Küçük ama zekice tasarlanmış bir ev

Her ne kadar dünyanın en önemli endüstriyel ürünleri olan otomobillerin ortalama boyutları yıldan yıla büyüyor olsa da, bir başka önemli sektör olan inşaat sektörü için bunun tam tersi bir trendin geçerli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de evlerin ortalama büyüklükleri giderek düşüyor. Bunun çok basit bir sebebi var; konut yapımına uygun arazi azlığı evlerin ortalama maliyetlerini yükseltiyor, bu yüzden de ortalama büyüklükler giderek düşüyor. Geçmişte stüdyo tipi daireler ancak belli başlı özel amaçlı kullanımlara hitap ederdi. Bugünse pek çok kişi bu türden küçük dairelerde yaşamayı tercih ediyor. Sonuç olarak toplumların konut ve barınma ihtiyaçlarına göre şekillenen çağın mimari akımları da bu nesnel durumdan etkileniyor ve buna göre bir pozisyon alıyor. Küçük alanlara giderek daha fazla şey sığdırmak yirmi birinci yüzyıl mimarisinin en önemli konularından bir tanesi ve bu alanda bir hayli yol alındığını da söylemek mümkün. Bu yazımızın konusu olan küçük ev, normal şartlarda
bir avuç gibi görülebilecek bir hacime dört dörtlük bir evin nasıl sığdırılabileceğine harika ve somut bir kanıt teşkil ediyor.
Dışarıdan bakıldığında oldukça küçük bir oturum alanına sahip olduğu rahatlıkla görülebilen bu evin mütevazi olduğu kadar modern hatları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Basit ve derme çatma prefabrik bir evden ziyade büyük bir villanın orantıları hiç bozulmadan küçültülmüş minyatür bir kopyasına benziyor.
Bu kadar küçük bir evdeki bütün kullanım alanları duvarlarla birbirlerinden ayrılmış olsaydı muhtemelen ortaya çıkan bölümlerin her biri bunaltıcı derecede küçük olurdu. Bunun yerine açık plan bir yerleşim tercih edilmiş ve evin birden fazla bölümü aynı ortak alandan yararlanıyor. Bu da küçük bölümlere kıyasla çok daha ferah bir yerleşim ortaya çıkarıyor.
Mutfak, küçük bir yemek odası ve yine küçük bir oturma odası aynı salonun parçası olarak tasarlanmış. Bu salon aynı zamanda son derece geniş cam kapılarla doğrudan bahçeye açılıyor. Bu geniş cam kapılar aynı zamanda çok iddialı bir gündüz aydınlatmasını da garanti altına alıyor.
Bu evin toplam alanı, hiçbir şekilde hacim sıkıntısı çekmeyen geniş bir müstakil evin sahip olabileceği ortalama bir oturma odasına yakın büyüklükte. Buna rağmen içine bir ailenin ihtiyacı olabilecek bütün temel unsurlar sığdırılmış. Bunun anahtarı ise her şeyin olması gereken yerde ve tam olarak olması gereken boyutlarda olması. Bu milimetrik yerleşim ve hassas dengede en küçük bir oynama bile bütün düzeni yerle bir edebilir. Bu yönüyle bu tarz küçük evlerdeki yerleşim mimari ve iç mimarinin olduğu kadar aynı zamanda mühendisliğin de alanına giriyor denilebilr.
Oturma odaları her ne kadar isimleri oturmakla koşullanmış olsa da daha ziyade televizyon izlemek için kullanılan odalardır. Temel amaçları televizyon izlenebilmesi için elverişli bir ortam hazırlamak olan bu odaları bu açıdan yeniden düşünecek olursak, aslında rahat bir koltuk ve iyi bir televizyon dışında olmazsa olmaz bir unsurları olmadıklarını anlayabiliriz. Bu minik ve sempatik evde de tam olarak bu şekilde düşünülmüş ve en gerekliler haricinde hiçbir şeye oturma odasında yer verilmemiş. Buna rağmen oturma odası temel işlevini yerine getirmeyi sürdürülebiliyor. Mesele de aslında tam olarak bu. Doğru noktalardan doğru tavizleri vererek en gerekli olanları ve vazgeçilmezleri içeride tutmayı başarmak, küçük bir evde büyük bir yaşam alanı yaratmanın sırrı budur.