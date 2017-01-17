Düşük maliyetli evlere 6 harika örnek

Güzel bir ev illa ki çok pahalı olmak zorunda mıdır? Bugünün şartlarında pek çoğumuz bu soruya evet, öyledir şeklinde cevap verebiliriz. Düşük ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretiminin, üst gelir gruplarına yönelik konut üretimine kıyasla sektörün ancak çok küçük bir bölümünü oluşturuyor olması, ev sahibi olmayı çalışan nüfusun önemli bir bölümü için hayal haline getirdi. Oysa güzel bir eve sahip olmak hiç de sandığımız gibi büyük bir lüks ve ulaşılmaz bir hayal olmadığı gibi, aslında normal şartlarda erişilmez bir maliyete de sahip olmak zorunda değil. Maalesef ideal bir dünyada yaşamıyoruz ama, yine de düşük maliyetlerle sahip olabileceğiniz güzel evler mevcut. Elbette bunun için bazı fedakârlıklar yapmanız gerekebilir. Örneğin müstakil bir evde ya da bir villada yaşamak istiyorsanız, kent merkezinden oldukça uzaklara, hatta mümkünse büyük şehirlerden bir hayli uzaktaki şehirlere göç etmeniz gerekebilir. Buna karşın bu türden bir ev yaşam kalitenize doğrudan olumlu katkı yapacak, belki de sağlık sorunlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olup ömrünüzü bile uzatabilecektir. Şimdilik bu olasılıkları ve tartışmaları bir kenara bırakalım ve görece düşük maliyetlerle sahip olabileceğiniz evlere örnek olabilecek modellerden yaptığımız derlemeye biraz daha yakından bakalım.