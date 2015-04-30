Küçük oturma odaları için tasarım fikirleri

Herkes yayla gibi oturma odalarına sahip olacak kadar şanslı değil. Özellikle büyük şehirlerdeki yüksek arazi fiyatları inşaat sektörü bileşenlerini daha kompakt daireler yapmaya yönlendiriyor. Pek çok aile de maddi durumu ölçüsünde görece daha küçük daireleri tercih ediyor. Daha küçük daireler daha küçük oturma odaları anlamına da geliyor.
Pek çoğumuz görkemli mobilyalar ve çeşitli aksesuarla dolu bir oturma odası hayal ediyoruz belki ama oturma odamızın büyüklüğü bu hayallerimizi hayal olarak kalmaya mahkum bırakıyor. Ama üzülmeyin. Küçük oturma odaları için de son derece şık ve sevimli mobilyalar bulmak mümkün. Türkiye irili ufaklı firmalarla bir mobilya cenneti ve üreticiler her ihtiyaca uygun ebat ve modellerde üretim yapıyor. Biz de bu yazıda oturma odasıküçük olanlara bir iyiliğimiz dokunsun istedik ve homify uzmanları tarafından tasarlanan küçük oturma odalarından oluşan bir seçki hazırladık. Hazırsanız haydi gelin başlayalım.
homify'ın başarılı uzmanlarından biri olan Esra Kazmirci'yi daha çok lüks ve geniş mekan tasarımlarıyla tanıyoruz. Ama genç iç mimar küçük yaşam alanlarında da son derece başarılı işler çıkarabildiğini bu örnekle kanıtlıyor. Oturma odası küçük olsa da Kazmirci gustosunu konuşturup buraya da lüks duygusunu hakim kılmış.
Oturma odası deri koltuklar ve şömineyle dikkat çekiyor. Zarif bir televizyon ünitesi ve ona uyumlu kitaplık da odaya ahşabın sıcaklığını taşımış. Duvarların pastel bir mavi tonuyla boyandığı mekanda bulunan halı duvarla birlikte hoş bir kompozisyon oluşturuyor.
Oturma odası aydınlatma unsurlarıyla da son derece başarılı. Oturma odasının genel aydınlatmasını sağlayan modern spotları yanı sıra kitaplık raflarındaki ışıklar da ortama hoş bir hava katmış.
Resimde gördüğünüz oturma odası büyük bir villanın alt kattaki küçük oturma odasına ait. Üç boyutlu baskıdan, grafik tasarımına, dijital hizmetlerden, iç mimariye kadar farklı alanlarda hizmet veren 5 Dakika Deneyim Tasarımı'nın elinden çıkan bu tasarım da küçük mekanı daha da küçültmemek için koyu renkli unsurlardan kaçınılmış. Krem rengine boyanmış duvar gibi kanepeler de aynı tonlarda seçilmiş. Çiçekli kanepe desenleri ortama sıcak bir hava katmış. Renk uyumunu tamamlayan bir diğer undur sa yine krem tonlu halı olmuş. Cam sehpanın iskeleti için ise beyaz renk tercih edilmiş. Açık renkli mobilya ve dekorasyon fikirleriyle küçük mekanları daha ferah bir hale büründürmek mümkün oluyor.
Niyazi Özçakar'a ait bu mekan küçük bir oturma odasının uzantısı. Özçakar bu bölümü kitaplık ve kitap okuma bölümü olarak değerlendirmeyi uygun görmüş ve çok da iyi etmiş. Bursalı iç mimar, siyah beyaz ve kahverengi ahşap kitaplıklarla iki yanını donattığı bölümün zemininde eski taş karoları andıran bir doku kullanmış ve bu da mekana çok sevimli bir hava katmış. Okuma koltuğu ve pufu duvarlarla kontrast oluşturacak şekilde koyu renk seçilmiş ve kadife kumaşla kaplanmış. Mekanın ışıklandırması da parlak metal spotlarla yapılmış.
Küçük oturma odaları için en önemli tavsiyemiz açık renkleri tercih etmeniz. Escapefromsofa bu oturma odasında buna dikkat etmiş ve açık renkli duvarların yanı sıra açk renkli kanepe ve koltuklar kullanmış. Bu yoğun açık renk kullanımını dengelemek için ise sehpa ve TV ünitesinde koyu tonlu ahşapları tercih etmiş. Zemin için kullanılan ahşabın da görece açık bir tona sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Pastel renkler de küçük oturma odalarını geniş ve ferah göstermek için tercih edilebilir. Filiz Mungan'a Mungan Interior Design imzası taşıyan bu oturma odasında da duvardaki pastel mavi renk ortamı aydınlatmış. Halıda da pastel ton kullanılırken, kanepelerin canlı rengi odaya yaşam enerjisi katmış.
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