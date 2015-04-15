Bostanlı'da iç açıcı bir daire

İzmir Türkiye'nin incisi diye niteleyebileceğimiz bir şehir. Olağanüstü doğası, sıcak havası, medeni insanlarıyla İzmir'in büyük şehirler içinde yaşamanın en keyifli olduğu şehir olduğunu söyleyebiliriz sanırız. Her ne kadar bazı Karşıyakalılar kendilerini 35 buçuk olarak değerlendirip İzmirli saymasa da, Karşıyaka İzmir'in en güzel ilçelerinden biri. Bostanlı da Karşıyaka'nın belki de en güzel bölgesi. İzmir Körfezi'ne hakim evlerin sıralandığı semtin iç kesimleri de çok nezih bir atmosfere sahip. Bostanlı hem insanları, hem de kaliteli mekanlarıyla tam yaşanılacak yer.

Her geçen gün yeni uzmanların eklenmesiyle Homify ailesi büyüyor. Ailemize en son katılan üyelerden biri de Ege'nin bir diğer güzel şehri Denizli'de faaliyet gösteren ama hizmet verdiği alan Denizli ile sınırlı kalmayan bir mobilya firması. Özel Mobilya Dekorasyon kelimelerinin kısaltması olan ÖMS ismiyle faaliyet gösteren firma 1989'da kurulmuş. En önemli referansını kalite ve zamanında iş teslimi olarak belirleyen firma aldığı işleri mühendislik hizmetlerinden, dekorasyon ve iç donanımına kadar bütün aşamalarıyla üstleniyor.

Firmanın Denizli sınırlarını aşan ünü sayesinde İzmir Bostanlı'da tasarladığı bir daireyi yakından inceleyeceğiz. Gelin başlayalım.