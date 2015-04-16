Türkiye'den 2 sıradışı mimari örneği

Argül Weave binasının ilgi çekici yönlerinden biri de iç ve dış mekânlar arasındaki geçişin pürüzsüzlüğü. Burada özellikle doğramalarda kullanılan ahşabın kattığı sıcaklık ve zemin kattaki geniş cam vitrinler sayesinde belirli bir akışkanlık sağlanırken, asimetrik dış cephe örüntüleri de belirli bir hafiflik ve rahatlık hissini beraberinde getiriyor.

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