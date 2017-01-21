Küçük ve hesaplı 7 ev

Ev sahibi olmak denince aklınıza büyük apartman ve sitelerden pahalı daireler almak gelmesin. Gelişen yapı sektörü ve teknolojik ilerlemeler sayesinde artık betonarmeye alternatif olabilecek birçok ekonomik yapı sistemi üretiliyor. Bunların içerisinde en yaygın olanı, son yıllarda ülkemizde de popüler olan modüler yapı sistemleridir. Çelik konstrüksiyon, ahşap, prefabrike gibi modüler yapılar, tıpkı bir lego gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapılardır ve betonarmeye göre çok daha ekonomikler. Modüler yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği de yoktur. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıyabilirsiniz. Hızlı üretimi ve inşası da cabası. Haliyle bu kadar çok avantajı barındıran modüler yapılar yeni nesil mimarinin yükselen yıldızı oluyor. Peki bu yenilikçi yapı sistemleri sayesinde üretilmiş farklı evler tanımak ister misiniz. Bu yazımızda sizlere ülkemizden ve dünyadan küçük ve ekonomik ev modelleri sunacağız. Modeller hakkında daha detaylı bilgi almak için firmalara ulaşabilirsiniz ayrıca Homify mimarlarından fikir almanız da mümkün.
Dilerseniz daha fazla örnek için ’Bahçeli ev hayali kuranlar için 10 farklı örnek’ başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
Modern mimarinin en güzel örneklerinden biri olan bu basit yapılı evler hem kullanışlı hem de hesaplı oldukları için çok tercih ediliyor. Ülkemizde olmasa da, başka bir çok ülkede, bu tip evlerin yaygın model olduğunu sitemizdeki örnekleri inceleyerek rahatlıkla görebilirsiniz. Alüminyum-titanyum çatı kaplaması, çelik strüktürleri ve beton dolgusu ile son derece sağlam olan bu evler herkesi hayran bırakıyor.
Şehirden bunaldıkça kaçacak bir dağ ya da yayla evi arıyorsanız bu tip ahşap modelleri çok sevebilirsiniz. Küçük bir araziye bile kolayca kurulabilen ahşap modüler evler ülkemizde de oldukça popüler. Firma sayfasına giderek daha detaylı bilgi alabilir ve farklı modeller görebilirsiniz.
Shingle çatı kaplaması, sağlam zemini ve ahşap duvarları ile hem oldukça sevimli hem de harika özelliklere sahip olan bu ev gören herkesi büyülüyor. Bahçeli ve çatılı bir ev hayali kuran herkesin kolayca ulaşabileceği bu yapıyı mutlaka daha yakından inceleyin. İç mekanlarını da çok seveceksiniz.
Ahşap ev denince akla ilk gelen bungalovlar ülkemizde genelde tatil evi olarak üretilip kullanılıyorlar. Ana ev olarak da oldukça kullanışlı olabilen bungalovların neredeyse lüks bir apartman dairesiyle aynı konfora sahip olacak şekilde tasarlanmış modelleri var.
İki katlı bir yapıya sahip olan bu modelde taş dış cephe kaplaması, beton dolgu ve ahşap çatı gibi birçok farklı özellik bir arada kullanılmış. Sağlam ve uzun ömürlü bir ev olarak gösterilebilecek bu modeli emeklilik planlarınız için ilk sıraya yazabilirsiniz.
Modüler evlerin en sağlam ve en çok tercih edilen çeşidi çelik konstrüksiyon olanlardır. Bu yapıların en büyük avantajı ultra dayanıklı taşıyıcıları sayesinde uzun yıllar sağlam kalabilmesidir. Deprem, sel ve benzeri birçok felakette ayakta kalabilen bu evler yeni nesil yapı çeşitleri içinde önemli bir yere sahip.
Ormanın içinde böyle bir araziniz varsa hiç düşünmeden bir mimar ya da inşaat şirketiyle iletişime geçip modüler evler hakkında detaylı bilgi almalısınız. Şehir hayatı artık herkesin kaçtığı bir sorun haline geldi. Tatilleriniz ve emekliliğiniz için böyle bir ev yaptırmaya şimdiden başlayabilirsiniz.