Antremi nasıl düzenlemeliyim?

Evin girişi aslında genelde ona verdiğimiz önemden çok daha etkilidir. Bir mekana adım atıldığında size verdiği duygunun önemli olmadığını söyleyemeyiz. Tıpkı bir insanı ilk gördüğümüzde bizde yarattığı ilk intiba gibi. İster doğru ister yanlış çıksın ilk intiba aslında büyük ölçüde o insana dair duygularımızı biçimlendiren önemli bir etkendir. Evinize girdiğinizde size vereceği duygunun önemine de benzer şekilde inanıyorsanız ya da misafirlerinizin evinizi beğenmesini ya da evinizden bir şekilde memnun kalmasını istiyorsanız antrenizi düzenlerken bu isteğinizi unutmadan hareket etmelisiniz.
Girişte en önemli meselelerden biri, ayakkabı, palto gibi nesnelerin orada çıkarılınca koyulacak yer bulunması. Açık ya da kapalı, az veya çok kendinize uygun bir çözüm bulabilirsiniz. Aksi takdirde bir karmaşa ortaya çıkacaktır. Ortalıkta öylesine koyulmuş, asılmış şeyler olacak ve düzeni olmayan, tasarlanmamış bir depolama alanı sizi rahatsız edecek. Girişte hiçbir seçenek yoksa ayakkabılar yığılacak, palto ve montlar bir odada yatağın üzerine atılacak ve antrenin üstlenmesi gereken işlev garip bir şekilde karşılanacaktır. Estetik olaraksa bu elbette tam bir felaket. Bazen kaotik düzenlemeler hoş, bohem bir hava verebilir: Bir takım dokunuşlarla, asılan askılar ya da girişe konan köhne bir ayakkabılıkkla, yani ufak da olsa dokunuşlarla. Herhangi bir düzenleme yapılmamış bir antre size sevimli gelecek bir kaos olmayacaktır.
Özellikle yeni apartman dairelerinde antreler eski apartmanlardaki gibi değil. Sıklıkla sadece dar bir koridora açılan bir kapıyla karşılaşabiliyoruz. Bunun sebebi elbette kötü planlama. Çünkü girişin yeterli alana sahip olması mimari proje aşamasında düşünülüp tasarlanması gereken bir şey. Kapının kendi genişliğinde bir koridor sizin duvara askı asmanız dışında hiçbir şey yapmanıza olanak sağlayamaz. Ayrıca içeri birden fazla kişi girdiğinde oldukça rahatsız ve sıkışık bir ortam oluşur. Antrede palto ve ayakkabılar çıkarıldığı için buna alan sağlayan bir mekan ihtiyacı vardır. İki üç kişi belki o girişte ayakta durabilir ama bir yandan kapının kanadının kapanması bir yandan bu iki üç kişinin eğilmesi ya da üstlerini çıkarması gerektiği için alan buna imkan vermez.
İşlevsel olarak pek rahatlatamayacağınızı söylesek de böyle girişleri görsel olarak aynayla rahatlatabilirsiniz. Aynanın genişletici etkisi bir duvara boydan boya koyulduğunda kendisini gösterecektir.
Elbette bu şekilde ayna kullanmak sadece dar alanlar için değil ince uzun görece geniş mekanlar için de geçerli. Fotoğraftaki antre çok dar değil ama yine de bir koridor şeklinde ince uzun. Bu da görsel olarak çok hoşumuza gitmeyen bir durum olabilir çünkü dar olmasa da bu hissiyatı verebilmektedir. Bir gömme dolaba olanak tanıyan bu antrede dolabın kapakları tamamen aynı olarak kullanılmış ve mekanı dramatik biçimde genişletmiş.
Özellikle evden çıkarken üstümüze başımıza bakmak için faydalı olan aynalar bütün antreler için önerilebilir. Bazen bir dresuar üstüne, bazen vestiyerin içine, çeşitli boylarda aynalar antrenize muhakkak ferah bir duygu verecek ve mutlaka bolca kullanılacaktır.
Eğer antrenizin alanı elveriyorsa mutlaka bir banka ya da herhangi bir oturma elemanına yer verin. Böylece ayakkabı giyme çıkarma sırasında oldukça rahat edeceksiniz. Eğilip kalkmaktan siz çok rahatsız olmasanız bile antrenizde oturup ayakkabılarını çıkarmak pek çok misafir için mutluluk verici olacaktır. Yaşlılar, çocuklular, hamileler bu oturma elemanından faydalanmaktan hoşlanırlar. Siz de kolayca alışabileceğinizden emin olur. Konfor oldukça kolay alışılan bir şey.
Sedir gibi bir minderli bu bank aynı zamanda dolap fonksiyonuyla antre için biçilmiş kaftan. Sıradan bir vestiyere alternatif olarak altı böyle bir bank, duvarın önünde yükselen kısmı askıların olduğu panel şeklinde tasarlanan bu örnek oldukça sevimli.
Antre ya da evin içindeki herhangi bir hole koyacağınız bir masanın kullanılmama şansı yok. Masalar en azından üzerine dekoratif objeler bile konsa işlevsel hale gelebiliyor. Hele de yanına bir sandalye ya da ufak bir masayla birlikte.
Antrenizin Orkun İndere tasarımı bu mekan olduğunu hayal edin. Ufacık ama rahat koltuk hem ayakkabı giyip çıkarmak hem girişte bir işiniz olduğunda oturmak için ideal. Posta kutunuzdan aldığınız zarflardan gereksizleri ayırmadan önce bu koltuğa oturabilirsiniz örneğin. Masa bu fotoğrafta adeta bir aksesuar kolajı halinde ama aynı zamanda alt rafı bir dergilik görevi görüyor. İlginç ve biraz dağınık da olsa tarzınıza uygun buluyorsanız gayet kullanışlı ve sevimli olabilir.
Antreye konacak bir masa ya da dresuar eve girince anahtarın, çantanın, eldeki bir paket ya da torbanın bir an önce bırakılabileceği bir yerdir. Bunun bir ihtiyaç olduğunu ancak sürekli yokluğunu çektiğinizde iyi anlayabilirsiniz.
Elbette kapalı dolaplar ayakkabılar için en doğru yerler. Bu yüzden belki ilk resimdeki bir gömme dolaba ayakkabıları kutulu ya da kutusuz yerleştirmek en ideal yöntem. Daha dar alanlarda piyasada bulunan çeşitli ayakkabı dolaplarını kullanabilirsiniz. yaklaşık 20 santim derinliğinde olan bu dolapların her gözü 3-4 ayakkabı alıyor ve öne doğru eğimli şekilde açılan kapaklara yerleşen ayakkabılar düzgün bir biçimde saklanabiliyor.
Ancak bir de gelen misafirlerin ya da kısa süreli giriş çıkışlarınız sırasında gündelik ayakkabıları nasıl saklayacağınız meselesi var. Belki bütün ayakkabılarınız başka bir odadaki dolapta ama antrede bir iki tanesini hazır bulundurmak istiyorsunuz ve bir dolap kullanacak yeriniz de yok. İşte bu tip durumlarda örnekteki bir tasarım kurtarıcı olabilir. Kurtarıcı olmakla da kalmaz, evinizin girişine oldukça etkileyici bir tasarım olarak damgasını vurabilir. Küçük evler için basit ve ilginç bir vestiyer tasarımı bu ve sadece duvara dayanan bir konrplak parçadan ibaret. Çıkıntıları askı delikleri ise ayakkabılık işlevi görüyor.
Bazen evin içinde alan müsait olmaz kimi zaman da çok fazla kitap olur ve kitapları nereye koyacağınızı bilemezsiniz. Bu durumda geniş bir antreniz, daha doğrusu en azından girişte yeterli alanınız varsa pekala kitaplık için kullanabilirsiniz. Bu resimde görüldüğü gibi vestiyer yerine geçecek bir dolap ve karşında kitaplık rafları epey hoş bir tasarım olabilir.
Kitapları ya da aksesuarları antre dekorasyonunuz için burada gördüğünüz gibi ahşap kutulara da yerleştirebilir, istediğiniz gibi bir kompozisyon yapabilirsiniz. Bu kutuların içini daha ziyade kitaplarla doldurup üstleri, girişte dresuar işlevini yere getirecek şekilde kullanmanız mümkün. Buradaki gibi vazo ve çiçek de hoş bir dokunuş olacak, girişte tatlı ve taze bir karşılama yaratacaktır.
Bisiklet kullanıyorsanız bu her zaman onu nereye parkedeceğinizi de düşüneceğiniz anlamına gelir. Bahçeniz ya da apartman girişinde geniş bir alanınız yoksa çalınmaması için bisikleti eve almak tercih sebebidir. Ancak kullanılan bir bisiklet aynı zamanda eve toz toprak da getirir. Bu yüzden bisikleti asmakta fayda var.
Neyse ki bisiklet aynı zamanda estetik olarak keyif veren bir alet. Bu yüzden girişte asılı duran bir bisiklet oraya hoş bir hava katacaktır. Bisiklet asmanın çeşitli yöntemleri var. Duvara monte edilebilecek çeşitli askılara bisikleti farklı şekillerde asmak mümkün oluyor. Çok ilginç tasarımlara da denk gelebilirsiniz. O yüzden araştırmakta fayda var.
Buradaki bisiklet de tavana yakın bir boruya bağlanan aparata asılmış ve minimum yer kaplayarak duvarda estetik bir obje haline gelmiş durumda. Öyle ki bu bisikletli hole Antre dekorasyonu deyip geçmeyin, evinizin girişini güzelleştirin başlıklı yazıda da yer vermiştik.