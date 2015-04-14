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Önce & Sonra: Çatı katına modern bir loft

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Modern loft transformation , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Modern Yatak Odası
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Özellikle Britanya'ya özgü mimarisiyle dikkat çeken, bu örnekteki gibi eski bir evlerin temel sıkıntılarından biri çatının tam anlamıyla kullanılamıyor olmasıdır. Çatı katının da yaşam alanına dahil edilecek biçimde tasarlandığı modern evlerin aksine, İngiltere'nin Surrey bölgesinde yer alan bu Viktorya dönemi evinde çatı katı çok da kullanışlı bir gçrünüm arz etmiyor. Ta ki konunun uzmanı olan bir ekibin eli değene kadar. 

homify'ın her zaman en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan Önce & Sonra serisinde bugün İngiltere'deki eski bir evin A1 Lofts & Extensions adlı şirket tarafından nasıl modern bir lofta dönüştürüldüğünü konu ediyoruz.

Klasik mutfaklar
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