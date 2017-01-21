Dışı sıradan içi göz alıcı bir tatil evi

Sıcak iklimlerin ve ferah evlerin özlemini çekiyorsanız, Homify 360'da bu kez sizlere Portekiz'den bir tatil evi tanıtacağız. Rüya gibi bir hayat sunan, tarz sahibi bu ev, tatil anlayışınızı kökten değiştirecek.

Eğer siz de bütün bir yılı işten eve evden işe koşturarak geçiyorsanız ve sıkışık trafikten, kirli havadan ve mavisini kaybetmiş gökyüzünden şikayetçiyseniz ihtiyacınız olan şey tatillerde kaçacağınız deniz kenarında bir ev olabilir. Böyle bir evi yaptırmak çok masraflı gibi görünse de farklı yapı sistemleri ve mimari çözümlerden faydalanarak daha ucuza da getirilebilir. Ufak bir birikiminiz hele de uygun bir yerde küçük bir arsanız varsa hiç düşünmeden bir inşaat şirketine ya da mimara danışmalısınız.

Hayalinizdeki tatil evi daha çok dağ manzaralı olsun istiyorsanız size Türkiye'den güzel bir örnek sunabiliriz. ’Sürprizlerle dolu bir dağ evi’ başlıklı yazıdaki eve de göz atmadan geçmeyin.