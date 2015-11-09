Antremi nasıl düzenlemeliyim?

Özellikle yeni apartman dairelerinde antreler eski apartmanlardaki gibi değil. Sıklıkla sadece dar bir koridora açılan bir kapıyla karşılaşabiliyoruz. Bunun sebebi elbette kötü planlama. Çünkü girişin yeterli alana sahip olması mimari proje aşamasında düşünülüp tasarlanması gereken bir şey. Kapının kendi genişliğinde bir koridor sizin duvara askı asmanız dışında hiçbir şey yapmanıza olanak sağlayamaz. Ayrıca içeri birden fazla kişi girdiğinde oldukça rahatsız ve sıkışık bir ortam oluşur. Antrede palto ve ayakkabılar çıkarıldığı için buna alan sağlayan bir mekan ihtiyacı vardır. İki üç kişi belki o girişte ayakta durabilir ama bir yandan kapının kanadının kapanması bir yandan bu iki üç kişinin eğilmesi ya da üstlerini çıkarması gerektiği için alan buna imkan vermez.

İşlevsel olarak pek rahatlatamayacağınızı söylesek de böyle girişleri görsel olarak aynayla rahatlatabilirsiniz. Aynanın genişletici etkisi bir duvara boydan boya koyulduğunda kendisini gösterecektir.

Elbette bu şekilde ayna kullanmak sadece dar alanlar için değil ince uzun görece geniş mekanlar için de geçerli. Fotoğraftaki antre çok dar değil ama yine de bir koridor şeklinde ince uzun. Bu da görsel olarak çok hoşumuza gitmeyen bir durum olabilir çünkü dar olmasa da bu hissiyatı verebilmektedir. Bir gömme dolaba olanak tanıyan bu antrede dolabın kapakları tamamen aynı olarak kullanılmış ve mekanı dramatik biçimde genişletmiş.

Özellikle evden çıkarken üstümüze başımıza bakmak için faydalı olan aynalar bütün antreler için önerilebilir. Bazen bir dresuar üstüne, bazen vestiyerin içine, çeşitli boylarda aynalar antrenize muhakkak ferah bir duygu verecek ve mutlaka bolca kullanılacaktır.