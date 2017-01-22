Doğanın ortasında yükselen göz alıcı bir ahşap ev

Ahşap evler doğa dostu olmaları, nefes almaları ve sağladıkları mükemmel izolasyon ile soğuk iklimlerde en çok tercih edilen yapı türlerinden. Ülkemizde yoğunluklu olarak Karadeniz kırsalında inşa edilen, tüm dünyada ise kuzey ülkelerinde, dağlık ve ormanlık alanlarda sıklıkla karşımıza çıkan ahşap evler, günümüzde modernize edilerek başka bölgelere de yayılmaya başladı. Sağlıklı ve sürdürülebilir olmaları nedeniyle, güney illerinde dahi tamamen ahşaptan inşa edilen yapılara rastlıyoruz.
Geleneksel olarak kütük ev modelinde, yani rustik yapıda olan ahşap evler, günümüzde çeşitli mimari stillerde de inşa ediliyor. Yani akla ilk gelen, kahverengi kütük ev modeli yerine, artık çok daha çeşitli renkler ve mimariler görmek mümkün. homify sayfalarında ahşap evlerle ilgili birçok derlememiz bulunuyor. Üst menüde yer alan arama kutucuğuna ahşap ev veya kütük ev anahtar kelimelerini girerseniz, onlarca farklı örnek bulabilirsiniz.
Bugünkü yazımızda inceleyeceğimiz ahşap ev de oldukça sıra dışı ve aynı zamanda dikkat çekici bir yapıda. İlk göze çarpan özelliği, elbette rengi. Alışıldık kahverengi tonları yerine, yapı mat bir siyah renge boyanmış ve çatısı da siyah renkli titanyum çinko bakır alaşımlı malzeme ile kaplanmış.
Son dönemin en trendi çatı ve hatta cephe kaplama malzemelerinden biri olan bu alaşım, son teknoloji ürünü ve kusursuz izolasyon sağlıyor. Mimarların sıklıkla tercih ettiği bu malzeme bu ahşap yapıda da kullanılmış ve siyah ahşap ev ve titanyum çinko çatının tezatlıktan doğan uyumu ise mükemmel.
Yapının bu siyah rengine karşın, pencere ve kapı pervaz çerçeveleri komple sıcak bir kahvrengi tonunda seçilmiş ve monoton görüntüyü kırarak yapıya hem renk hem hareket hem de sıcaklık getirmişler.
Bu ahşap evi geleneksel ahşap evlerden ayıran bir diğer özellik ise geniş pencereleri. İzolasyonun sağlanması için eskiden ağaç evlerin pencereleri tıpkı geleneksel taş evlerin pencereleri gibi az sayıda ve küçük olurmuş. Bu nedenle, ağaç evler ve taş evler insanın aklında kasvetli ve karanlık bir görüntüye neden olabiliyor. Oysa günümüzde, gelişen izolasyon teknolojisi, malzemelerin kusursuzca birleştirilebilmesi, son teknoloji ürünü çatılar vs gibi izolasyon özellikleri sayesinde ağaç ve taş evlere kocaman kocaman pencereler ve boydan boya cam kapılar yapmak mümkün.
Geniş pencereler ve cam kapılar demek, kusursuz bir izolasyonla da birleşince, doğal gün ışığından daha fazla yararlanma imkanı demek, yani enerji tüketiminde azalma, kısacası sürdürülebilirlik anlamına geliyor.
Üstelik, geniş pencereler ve boydan boya cam kapılar dışarıdaki muhteşem manzaraları evin içine taşıyor ve adeta iç mekanlar ile dış mekanlar arasındaki sınırları kaldırıyor. Bu nedenle, mahremiyet konusunda pek problem yaşamayan, deniz, dağ, orman gibi insanların fazla olmadığı alanlara bakan cephelerde büyük pencere ve cam kapılar sıklıkla tercih ediliyor.
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