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Sürpriz ziyaretçiniz var! 5 dakika içerisinde evi nasıl toparlayabilirsiniz?

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LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración Endüstriyel Oturma Odası
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Hafta sonu her şeyi bütün dağınıklığıyla bırakmış ve ayaklarınızı uzatmış tatilin tadını çıkarıyorsunuz. Bir anda telefon çalıyor ve sürpriz bir misafir, beş on dakika içerisinde sizde olacağını haber veriyor. Muhtemelen ilk tepkiniz kızgınlık ve şaşkınlık arası bir şey olurdu ancak bu duyguları bir kenara koyup evin halini düşünmeniz gerekiyor. Bu kadar kısa sürede eve çeki düzen vermek nasıl mümkün olabilir?

Ev temizliği normal şartlarda detaylı ve özenli yapılması gereken bir iştir ancak böyle durumlarda bazı hilelere başvurmaktan zarar gelmez. Biz de bu yazımızda sizlere eve hızlı bir bakım gerektiğinde uygulayabileceğiniz hileleri sunacağız. Muhteşem dekorasyonlar eşliğinde sunacağımız fikirler bir gün sizin de kurtarıcınız olabilir. 

Temizlik konusunda daha detaylı önerilere ihtiyacınız varsa ’Cam nasıl silinir? Cam silmenin püf noktaları’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir. 

Mutfak tezgahını yetiştirebildiğiniz kadar toparlayın, yetişmeyecek gibiyse mutfak kapısını kapatın

Cuisine | Intégration façon loft | IDF, LUSIARTE LUSIARTE Modern Mutfak
LUSIARTE

LUSIARTE
LUSIARTE
LUSIARTE

Eğer mutfağınız çok dağınıksa bunu halletmenin kolay bir yolu yok gibi görünüyor. Tezgahı boşaltıp bütün kalabalıkları yerleştirmek ve bir de çöpleri toparlamak beş on dakikaya sığmayabilir. Eğer durum bu kadar kötüyse mutfağın kapısını kapatabilir ve misafirinizi oradan uzak tutmayı deneyebilirsiniz. 

İlk iş olarak hızla dağınıklıkları toparlayın

Dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Yemek Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Dağınıklıkları toparlayın derken, her şeyi yerli yerine özenle dizmekten bahsetmiyoruz tabii ki, bu iş sizin saatlerinizi bile alabilir. Daha pratik bir çözüm için ortada bulunan bütün kalabalıkları evin görünmeyecek bir köşesine, daha sonra toplamak üzere taşıyabilirsiniz. Böyle durumlar için geniş kiler ve gömme dolaplarını ya da kalabalık odalarını kullanabilirsiniz. Siz en iyisi şimdiden bir marangozdan yardım isteyerek evinize şöyle büyük bir gömme dolap yaptırın, ne olur ne olmaz!

Televizyonun tozunu alın

Proyecto Terrassa, Dröm Living Dröm Living İskandinav Oturma Odası
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Televizyon ekranı koyu renkli olduğu için tozu diğer cam ürünlere göre çok daha fazla belli eder. Bu nedenle bütün evin tozlarını almak yerine televizyon ya da koyu renk ahşap masa gibi tozu daha çok belli eden eşyaların temizliğini yapabilirsiniz. Mikrofiber bir cam bezi ile fazla ıslatmadan çabucak bir silip geçmeniz yeterli olacaktır. 

Banyoyu hızla toparlamanın yolu

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des Minimalist Banyo Mozaik Beyaz
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Banyo dağınıklığı genelde kirli çamaşırlar ve yere dağılmış saç kılları olur. Bu manzarayı en hızlı şekilde temizlemenin yolu ise kirli çamaşırları, renkli beyaz ayırmadan koca bir sepete ya da dolaba tıkıştırmak, zemini de paspas ile hızlıca silmek olacaktır. Ayrıca böyle durumlar için temiz bir banyo halısı bulundurmakta yarar var. Kirliyi kaldırıp temizi serersiniz ve hop! pırıl pırıl.  

Etraftan hayvan tüylerini temizlemek biraz zaman alacak

Katzentürme, stylecats® stylecats® Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
stylecats®

stylecats®
stylecats®
stylecats®

Eğer ev hayvanınız varsa işiniz biraz daha zor. Size mutlaka emiş gücü çok yüksek ve pratik kullanıma sahip bir elektrikli süpürge gerekecek. Süpürgeyi takıp yalnızca tüy ve kir olan yerleri süpürmek durumu biraz idare edebilir. 

Işık konusu

LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración Endüstriyel Oturma Odası
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Evin temiz ve ferah bir havaya sahip olabilmesi için havalandırılması ve ışık alması önemlidir. Bu nedenle evi toparlarken bir yandan da pencereleri açıp odaları havalandırabilirsiniz. Ayrıca evin kirli yerlerini gösterecek ışıkları kapatıp, daha temiz görünen yerlerin ışıklarını açmanız da işinize yarar. 

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Örtü ve kırlentleri yerleştirin

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta Modern Oturma Odası
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Yerlere saçılmış kırlentleri toparlayıp, koltuk örtülerini düzeltmek en fazla birkaç dakikanızı alacaktır ve bu iş odayı düzenli göstermenin en önemli adımıdır. Bu adımı sakın atlamayın. 

Ferah bir oda kokusu işinizi kolaylaştırır

Home Staging Como Vender una Vivienda Eficazmente, Markham Stagers Markham Stagers Minimalist Oturma Odası Beyaz
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Bütün toparlama ve gizleme işlemlerini yerine getirdikten sonra eve tazelik katacak bir oda kokusuyla son noktayı koyabilirsiniz. Eve girince ilk karşılaşacağı his ferah bir koku olan misafiriniz, 10 dk önceki dağınıklığınızı asla anlamayacaktır. 

İşin sırrı depolama alanlarında

Cocina lacada alto brillo crema con terminaciones curvas, COCINAS CASTILLO COCINAS CASTILLO MutfakDolap & Raflar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
COCINAS CASTILLO

COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO

Dağınıklığı bir anda görünmez edebilmenin tek sırrı geniş ve kullanışlı depolama alanlarıdır. Bu nedenle dekorasyonunuz sırasında depolama alanlarına önem vermenizi ısrarla tavsiye ediyoruz. Özellikle tembellik yapmayı sevenler için bol sayıda depolama alanı kurtarıcı olacaktır. 

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