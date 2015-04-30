Küçük oturma odaları için tasarım fikirleri

Herkes yayla gibi oturma odalarına sahip olacak kadar şanslı değil. Özellikle büyük şehirlerdeki yüksek arazi fiyatları inşaat sektörü bileşenlerini daha kompakt daireler yapmaya yönlendiriyor. Pek çok aile de maddi durumu ölçüsünde görece daha küçük daireleri tercih ediyor. Daha küçük daireler daha küçük oturma odaları anlamına da geliyor.

Pek çoğumuz görkemli mobilyalar ve çeşitli aksesuarla dolu bir oturma odası hayal ediyoruz belki ama oturma odamızın büyüklüğü bu hayallerimizi hayal olarak kalmaya mahkum bırakıyor. Ama üzülmeyin. Küçük oturma odaları için de son derece şık ve sevimli mobilyalar bulmak mümkün. Türkiye irili ufaklı firmalarla bir mobilya cenneti ve üreticiler her ihtiyaca uygun ebat ve modellerde üretim yapıyor. Biz de bu yazıda oturma odasıküçük olanlara bir iyiliğimiz dokunsun istedik ve homify uzmanları tarafından tasarlanan küçük oturma odalarından oluşan bir seçki hazırladık. Hazırsanız haydi gelin başlayalım.