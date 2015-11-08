Hangi odaya hangi aydınlatma?

Aydınlatma aslında üzerinde çok sıklıkla düşünmediğimiz bir dekorasyon öğesi. Genelde abajur seçmekle sınırlı tuttuğumuz aydınlatma tasarımı aslında bir evin atmosferini tamamen değiştirebilecek güce sahip. Bu yüzden aslında sadece aydınlatmayla bile evinizde dramatik değişiklikler yapabilirsiniz. Aslında bunu tek bir avizeyle dahi yapmak mümkün. Etkileyici bir tasarıma sahip bir avizeyi salonunuza yerleştirdiğinizde ortamın ne kadar değiştiğini görmek mümkün.

Aydınlatmanın etkisi sadece dekoratif olarak değerlendirilmemeli elbette. Çok temel bir işleve sahip olan aydınlat elemanlarının nasıl yerleştirilmeleri gerektiği de yine işlevlerinden yola çıkarak planlanıyor. Pek çok dekoratif öğe gibi aydınlatma elemanları için de işlevden yola çıkmanın en azından tutunulacak bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Formun işlevi takip ettiğini savunan rasyonel modernist anlayışı beki tamamen ve pür bir şekilde takip etmeyeceksek de, işlevin bize yol gösterebileceğini, planlarken sınırlarımızı belirleyeceğini de söyleyebiliriz. Çünkü işlevsiz bir aydınlatma genelde boşa harcanan para ve emek, aynı zamanda gündelik hayatta zorluk anlamına gelir. Örneğin salonunuzdaki yemek masası karanlıkta kalıyorsa, yemek davetlerinizde can sıkıcı bir problemle karşı karşıya kalacağınızı söyleyebiliriz.