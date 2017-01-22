Sürpriz ziyaretçiniz var! 5 dakika içerisinde evi nasıl toparlayabilirsiniz?

Hafta sonu her şeyi bütün dağınıklığıyla bırakmış ve ayaklarınızı uzatmış tatilin tadını çıkarıyorsunuz. Bir anda telefon çalıyor ve sürpriz bir misafir, beş on dakika içerisinde sizde olacağını haber veriyor. Muhtemelen ilk tepkiniz kızgınlık ve şaşkınlık arası bir şey olurdu ancak bu duyguları bir kenara koyup evin halini düşünmeniz gerekiyor. Bu kadar kısa sürede eve çeki düzen vermek nasıl mümkün olabilir?

Ev temizliği normal şartlarda detaylı ve özenli yapılması gereken bir iştir ancak böyle durumlarda bazı hilelere başvurmaktan zarar gelmez. Biz de bu yazımızda sizlere eve hızlı bir bakım gerektiğinde uygulayabileceğiniz hileleri sunacağız. Muhteşem dekorasyonlar eşliğinde sunacağımız fikirler bir gün sizin de kurtarıcınız olabilir.

Temizlik konusunda daha detaylı önerilere ihtiyacınız varsa ’Cam nasıl silinir? Cam silmenin püf noktaları’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.