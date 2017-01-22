Doğanın ortasında yükselen göz alıcı bir ahşap ev

Ahşap evler doğa dostu olmaları, nefes almaları ve sağladıkları mükemmel izolasyon ile soğuk iklimlerde en çok tercih edilen yapı türlerinden. Ülkemizde yoğunluklu olarak Karadeniz kırsalında inşa edilen, tüm dünyada ise kuzey ülkelerinde, dağlık ve ormanlık alanlarda sıklıkla karşımıza çıkan ahşap evler, günümüzde modernize edilerek başka bölgelere de yayılmaya başladı. Sağlıklı ve sürdürülebilir olmaları nedeniyle, güney illerinde dahi tamamen ahşaptan inşa edilen yapılara rastlıyoruz.

Geleneksel olarak kütük ev modelinde, yani rustik yapıda olan ahşap evler, günümüzde çeşitli mimari stillerde de inşa ediliyor. Yani akla ilk gelen, kahverengi kütük ev modeli yerine, artık çok daha çeşitli renkler ve mimariler görmek mümkün. homify sayfalarında ahşap evlerle ilgili birçok derlememiz bulunuyor. Üst menüde yer alan arama kutucuğuna ahşap ev veya kütük ev anahtar kelimelerini girerseniz, onlarca farklı örnek bulabilirsiniz.