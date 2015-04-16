Bakırköy'ün yeni sanat merkezi

Bakırköy her alanda geliştiği gibi kültür sanat alanında da İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olma özelliğini elinde bulunduruyor. Bünyesinde Türkiye'deki dört ödenekli şehir tiyatrosundan birini bulunduran Bakırköy Belediyesi ilçedeki kültür sanat yapılarına bir yenisini daha ekledi. Bakırköy Osmaniye'de yanındaki parkla bütünleştirilerek tasarlanan yapıya ünlü operacımız Leyla Gencer'in ismi verildi.

Balkonla birlikte 910 kişi kapasiteli salon her türlü tiyatro ve dans gösterisinin yanı sıra çok kalabalık olmayan opera gösterilerinin de sergilenmesine uygun olarak hazırlandı. Bu görkemli ve çevresiyle uyumlu yapının mimarisi ise Cemal Mutlu'ya ait. Son derece başarılı bir eğitimin ardından meslek hayatında da sayısız başarıya imza atan yüksek mimar Mutlu, mottosunu yaşadığımız çevreyi daha iyi ve mutlu yaşanır bir yere dönüştürmek olarak açıklıyor.

Kültür sanat etkinliklerini Bakırköylüler için bir adım daha yaklaştıran kültür merkezine yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.