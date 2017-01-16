Balkonunuzu güzelleştirmek için 8 yaratıcı fikir

Balkonlar, apartmanlarda yaşayan hemen herkes için en önemli nefes alma alanlarıdır. Şehir hayatının yoğun koşturmacası içerisinde bir nebze olsun rahatlayabildiğimiz ve evimizin konforuyla açık havada vakit geçirebildiğimiz balkonlarımız, tüm bu faydalarına karşın her zaman doğru değerlendirilmiyor. Özellikle küçük balkonların kimi evlerde kaderine terk edilğini veya eski eşyaların çürümeye terk edildiği bir alan olarak
işlev gördüğünü gözlüyoruz. Daha kötüsü ise birkaç metrekarelik fazladan iç hacim için balkonları kurban ederek mutfağa veya salona dahil etmek şeklinde gerçekleşiyor. Bizleri doğadan ve doğal olan pek çok şeyden koparak kent ve apartman hayatının küçük bir panzehiri sayılabilecek balkonlarımızı bu şekilde yok etmek doğrusu hiç de iyi bir fikir değil. Bunun yerine birkaç küçük düzenleme ile balkonlarınızı çok daha şık ve kullanışlı hale getirebilirsiniz. Bu yüzden sizler için birbirinden güzel ve pratik balkon fikirlerini bir araya getirdik.
Balkonunuzun şekli sizin kafanızdaki projeye uymuyor veya balkonda kullanacağınız eşyalar balkonunuza sığmıyor olabilir. O halde elinizdeki malzemeye göre tekrar düşünmek zorundasınız. Örneğin buradaki gibi ince ve uzun yapıda bir balkonunuz varsa, dar enli iskemleler ve yine dar enli sehpalar size az alanda yeterli konforu sunabilir. Unutmayın, küçük veya biçimsiz olması balkonunuzu kaderine terk etmeyi gerektirmez, pratik fikirlerle onu rahatlıkla kullanılır hale getirebilirsiniz.
Sıcak bir ortamın ne olduğu aslında oldukça tartışmalı bir konudur. Kimi insan için canlı bitkiler sıcak bir ortam sağlar, bir başkası içinse kitaplarla dolu bir raf sıcak bir ortamın yegane gereksinimi olabilir. Siz de kendiniz için sıcak bir ortamın nasıl olduğunu tanımlayın ve balkonunuzu buna göre düzenleyin.
Balkon zeminleri iç mekân zeminlerinden farklı olarak çok daha hızlı yıpranmaya meyillidirler. Yağmur, kar, güneş, nem ve hava kirliliği gibi dış etkenler zeminleri kalıcı bir kir tabakasıyla kaplar ve bir süre sonra bu tabakayı sökmek neredeyse imkânsız hale gelir. Bu yüzden eski ve yıpranmış bir balkonu yenilemenin en kolay yollarından biri zeminleri değiştirmektir. Bu arada, ahşap zeminlerin balkonlar için her zaman iyi bir tercih olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Balkonlar ister küçük isterse büyük olsunlar, sonuç olarak sınırlı alanlardır ve bu yüzden de fazla kalabalık bir eşya grubu balkonlar için iyi bir fikir değildir. Balkonunuzda ihtiyacınız olan eşyaları listeleyin ve bunun dışında gereksiz ıvır zıvırla elinizdeki sınırlı alanı doldurmamaya çalışın.
Eğer müstakil bir eviniz varsa, balkonlarla yapabileceğiniz şeylerin sayısı da buna orantılı olarak artacaktır elbette. Mesela bu örnekteki gibi hem açık hem de kapalı bir balkon tasarlayabilirsiniz. Soğuk mevsimlerde çok işlevli bir kış bahçesi olarak kullanılabilecek bu alan, yaz aylarında ise tamamen açılarak klasik bir balkon haline gelebiliyor.
Canlı bitkiler yerini başka hiçbir şeyin tutmadığı muhteşem birer dekorasyon malzemesidir. Hayatınıza canlılık getirecek ve balkonuzua nefes aldıracak canlı bitkilerin sayısı ne kadar çok olursa o kadar iyidir dersek herhalde abartmış sayılmayız. Varsın balkonunuz tropik ormanlara benzesin, sıcak yaz günlerinde yaratacakları serin vahayı bir kez görmeniz bu manzaraya aşık olmanıza yetecektir.
Balkonunuz birkaç sandalye bir masadan fazlasını alabilecek kadar büyükse, bir hamak koymayı da düşünebilirsiniz. Kısa siestalar ve keyifli akşam uykuları için mükemmel olabilecek hamağınızı doğru bir gölgelikle tamamlamayı da ihmal etmeyin.
Kendin-yap tarzı projelere yeni adım atıyorsanız, balkonunuz sizin için mükemmel bir deney alanı olabilir. Basit bir sehpa ya da geri dönüştürülmüş bir saksı yaparak işe başlayabilirsiniz. Üstelik mevsim müsait olduğu sürece projeleriniz için çalışmanızda da balkonunuz harika bir yer olabilir.