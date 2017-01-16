​Tamamen ekonomik ahşap bir mutfak

Mutfak tasarımını yapmak için gerekli tüm unsurları mükemmel bir proje ile birleştirmek her zaman kolay değildir. Stil, zarafet ve işlevselliğe dayalı bir sihirli tarif ve doğru bir formül elbette yoktur. Özellikle bu konuda bir uzmanlığımız olmadığını düşünürsek, ancak tasarımda başarıya ulaşmak için yardımcı olabilecek bazı temel hususlar vardır.

Bugünkü yazı konumuz mimarların mevcut alan boşluğunu nasıl en iyi şekilde değerlendirip hayata geçirdikleri bir mutfak projesi hakkında. Organize bir mutfak için gerekli olan aletlerin entegrasyonu, kaliteli kaplamalar ve ahşap malzeme gibi doğal materyaller kullanılması, bu mutfağı beğenmemiz için yeter de artar bile. O halde gelin hep beraber projedeki mutfağı inceleyip detaylara göz atalım.