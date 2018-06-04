Türkiye'de bir şirketten 8 seçkin mutfak tasarımı

Birbiriyle en uyumlu renkler hangileridir gibi bir anket yapılsa, hiç şüphesiz kırmızı ve beyaz ikilisi ilk üç sıra içinde kendine rahatlıkla yer bulabilirdi. Bu hiç eskimeyen ikili, her ne kadar hayatın pek çok alanında karşımıza çıkıyor olsa da aslında mutfaklarda çok sık gördüğümüz bir renk grubu olduğu da söylenemez. Ancak bu örnekten de görüleceği üzere modern mutfaklar için kırmızı ve beyazın çok iyi bir seçenek olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.