Dışı sıradan içi göz alıcı bir tatil evi

Sıcak iklimlerin ve ferah evlerin özlemini çekiyorsanız, Homify 360'da bu kez sizlere Portekiz'den bir tatil evi tanıtacağız. Rüya gibi bir hayat sunan, tarz sahibi bu ev, tatil anlayışınızı kökten değiştirecek.
Eğer siz de bütün bir yılı işten eve evden işe koşturarak geçiyorsanız ve sıkışık trafikten, kirli havadan ve mavisini kaybetmiş gökyüzünden şikayetçiyseniz ihtiyacınız olan şey tatillerde kaçacağınız deniz kenarında bir ev olabilir. Böyle bir evi yaptırmak çok masraflı gibi görünse de farklı yapı sistemleri ve mimari çözümlerden faydalanarak daha ucuza da getirilebilir. Ufak bir birikiminiz hele de uygun bir yerde küçük bir arsanız varsa hiç düşünmeden bir inşaat şirketine ya da mimara danışmalısınız.
Hayalinizdeki tatil evi daha çok dağ manzaralı olsun istiyorsanız size Türkiye'den güzel bir örnek sunabiliriz. ’Sürprizlerle dolu bir dağ evi’ başlıklı yazıdaki eve de göz atmadan geçmeyin.
Evin dış cephesinde kullanılan parlak beyaz plastik boya eve hem dayanıklı hem de son derece ferah bir görüntü kazandırmış. Beyaz pencereleri ve yarı açık alanları sayesinde harika bir şekilde aydınlanan evin hem dış cephesi hem de iç mekanları insanın gözünü alacak kadar güzel.
Evin girişi şehrin işlek bir sokağına bakıyor. Oldukça sade bir görüntüye sahip olan bu evin arka bahçesinde muhteşem keyif alanlarını olduğunu ilk bakışta kimse tahmin edemez öyle değil mi? Denize oldukça yakın bir yerde bulunan bu evin hem manzarası hem de iç mekanları bir harika.
Geniş pencereler ile gün ışığından en iyi şekilde faydalanan evin neredeyse bütün cepheleri açık. Bu nedenle evin iç mekanları son derece ferah. Basir birkaç ışıklandırma ile aydınlatılan evin mobilyaları da bu ferahlığı destekleyecek renk ve modellerde seçilmiş.
Evin oldukça geniş bir terası ve bir de balkonu bulunuyor. Bu iki geniş açık alan sayesinde ev değer kazanmış. Hem iç mekanlara ferahlık kazandıran hem de eve keyifli dinlenme alanları sağlayan bu bu çözümler tatil evlerinin vazgeçilmezleri arasında.
Evin dekorasyonunda genelde modern ve stil sahibi mobilyalar kullanılmış. Beyaz ve taba renklerinin hakim olduğu dekorasyonda dokulu tekstil ürünleri ve desenli seramikler de göze çarpıyor. Mobilya seçiminde ise genelde rahatlık ve işlevsellik ön planda tutulmuş.
Dekorasyonda kullanılan aksesuarların özellikleri de evin stiline uygun olacak şekilde seçilmiş. Evin renk dengesini ve stil bütünlüğünü koruyan aksesuarlar dekorasyona değer katmış. Dilerseniz firma sayfasından daha detaylı bilgilere ve hatta daha fazla görsele ulaşabilirsiniz.
Işığı yansıtmadaki büyük etkisi nedeniyle beyaz renk mekanları ferahlatmanın en iyi yoludur. Bu evin tasarımında da beyazın bu özelliğinden sıkça faydalanılmış. Kapılar, pencereler, mobilyalar, duvarlar ve tavan beyaz renkler ile kusursuz bir aydınlığa bürünmüş.
Yatak odasında kullanılan mobilyalar da tıpkı diğer odadakiler gibi kullanışlı ve rahat görünüyor. Ebeveyn yatak odasına planlanan açık banyoda da beyaz renkler ve kullanışlı ekipmanlar hakim. Depolama sorunu geniş gömme dolaplarla çözülen yatak odasının aydınlatması da spotlar ve ledlerle sağlanmış.
Evin terasına çıktığınızda sizi göz alıcı bir şehir manzarası karşılıyor. Beyaz evlerin ve kiremit çatıların sıcak görüntüsüyle süslenmiş bu ferah manzara sizi hem gökyüzü, hem şehir hem de dağlarla buluşturacak. Sade bir masa ve birkaç renkli sandalye ile dekore edilmiş terasın huzur veren bir havası var.
Evin en güzel dinlenme alanlarından biri de terasın bu köşesi. Rahat köşe koltuklarla dekore edilen bu alan dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için ideal.