Sürpriz ziyaretçiniz var! 5 dakika içerisinde evi nasıl toparlayabilirsiniz?

Hafta sonu her şeyi bütün dağınıklığıyla bırakmış ve ayaklarınızı uzatmış tatilin tadını çıkarıyorsunuz. Bir anda telefon çalıyor ve sürpriz bir misafir, beş on dakika içerisinde sizde olacağını haber veriyor. Muhtemelen ilk tepkiniz kızgınlık ve şaşkınlık arası bir şey olurdu ancak bu duyguları bir kenara koyup evin halini düşünmeniz gerekiyor. Bu kadar kısa sürede eve çeki düzen vermek nasıl mümkün olabilir?
Ev temizliği normal şartlarda detaylı ve özenli yapılması gereken bir iştir ancak böyle durumlarda bazı hilelere başvurmaktan zarar gelmez. Biz de bu yazımızda sizlere eve hızlı bir bakım gerektiğinde uygulayabileceğiniz hileleri sunacağız. Muhteşem dekorasyonlar eşliğinde sunacağımız fikirler bir gün sizin de kurtarıcınız olabilir.
Temizlik konusunda daha detaylı önerilere ihtiyacınız varsa ’Cam nasıl silinir? Cam silmenin püf noktaları’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Eğer mutfağınız çok dağınıksa bunu halletmenin kolay bir yolu yok gibi görünüyor. Tezgahı boşaltıp bütün kalabalıkları yerleştirmek ve bir de çöpleri toparlamak beş on dakikaya sığmayabilir. Eğer durum bu kadar kötüyse mutfağın kapısını kapatabilir ve misafirinizi oradan uzak tutmayı deneyebilirsiniz.
Dağınıklıkları toparlayın derken, her şeyi yerli yerine özenle dizmekten bahsetmiyoruz tabii ki, bu iş sizin saatlerinizi bile alabilir. Daha pratik bir çözüm için ortada bulunan bütün kalabalıkları evin görünmeyecek bir köşesine, daha sonra toplamak üzere taşıyabilirsiniz. Böyle durumlar için geniş kiler ve gömme dolaplarını ya da kalabalık odalarını kullanabilirsiniz. Siz en iyisi şimdiden bir marangozdan yardım isteyerek evinize şöyle büyük bir gömme dolap yaptırın, ne olur ne olmaz!
Televizyon ekranı koyu renkli olduğu için tozu diğer cam ürünlere göre çok daha fazla belli eder. Bu nedenle bütün evin tozlarını almak yerine televizyon ya da koyu renk ahşap masa gibi tozu daha çok belli eden eşyaların temizliğini yapabilirsiniz. Mikrofiber bir cam bezi ile fazla ıslatmadan çabucak bir silip geçmeniz yeterli olacaktır.
Banyo dağınıklığı genelde kirli çamaşırlar ve yere dağılmış saç kılları olur. Bu manzarayı en hızlı şekilde temizlemenin yolu ise kirli çamaşırları, renkli beyaz ayırmadan koca bir sepete ya da dolaba tıkıştırmak, zemini de paspas ile hızlıca silmek olacaktır. Ayrıca böyle durumlar için temiz bir banyo halısı bulundurmakta yarar var. Kirliyi kaldırıp temizi serersiniz ve hop! pırıl pırıl.
Eğer ev hayvanınız varsa işiniz biraz daha zor. Size mutlaka emiş gücü çok yüksek ve pratik kullanıma sahip bir elektrikli süpürge gerekecek. Süpürgeyi takıp yalnızca tüy ve kir olan yerleri süpürmek durumu biraz idare edebilir.
Evin temiz ve ferah bir havaya sahip olabilmesi için havalandırılması ve ışık alması önemlidir. Bu nedenle evi toparlarken bir yandan da pencereleri açıp odaları havalandırabilirsiniz. Ayrıca evin kirli yerlerini gösterecek ışıkları kapatıp, daha temiz görünen yerlerin ışıklarını açmanız da işinize yarar.
Yerlere saçılmış kırlentleri toparlayıp, koltuk örtülerini düzeltmek en fazla birkaç dakikanızı alacaktır ve bu iş odayı düzenli göstermenin en önemli adımıdır. Bu adımı sakın atlamayın.
Bütün toparlama ve gizleme işlemlerini yerine getirdikten sonra eve tazelik katacak bir oda kokusuyla son noktayı koyabilirsiniz. Eve girince ilk karşılaşacağı his ferah bir koku olan misafiriniz, 10 dk önceki dağınıklığınızı asla anlamayacaktır.
Dağınıklığı bir anda görünmez edebilmenin tek sırrı geniş ve kullanışlı depolama alanlarıdır. Bu nedenle dekorasyonunuz sırasında depolama alanlarına önem vermenizi ısrarla tavsiye ediyoruz. Özellikle tembellik yapmayı sevenler için bol sayıda depolama alanı kurtarıcı olacaktır.