Vintage nedir? Dekorasyonda nasıl kullanılır?

Evinizde bir vintage havası estirmek istiyorsanız illâ ki dekoratif unsurlar ya da süs eşyaları ile değil, vintage havası taşıyan bir mobilya ile de bunu gerçekleştirebilirsiniz. İstanbul'da bulunan Galleria Gaia'nın koleksiyonundan seçtiğimiz bu son derece özgün konsol, bunun için biçilmiş kaftan. Gövdesi % 100 ahşap malzemeden imal edilen bu konsolu vintage sevenlerin gözünde özel kılacak unsur hem eskitme tarzıyla boyanmış olması, hem de pop-art desenli kumaşlarıyla ürüne çok orijinal bir hava katan vintage çekmeceleri. Beş farklı valizin çekmece olarak kullanılması gibi hoş bir fikre dayanan bu ürün hem orijinal bir mobilyam olsun, hem de evime vintage havası katayım diyenler için ideal.

Ev dekorasyonunda vintage ekolü hakkında daha fazla örnek görmek için bu yazıya göz atabilirsiniz.