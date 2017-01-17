Duvarlarınızı süslemek için hiç aklınıza gelmemiş olan 10 fikir

Ev dekorasyonunda mekanları yenilemek için birçok yöntem var. Bazen mobilyaları farklı yerlere taşımak, perdeleri veya halıları değiştirmek, eşya yenilemek, tablo eklemek veya yeni bir vazo yerleştirmek yeterli olabilir. Ancak en etkili ve basit yöntem zaman içinde sönükleşen duvarların rengini değiştirmektir. Yenilikçi bir teknikle bir kat boya uygulamak, duvar kağıdı ve sticker kullanmak gibi bir çok seçeneğe sahip olmakla birlikte, 3D kaplamalarla birlikte yapay taş veya ahşap kaplamalar gibi daha cazip seçenekler de mevcuttur.

Eğer odalarınızın görünümünü tamamen değiştirmeye kararlıysanız bunu benzersiz bir şekilde yapmalı ve odalarınızı yaratıcı fikirlerle yenilemelisiniz. Bugün hazırladığımız başlıklara göz atarak duvarlarınız için ilham alabilirsiniz.