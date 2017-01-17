Düşük maliyetli evlere 6 harika örnek

Güzel bir ev illa ki çok pahalı olmak zorunda mıdır? Bugünün şartlarında pek çoğumuz bu soruya
evet, öyledir şeklinde cevap verebiliriz. Düşük ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretiminin, üst gelir gruplarına yönelik konut üretimine kıyasla sektörün ancak çok küçük bir bölümünü oluşturuyor olması, ev sahibi olmayı çalışan nüfusun önemli bir bölümü için hayal haline getirdi. Oysa güzel bir eve sahip olmak hiç de sandığımız gibi büyük bir lüks ve ulaşılmaz bir hayal olmadığı gibi, aslında normal şartlarda erişilmez bir maliyete de sahip olmak zorunda değil. Maalesef ideal bir dünyada yaşamıyoruz ama, yine de düşük maliyetlerle sahip olabileceğiniz güzel evler mevcut. Elbette bunun için bazı fedakârlıklar yapmanız gerekebilir. Örneğin müstakil bir evde ya da bir villada yaşamak istiyorsanız, kent merkezinden oldukça uzaklara, hatta mümkünse büyük şehirlerden bir hayli uzaktaki şehirlere göç etmeniz gerekebilir. Buna karşın bu türden bir ev yaşam kalitenize doğrudan olumlu katkı yapacak, belki de sağlık sorunlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olup ömrünüzü bile uzatabilecektir. Şimdilik bu olasılıkları ve tartışmaları bir kenara bırakalım ve görece düşük maliyetlerle sahip olabileceğiniz evlere örnek olabilecek modellerden yaptığımız derlemeye biraz daha yakından bakalım.
Güzel bir ev mutlaka en güncel mimari akımlardan etkilenerek çizilmiş olmak zorunda değildir. Dekorasyonunda veya peyzajında da son trendlerden ilham alan tasarımlar olması gerekmez. Ailenizle sağlıklı ve sıcak vakit geçirebildiğiniz, size sorun çıkarmayan ve içinde yaşamaktan keyif aldığını ev sizin için güzel bir evdir. Geleneksel çizgilere sahip, çok iddialı bir görüntüsü olmamakla birlikte basit ve kullanışlı bir yapıdaki bu evin, bahsettiğimiz kriterlere göre gayet güzel bir ev olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz.
Arazi maliyeti bugünün dünyasında bir evin toplam maliyetindeki en önemli ve en büyük kalem olarak ağır basıyor. Özellikle şehir merkezlerine yakın bölgelerde, hele ki büyük şehirlerde arazi maliyetleri altından kalkılması oldukça güç bir hale gelebiliyor. Bu yüzden az bir oturum alanında doyurucu bir iş çıkarabilmek de dönemin geçerli mimari becerilerinden biri haline geldi. Dikey hatlara sahip bu yapıda, bahsettiğimiz tarza iyi bir örnek görüyoruz.
Burada da köşeli hatlarıyla dikkat çeken bir başka tek katlı bahçeli müstakil ev görüyoruz. Bu türden bir evin en büyük avantajlarından biri de çok hızlı bir şekilde yapılabilmesidir. Öyle ki sıfırdan itibaren birkaç ay içinde yeni evinizin keyfini sürmeye başlayabilirsiniz. Bununla birlikte evinizi yaparken, daha doğrusu yapmadan önce, yeterli araştırmayı yaptığınızdan mutlaka emin olun. Mümkün olduğunca çok firmadan fiyat almaya ve sizin için en doğrusunu tercih etmeye gayret gösterin.
Düşük maliyetli bir eve sahip olmanın anahtarlarından biri de, evinizi yapmak istediğiniz bölgedeki yerel malzemeler ve tekniklerden yararlanmanızdır. Her bölgenin yerel mimari özellikleri değişkenlik gösterir. Malzemelerde de buna paralel bir değişkenlik vardır. Örneğin taş evlerin yaygın olduğu bir bölgede inatla bir ahşap ev yapmaya çalışmak, maliyeti yükseltmekten başka hiçbir işe yaramadığı gibi çok büyük ihtimalle bölgenin iklimiyle de uyumsuz olacaktır.
Geçmişte düşük kaliteleriyle nam salmış prefabrik evler bugün artık yalnızca kaliteleriyle değil dikkat çekici tasarımlarıyla da ilgi toplar bir hale geldiler. Maliyetleri de klasik betonarme evlere göre oldukça düşük olan prefabrik evler, düşük maliyetle ev sahibi olmak isteyen herkesin mutlaka aklında bulunmalı.
Ev sahibi olmanın maliyetini düşürmek istiyorsanız, vazgeçmeniz gereken şeylerden biri de geniş odalar ve fazladan iç hacimler olabilir. Buna karşın doğru bir planlama ve buna uygun bir tasarımla küçük bir eve de ihtiyacınız olan her şeyi sığdırabilirsiniz.