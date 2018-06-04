Türkiye'de bir şirketten 8 seçkin mutfak tasarımı

Mutfaklar artık yirmi ya da otuz yıl öncesinde olduğu gibi evlerimizin uzak bir köşesinde yer alan ve annelerimizden başka kimsenin yolunu bilmediği kapalı alanlar değiller. Bugün artık bütün aile bireylerinin mutfağa yolu düşüyor ve dahası mutfaklar giderek daha fazla vakit geçirilen yerler olmaya başlıyorlar. Bu da mutfaklara yapılan yatırımın da artmasına sebep oluyor. Sonuç olarak geçmiş yıllarda hemen her mutfak büyük oranda birbirine benzer ve çoğunda aynı renk ve malzemeler kullanılırken, bugün sonsuz renk ve tasarıma sahip çok çeşitli mutfaklarla karşılaşmak mümkün. Bu yazımızda sizler için bu mutfakların en seçkin örneklerinden oluşan bir derleme yaptık.
Yumuşak pastel tonlarının ağırlıkta olduğu bu mutfakta, özellikle mutfak dolaplarında karakterize olan klasik bir çizgi de gözlerden kaçmıyor. Yatay bir hat üzerinde uzanan mutfağın yerleşimi de oldukça klasik ve kendini kanıtlamış, uzun yıllardır oturmuş bir işlevselliğe sahip.
Son derece modern bir tasarıma sahip olan bu mutfakta ise sade ve bir o kadar akıcı bir tasarım benimsenmiş. Ahşap kaplama ve beyaz rengin bir arada başarıyla kullanıldığı mutfağın öne çıkan bir başka özelliği ise son derece işlevsel bir dizayna sahip olması.
Her alanda iddialı tasarımları tercih eden ve ev dekorasyon modasını yakından takip eden biriyseniz, bu mutfak ilginizi çekebilir. Son derece iddialı renklerine ondan aşağı kalmayan tasarım unsurları ekleyen bu mutfak, eksiksiz donanımı ve son teknoloji donatılarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Oldukça klasik ve gözlerimizin alışkın olduğu bir mutfak formuna son derece geniş bir mutfak adası ekleyerek yeni bir yorum getiren bu mutfak, eskiden vazgeçemeden yeniye göz kırpmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Üstelik bu tarz bir mutfak mutfak adasını yadırgamadan annenize benimsetebileceğiniz bir seçenek olarak da göz dolduruyor.
En küçük detayına varana kadar geleneksel motiflerden ve klasik bir çizgiden derin izler taşıyan bu mutfak, aynı zamanda siyah ve beyaz kullanımıyla iddialı bir görüntü sergilemekten de geri kalmıyor. Görece küçük sayılabilecek bir alana hem işlevsel hem de görsel olarak fazlaca şey sığdırmayı başarmasıyla da örnek alınabilecek bir mutfak olduğunu söylemek mümkün.
Açık mutfaklar son dönemde o kadar yaygın bir hale geldi ki, 2000 yılı ve sonrasında doğmuş çocukların bir kısmı kapalı bir mutfağın nasıl olduğundan bihaber büyüyor bile olabilirler. Pek çok açıdan son derece pratik bir seçenek olan açık mutfaklar, aynı zamanda tasarımcıları da geniş ve ferah bir alan sağlıyor. Bu ferah alanın üretebileceklerinin güzel bir örneğini burada görüyoruz. Geniş bir salonda yerini alan bu küçük ve pratik mutfak, hızlı yaşamayı sevenler için dört dörtlük bir tercih olabilir.
Birbiriyle en uyumlu renkler hangileridir gibi bir anket yapılsa, hiç şüphesiz kırmızı ve beyaz ikilisi ilk üç sıra içinde kendine rahatlıkla yer bulabilirdi. Bu hiç eskimeyen ikili, her ne kadar hayatın pek çok alanında karşımıza çıkıyor olsa da aslında mutfaklarda çok sık gördüğümüz bir renk grubu olduğu da söylenemez. Ancak bu örnekten de görüleceği üzere modern mutfaklar için kırmızı ve beyazın çok iyi bir seçenek olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.
İç mimari ve ev dekorasyonunda boşlukların da bir anlamı olduğu ve her boş alanın illa ki bir eşyayla doldurulması gerekmediği de toplum olarak son yıllarda ancak adapte olabildiğimiz bir nosyon. Ancak boşlukların doğru kullanıldığı takdirde ne kadar harika sonuçlar ortaya çıkardığı da malum. Burada pozitif boşlukların mükemmel bir ferahlık sağladığı harika bir modern mutfak görüyoruz.