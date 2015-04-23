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Vintage nedir? Dekorasyonda nasıl kullanılır?

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Gezgin, Galleria Gaia Galleria Gaia Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
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Vintage, son yıllarda hayatımıza giren ve özellikle ev dekorasyonu ve moda gibi alanlarda her geçen gün daha sık duyduğumuz bir tanımlama. Genellikle retroyla karıştırılan ve daha çok şarap kültüründe belirli bir harmanın ürününü tarif etmek için kullanılan vintage kelimesi, dekorasyon alanında ise çok da yakın olmayan bir geçmişe aitmiş gibi görünen ürünleri ya da belli bir dönemi anımsatan bir tarzı tarif etmek için kullanılıyor. Bu bağlamda 20. yüzyılın başları ya da ortalarına aitmiş gibi görünen bir ürün ya da tarzı vintage saymak olası iken, henüz anısı taze olan 80'li ya da 90'lı yıllar tarzı vintage olarak görülmüyor. Tabii dil organik olarak gelişen ve sürekli değişime uğrayan bir şey ve günümüzün hızlı gelişen Internet jargonunda kelimeler ve anlamları da bu baş döndürücü değişimden nasiplerini alıyorlar. Dolayısıyla günümüzde uzak geçmişe aitmiş gibi görünen ya da diyelim ki 20'li yıllar gibi belirli bir dönemi anımsatan her şey vintage şemsiyesi altında değerlendirilebiliyor. İşte yerli tasarımcıların koleksiyonlarından yaptığımız küçük bir vintage derlemesi.

Vintage görünüm

OD 46, Naif Tasarım Naif Tasarım Endüstriyel Sergi Alanları Yeme & İçme
Naif Tasarım

OD 46

Naif Tasarım
Naif Tasarım
Naif Tasarım

Vintage hissini belirli bir dekoratif süs ya da mobilyayla verebileceğiniz gibi, genel olarak dekore edeceğiniz mekânın tarzı olarak da benimseyebilirsiniz. İstanbul merkezli Naif Tasarım'ın elinden çıkan bu cafe dekorasyonu söz konusu yaklaşımın son derece şık bir örneği olarak öne çıkıyor. Burada özellikle zemindeki karo ve duvar kağıdıyla vurgulanan vintage hissiyatı, belirli bir döneme ait olmasa da mekânın sıcaklığını da öne çıkaran ahşap mobilya ve aksamla bütünleşerek davetkâr bir ortam yaratıyor.

Vintage duvar panosu

Metal Kabartmalı Duvar Panosu Suave.com.tr Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
Suave.com.tr

Metal Kabartmalı Duvar Panosu

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Vintage hissini evinize taşımanın en iyi yöntemlerinden biri de 40'lı ya da 50'li yıllara ait posterler, reklam afişleri ya da gazete küpürlerini kullanmak olabilir. Merkezi İstanbul'da bulunan Suave Internet Mağazası'nın ürün koleksiyonunda buna benzer birçok duvar panosu bulunuyor. Örnek olarak aldığımız, eski bir Amerikan hamburger reklamını gösteren metal kabartmalı bu duvar panosu, vintage anlayışını en iyi tarif eden dekorasyon unsurlarından biri. Metal üzerine kabartma şeklinde yapılan ve üzeri lakeyle kaplanan panonun kenarları da kesici ve delici olmaması için kıvrılmış.

Vintage ahşap pano

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Vintage modasının özellikle ev dekorasyonunda yaygınlaşmasını sağlayan temel unsurlardan biri belli bir döneme ait nostaljik poster ve afişlerin evlerde sıkça kullanılması oldu. Tabii zaman içinde bu iş de ticarileşti ve ahşaptan kağıda, metalden duvar kağıdına dair vintage desen ya da kaplamaların bulunduğu birçok ürün piyasada bulunur hale geldi. İstanbul'da bulunan Wenge Home adlı şirketin koleksiyonunda bulunan ahşap vintage aksesuarlar bu akımın en şık ve özenli örnekleri arasında yer alıyorlar. Burada bir örneğini gördüğünüz koleksiyonda sadece bunun gibi gerçek vintage parçalar değil, vintage görünümü verilmiş çağdaş ikonların bulunduğu aksesuarlar da yer alıyor.

Vintage mobilya

Gezgin, Galleria Gaia Galleria Gaia Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Galleria Gaia

Gezgin

Galleria Gaia
Galleria Gaia
Galleria Gaia

Evinizde bir vintage havası estirmek istiyorsanız illâ ki dekoratif unsurlar ya da süs eşyaları ile değil, vintage havası taşıyan bir mobilya ile de bunu gerçekleştirebilirsiniz. İstanbul'da bulunan Galleria Gaia'nın koleksiyonundan seçtiğimiz bu son derece özgün konsol, bunun için biçilmiş kaftan. Gövdesi % 100 ahşap malzemeden imal edilen bu konsolu vintage sevenlerin gözünde özel kılacak unsur hem eskitme tarzıyla boyanmış olması, hem de pop-art desenli kumaşlarıyla ürüne çok orijinal bir hava katan vintage çekmeceleri. Beş farklı valizin çekmece olarak kullanılması gibi hoş bir fikre dayanan bu ürün hem orijinal bir mobilyam olsun, hem de evime vintage havası katayım diyenler için ideal.

Ev dekorasyonunda vintage ekolü hakkında daha fazla örnek görmek için bu yazıya göz atabilirsiniz.

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