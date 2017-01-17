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Duvarlarınızı süslemek için hiç aklınıza gelmemiş olan 10 fikir

nihal e. nihal e.
Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Duvar & ZeminDuvar Süsleri Doğal Elyaf Beyaz
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Ev dekorasyonunda mekanları yenilemek için birçok yöntem var. Bazen mobilyaları farklı yerlere taşımak, perdeleri veya halıları değiştirmek, eşya yenilemek, tablo eklemek veya yeni bir vazo yerleştirmek yeterli olabilir. Ancak en etkili ve basit yöntem zaman içinde sönükleşen duvarların rengini değiştirmektir. Yenilikçi bir teknikle bir kat boya uygulamak, duvar kağıdı ve sticker kullanmak gibi bir çok seçeneğe sahip olmakla birlikte, 3D kaplamalarla birlikte yapay taş veya ahşap kaplamalar gibi daha cazip seçenekler de mevcuttur.

Eğer odalarınızın görünümünü tamamen değiştirmeye kararlıysanız bunu benzersiz bir şekilde yapmalı ve odalarınızı yaratıcı fikirlerle yenilemelisiniz. Bugün hazırladığımız başlıklara göz atarak duvarlarınız için ilham alabilirsiniz.

​1- Çağdaş fikirler

homify Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Bu örnekte yine bir duvar kağıdı örneği görüyoruz. Oturma odasının sadece bir duvarına uygulanan duvar kağıdı aynı desenin fark renk ve tonları üzerine bir çalışma. Yoğun desen kullanıldığı için tüm oda yerine sadece bir duvara uygulamak daha iyi sonuç vermiş.

​2- Dekoratif tasarım

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor Modern Yemek Odası Kontraplak Rengarenk
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

Duvar kağıdı satın almak ekonomik açıdan uygulanabilir en kolay yenile fikirlerinden biridir. Ancak güzel desenli bile olsa herhangi bir duvar kağıdından farklı bir şeyler yapmak isterseniz metalik bir tasarım seçin ve ışıklarla güçlendirin. Örneğin resimdeki koyu renkli metalik obje aydınlatma ile birlikte çok daha şık hale gelmiş. 

​3- Yapışkanlı kaplama

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor Modern Evler Kontraplak Bej
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

Duvarlarınızı yenilemek uzun, sıkıcı ve pahalı bir süreç içermek zorunda değil; duvara bir resim yerleştirmek kadar basit hatta. Bir önceki örnekte olduğu gibi duvar süslemelerine özel dekoratif bir ışık ünitesiyle çok çarpıcı görünebilir üstelik. Fotoğraftaki antre örneği alternatif bir uygulama yeri olarak da yaratıcı bir tercih.

​4- Gençlere özel

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor Modern Yatak Odası Sentetik Metalik/Gümüş
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

Her ne kadar duvar kağıtlarına nazaran alternatif modelleri önersek de çocuk ve genç odaları için desenli duvar kağıtları her zaman elverişlidir. Çocuğunuz için en sevdiği süper kahramanın yer aldığı bir duvar kağıdı en lüks kaplamadan daha iyidir ne de olsa.

​5- Odak noktası oluşturun

Villa at Appa Junction, Hyderabad., Happy Homes Designers Happy Homes Designers Multimedya OdasıElektronik Aksamlar
Happy Homes Designers

Happy Homes Designers
Happy Homes Designers
Happy Homes Designers

Duvara uygulanan kaplama modelleri mutlaka tüm bakışları üzerine çekmek zorunda değil. Örneğin bu resimde tavana dek uzanan ince ve uzun televizyon ünitesi odak noktasını oluşturuyor. Ancak yan duvarlar boş kalmış. Estetik fakat rol çalmayan bir duvar kağıdı ile boş alanlar da güzelleşir.

​6- Doğallığı abartın

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Modern Oturma Odası
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

İşte hem yaratıcı hem de sıra dışı bir fikir: Dikey bahçe. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi duvara uygulanan dikey bahçelerde çimenlerden çiçeklere dek farklı bitkiler yetiştirilebiliyor. Benzersiz bir duvar arıyorsanız deneyebilirsiniz.

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​7- Eskitme duvar

Cozy House, Intraspace Intraspace Klasik Yatak Odası
Intraspace

Intraspace
Intraspace
Intraspace

Yeni dekorasyon trendlerinden biri de antika eşyalar ve eskitme duvarlar. Bunun için iki seçenek bulunuyor. Birincisi eskitme görünümlü bir duvar kağıdı satın almak. İkincisi ise duvarı kendiniz boyayıp sünger yardımıyla eskitme görünüm sağlamak.

​8- Taş duvar

A TRIPLEX VILLA NEAR SUNCITY, HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE Klasik Mutfak
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

 Duvarınızda taş dokusu görmek istiyorsanız elinizde epey seçenek var. Doğal taş kaplama elbette birinci yol ama biraz meşakkatli. Çok daha basit ve ucuz yol ise taş dokusu görünümündeki kaplama ve duvar kağıtları.

​9- 3D Tasarım

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Duvar & ZeminDuvar Süsleri Doğal Elyaf Beyaz
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

 Avant-garde ve modern bir görünüm arıyorsanız o zaman 3D kaplamalara ihtiyacınız olacak. En iyi yanı çok sayıda doku, şekil ve renk olmasıdır. Ve onlara fütüristik bir görünüm vermek istiyorsanız, daha güçlü gölgeler yaratmak için doğrudan aydınlatma ekleyebilirsiniz.

​10- Göz aldatmacası

Boiserie trompe l'oeil, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Klasik Oturma Odası
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

 Son örneğimiz yine oldukça yaratıcı bir fikir. Klasik tarzda döşenmiş bir odada pencere yanına yapılan sütun figürü üzerine eklenen tüllerle birlikte oldukça ilginç bir manzara meydana getirmiş.

Duvarlarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Duvarları aydınlatmak için 15 muhteşem fikir’ başlığına bakabilirsiniz.

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