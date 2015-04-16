Türkiye'den 2 sıradışı mimari örneği

Sıradışı kavramı elbette son derece öznel ve hele de konu mimari olunca, neyin sıradan ya da sıradışı olduğuna karar verebileceğimiz nesnel kriterlerden söz etmek imkânsız. Buna rağmen, kimi binalar ilk bakışta dikkati çeken farklılıkları ile bildik kalıpların dışına çıkarak taze bir hava estirebiliyorlar. Kimi zaman eklektik bir anlayışla, kimi zaman büsbütün postmodern, kimi zaman da bildiğimiz bir üslubun özgün biçimde yeniden yorumlanmasıyla ortaya çıkan bu tarz yapılar, özellikle son yıllarda çirkin bir toplu konut dalgasının boyunduruğunda tektipleşen ve müteahhit kültürüyle seri üretimin damga vurduğu Türkiye şehirlerinin estetik standartlarının yükselmesine de katkıda sunuyorlar. Henüz bu estetik anlayış genele yayılmamış olsa da, burada kimi zaman tanıttığımız orijinal yapıların en azından bir göz aşinalığı oluşturma ve farklı bir alternatifin varlığını hatırlatma açılarından çok büyük anlamı var. İşte Türkiye'den iki sıradışı mimari örneği.
Tekstil denince ilk akla gelen şehirlerden biri olan Bursa'nın üretim ve sanayi merkezinde, İstanbul merkezli Binaa adlı ajans tarafından gerçekleştirilen Argül Weave projesi hem dış cephesinde, hem de iç mekân düzenlemesindeki orijinal yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çeken bir eser. Şehrin büyük firmalarından biri olan Argül Tekstil'in çok yönlü kullanımına uygun olacak şekilde 4500m2'lik bir alanda inşa edilen yapının birinci katında perakende satış yerleri, ikinci ve üçüncü katlarında ofis mekanları, terasında ise bir restoran bulunuyor.
Bu binayı ilgi çekici kılan temel etkenlerden biri dış cephe tasarımında, binanın kullanım amacına uygun bir tematik tercihin yapılmış olması. Projeyi gerçekleştiren ekip postmodern zamanlara uygun bir şekilde, tekstilden bildiğimiz dokuma modelinin bir parodisiyle binanın hem oyuncul, hem de özgün bir biçimde öne çıkmasını sağlarken, malzeme çeşitliliğini sınırlı tutarak bu yekparelik ve devamlılık hissini güçlendirmiş. Kaidesini kızıl mermerin oluşturduğu binanın ön cephesinde ise Afyon'da işlenen Patara beji kullanılmış.
Argül Weave binasının ilgi çekici yönlerinden biri de iç ve dış mekânlar arasındaki geçişin pürüzsüzlüğü. Burada özellikle doğramalarda kullanılan ahşabın kattığı sıcaklık ve zemin kattaki geniş cam vitrinler sayesinde belirli bir akışkanlık sağlanırken, asimetrik dış cephe örüntüleri de belirli bir hafiflik ve rahatlık hissini beraberinde getiriyor.
Türkiye'den bürü ve ofis mimarisinin başka ilginç örneklerini görmek için bu yazıya göz atabilirsiniz.
Müze mimarisinin önemi, Bilbao gibi normalde çok da çekici olmayan bir İspanyol kentinin, uzun vadeli bir plan çerçevesinde Frank Gehry'nin elinden çıkan Guggenheim müzesi ile birdenbire gözde bir turist mekânı haline gelmesi ile yeniden gündeme geldi. Sadece işlevleri ile değil aynı zamanda bulundukları bölgenin prestij projesi olarak da önem taşıyan müzelerin mimarisine artık Türkiye'de de daha çok özen gösteriliyor ve bildik kalıpların dışına çıkan, enteresan müze projelerini daha sık görüyoruz. İzmir merkezli bir mimarlık ajansı olan Studio Evren Başbuğ tarafından Bornova Belediyesi için tasarlanan ve aynı ilçede inşa edilen Tarih Öncesi Yaşam Müzesi de bunlardan biri.
Çeşitli mimarlık ödüllerine de aday gösterilen proje, gerçekleştiren ekibin ifadesiyle,
formu, araziye yerleşimi ve malzeme seçimleriyle MÖ 6.500 ve günümüz arasında mekânsal bir ara kesit oluşturmayı hedefliyor. Ulusal çapta düzenlenen bir proje yarışması sonucunda seçilen proje doğrultusunda 2014 yılında inşaatı tamamlanan bina işlevlerine göre müze, kazı evi ve servis kısımlarına ayrılan bloklardan oluşan modern bir yapı olarak tasarlanmış.
Yapının ziyaretçi girişinde elyaf takviyeli beton panellerle yüzyıl ortası modernizmi ve brütalizmi taze bir yorumla karşımıza çıkarken, bina yatay oryantasyonu sayesinde içinde bulunduğu geniş alana uyum sağlayıp, kullanım amacına uygun olan tarihi referansları ıskalamamış oluyor. Farklı yönlerde farklı dıç cephe örüntüleri ve malzemelerinin damga vurduğu binanın kazı alanı kısmında ise yarı şeffaf bir yüzeyle iç ve dış mekân arasında esnek ve açık bir ilişki tesis edilmiş oluyor.