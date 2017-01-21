Küçük ve hesaplı 7 ev

Ev sahibi olmak denince aklınıza büyük apartman ve sitelerden pahalı daireler almak gelmesin. Gelişen yapı sektörü ve teknolojik ilerlemeler sayesinde artık betonarmeye alternatif olabilecek birçok ekonomik yapı sistemi üretiliyor. Bunların içerisinde en yaygın olanı, son yıllarda ülkemizde de popüler olan modüler yapı sistemleridir. Çelik konstrüksiyon, ahşap, prefabrike gibi modüler yapılar, tıpkı bir lego gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapılardır ve betonarmeye göre çok daha ekonomikler. Modüler yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği de yoktur. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıyabilirsiniz. Hızlı üretimi ve inşası da cabası. Haliyle bu kadar çok avantajı barındıran modüler yapılar yeni nesil mimarinin yükselen yıldızı oluyor. Peki bu yenilikçi yapı sistemleri sayesinde üretilmiş farklı evler tanımak ister misiniz. Bu yazımızda sizlere ülkemizden ve dünyadan küçük ve ekonomik ev modelleri sunacağız. Modeller hakkında daha detaylı bilgi almak için firmalara ulaşabilirsiniz ayrıca Homify mimarlarından fikir almanız da mümkün.

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