. Ayrıca ayna, hem seramikten daha ucuza gelecek hem de daha özel bir etkiye sahip olacaktır. Her tarafın seramikle kaplandığı bir banyodansa bir duvarın aynayla kaplanması alışıldık banyolara göre daha etkileyici bir sonuç ortaya çıkaracaktır.
Evinizin bahçeli olması her zaman eve değer katmaya yetmeyebilir. Bakımsız bir bahçe potansiyel alıcılar için bakımlı ve iyi dekore edilmiş bir bahçe kadar çekici olmayacaktır. Ayrıca siz de bahçeye bakmadıkça onu kullanmak konusunda daha hevessiz olacaksınız. Bu işi kendi iç huzurunuzu da bulacağınız bir hobi olarak görüp çiçeklere, çimenlere özen gösterin, ihtiyacınız olan yer kaplamalarını yenileyin ancak bahçeyi mümkün mertebe doğal bırakmakta fayda var. Tamamen taş kaplanmış ve saksılarla dolu bir bahçe doğal bir cennet parçası kadar etkili olmaz. Yalnızca ihtiyacınız kadar kaplama kullanıp, geri kalan kısmı doğanın ellerine bırakmak gerek. Ayrıca saksıları, çitleri ve aydınlatma elemanlarını özenle seçmek de önemli. Bu konuda güneş enerjili aydınlatma elemanlarını ayrıca öneriyoruz.
Elbette eskiden kalma mobilyaları değerlendirmek önemli ancak sadece elinizde bulundukları için tüm mobilyalarınıza bağlı kalmak gereksiz. Eskimiş, modası geçmiş mobilyalarınızdan kurtulun. Satabilir, ihtiyacı olanlara verebilirsiniz. Mobilyaları da az ve öz kullanmak gerek. Devasa koltuk takımlarını küçücük salonlara sığdırmaya çalışmak gibi bir hataya düşmemekte fayda var. Onun yerine hoş bir üçlü kanepeyle çok yer kaplamayan tekli koltuk ya da berjerler her evi için yeterli olabilir. İyi dekore edilmiş bir salon evinizi almak isteyen biri eve geldiğinde onları daha fazla etkileme ve evin değerini arttırma potansiyeline sahiptir.