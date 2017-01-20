Küçük ama zekice tasarlanmış bir ev

Her ne kadar dünyanın en önemli endüstriyel ürünleri olan otomobillerin ortalama boyutları yıldan yıla büyüyor olsa da, bir başka önemli sektör olan inşaat sektörü için bunun tam tersi bir trendin geçerli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de evlerin ortalama büyüklükleri giderek düşüyor. Bunun çok basit bir sebebi var; konut yapımına uygun arazi azlığı evlerin ortalama maliyetlerini yükseltiyor, bu yüzden de ortalama büyüklükler giderek düşüyor. Geçmişte stüdyo tipi daireler ancak belli başlı özel amaçlı kullanımlara hitap ederdi. Bugünse pek çok kişi bu türden küçük dairelerde yaşamayı tercih ediyor. Sonuç olarak toplumların konut ve barınma ihtiyaçlarına göre şekillenen çağın mimari akımları da bu nesnel durumdan etkileniyor ve buna göre bir pozisyon alıyor. Küçük alanlara giderek daha fazla şey sığdırmak yirmi birinci yüzyıl mimarisinin en önemli konularından bir tanesi ve bu alanda bir hayli yol alındığını da söylemek mümkün. Bu yazımızın konusu olan küçük ev, normal şartlarda bir avuç gibi görülebilecek bir hacime dört dörtlük bir evin nasıl sığdırılabileceğine harika ve somut bir kanıt teşkil ediyor.