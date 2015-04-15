Bostanlı'da iç açıcı bir daire

İzmir Türkiye'nin incisi diye niteleyebileceğimiz bir şehir. Olağanüstü doğası, sıcak havası, medeni insanlarıyla İzmir'in büyük şehirler içinde yaşamanın en keyifli olduğu şehir olduğunu söyleyebiliriz sanırız. Her ne kadar bazı Karşıyakalılar kendilerini 35 buçuk olarak değerlendirip İzmirli saymasa da, Karşıyaka İzmir'in en güzel ilçelerinden biri. Bostanlı da Karşıyaka'nın belki de en güzel bölgesi. İzmir Körfezi'ne hakim evlerin sıralandığı semtin iç kesimleri de çok nezih bir atmosfere sahip. Bostanlı hem insanları, hem de kaliteli mekanlarıyla tam yaşanılacak yer.
Her geçen gün yeni uzmanların eklenmesiyle Homify ailesi büyüyor. Ailemize en son katılan üyelerden biri de Ege'nin bir diğer güzel şehri Denizli'de faaliyet gösteren ama hizmet verdiği alan Denizli ile sınırlı kalmayan bir mobilya firması. Özel Mobilya Dekorasyon kelimelerinin kısaltması olan ÖMS ismiyle faaliyet gösteren firma 1989'da kurulmuş. En önemli referansını kalite ve zamanında iş teslimi olarak belirleyen firma aldığı işleri mühendislik hizmetlerinden, dekorasyon ve iç donanımına kadar bütün aşamalarıyla üstleniyor.
Firmanın Denizli sınırlarını aşan ünü sayesinde İzmir Bostanlı'da tasarladığı bir daireyi yakından inceleyeceğiz. Gelin başlayalım.
Salonda sade bir dekorasyon seçilmiş. Beyaz dikine çizgili duvarların merkezindeki büyük bir bölüm metalik gri ahşap bir panelle kaplanmış ve bu panel TV ünitesi işlevi görüyor. Köşeli koltuk takımı ise duvarların rengine uygun biçimde beyaz olarak tercih edilmiş. Duvardaki raflar estetik çizgileriyle göz alıyor.
Mutfak sarı renkli parlak lake mdf dolaplarla dikkat çekiyor. Alt bölümdeki dolaplara metal şeritlerle daha da modern bir görüntü katılmış. Mutfak tezgahı için klasikten vazgeçilmeyip beyaz granit tercih edilmiş. İnoks dokulu yatay davlumbaz mutfak dolaplarındaki metal dokuyla uyum sağlıyor. Tavandaki alçı çalışmasının hoş bir hava kattığı mutfakta duvarlar açık renge boyanmış. Bu durumla kontrast yaratmak için ise zeminde koyu renk doğal taş karolar kullanılmış ve çok da başarılı olunmuş. Mutfak tavandaki gizli lambaların yanı sıra tezgah üstüne denk gelen spotlarla aydınlatılıyor.
Evde bir oda çalışma odası şeklinde kullanılıyor. Çalışma odasında da sade bir dekorasyon tercih edildiğini görüyoruz. Gri duvar kağıtlarıyla uyumlu tekli koltuk ve beyaz mobilya parçaları ahenkli bir kompozisyon oluşturuyor. Tekli koltukların tasarım çizgileri sıra dışı ve dikkat çekici. Tavandaki avize de mekana hoş bir hava katmış. Oda çalışmak için gerekli aydınlık ortamı sağlamak amacıyla geniş bir pencereye sahip.
Yatak odasında da diğer odalarda olduğu gibi beyazın ağırlığını hissediyoruz. Zemin salon ve çalışma odasındaki gibi kahverengi laminantla döşenmiş. Karyolanın yaslandığı duvar ise puantiyeli bir duvar kağıdıyla kaplanmış. Ancak odanın en dikkat çekici unsuru hiç kuşkusuz tavanı. Tavana yıldızlı bir gece atmosferi yansıtılmış.
Evin genç bireyine ait odaya geçiyoruz. Bizi bembeyaz bir ortam karşılıyor. Tavandan, duvara, kitaplıktan çalışma masasına aşağı yukarı her şey beyaz. Zemin döşemesi beyazla hoş bir kontrast yakalamış. Odaya renk ise halı, çalışma sandalyesi ve nevresim takımıyla katılmış. Sarı-yeşil tonlardaki bu üç unsur birbirleriyle son derece uyumlu. Odanın aydınlatması için de çalışma odasındaki avizenin aynısı ve alçı pana gömülü spot ışıklar kullanılmış.
Siyah ve beyazın uyumu uzun yıllardır tasarımcıların sıkça faydalandığı bir durum. ÖMS de bu banyoda bu iki uyumlu rengin kontrastından faydalanmış. Zemin ve duvarlarda siyah karoların ağırlığı göze çarpıyor. Ancak lavabonun fonunda ve yan duvarda beyaza yer verilmiş. Yine mutfak dolabı ve vitrifiye ürünlerin beyazı da tabloyu tamamlayan unsurlar olmuşlar. lavabo tezgahının bir bölümünde ve duvardaki rafta kullanılan kahverengi tonlu ahşap ise banyoyu hem malzeme hem de renk açısından tekdüzelikten kurtarmış.
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