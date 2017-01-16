​Tamamen ekonomik ahşap bir mutfak

Mutfak tasarımını yapmak için gerekli tüm unsurları mükemmel bir proje ile birleştirmek her zaman kolay değildir. Stil, zarafet ve işlevselliğe dayalı bir sihirli tarif ve doğru bir formül elbette yoktur. Özellikle bu konuda bir uzmanlığımız olmadığını düşünürsek, ancak tasarımda başarıya ulaşmak için yardımcı olabilecek bazı temel hususlar vardır.
Bugünkü yazı konumuz mimarların mevcut alan boşluğunu nasıl en iyi şekilde değerlendirip hayata geçirdikleri bir mutfak projesi hakkında. Organize bir mutfak için gerekli olan aletlerin entegrasyonu, kaliteli kaplamalar ve ahşap malzeme gibi doğal materyaller kullanılması, bu mutfağı beğenmemiz için yeter de artar bile. O halde gelin hep beraber projedeki mutfağı inceleyip detaylara göz atalım.
İyi dizayn edilmiş mutfaklar mekanın işlevsel niteliğini maksimuma çıkarabilmek için yeterli depolama özelliğine sahip olmalıdır. Bundan dolayı resimde görmüş olduğunuz mutfak projesinde uzmanlar depolama alanı çözümleri üstüne titizlikle eğildiler. Yemek pişirirken her şey elinizin altında olacak şekilde geleneksel tarzlı çekmece ve dolaplara ek olarak, iç raflardaki farklı kullanımlara adapte edilmiş bölmeler son derece kullanışlıdır. Bu gibi kısımları baharat ve sos şişeleri için değerlendirebilirsiniz.
Tüm mutfaklar için geçerli olan bir diğer önemli özellik ekipmanın dağılımdır. Bu amaçla projede L şeklinde pratik ve fonksiyonel mutfak tasarımı seçildi. Pencereden yansıyan doğal ışık, boyasız ve açık tonlu ahşap malzemeyle donatılmış olan mutfağı aydınlatarak açık seramik duvarla eşleşti. Hem hareket özgürlüğünden vazgeçmemek hem de daha fazla dolap yerleştirmek için duvarlardan birine üst dolap ilave edildi. Alt ve üst tüm dolapların kapaklarında paslanmaz çelikten kulplar kullanıldı. Üst dolaplara ek olarak buzlu camlı bölmeler yapıldı.
İlk bakışta mutfağın bu görünümü projenin konseptini bize anlatıyor: Doğal ahşap güzelliğinin yıldız olduğu pürüzsüz yüzeyler. Bu duvar, fırın ve mikrodalganın yerleştirildiği tipik uzun boylu ve ince dolaplar arasında yer alır ve de ahşabın kestane kahverengi tonu ile ev aletlerinin paslanmaz çeliği arasında belirgin bir kontrast yaratmak üzere onları ortasına yerleştirir. Sonuç muazzam.
Bu resimde yazının başında söylediğimiz bir şey ayrıntılı olarak görülebilir. Her türlü ihtiyaç ve gereksinime göre tasarlanmış mutfak dizaynı. Buradaki temel kriter çekmecenin konumu. Örneğin yemek hazırladığınızı farz edin. Pişirme işlemi için zamanınızın çoğu ocak önünde geçecektir. Bu durumda kaşık, çatal, kepçe gibi yemek pişirirken kullandığınız bir çok mutfak malzemesi oldukça basit bir yolla kolayca elinizin altında.
Mutfakta depolamanın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu tekrar tekrar vurgulamanın bir anlamı yok. Her ne kadar bu proje için dizayn edilmiş mutfak oldukça geniş olsa da mevcut depolama ekipmanı genellikle mutfak dolapları ile sınırlıdır. Bu durumda daha fazla depolama alanı oluşturmak için kenarda köşede kalmış, sıkışık ve sorunlu boşluklar da depolamaya dahil edilmeli. Resimde tasarımcılar dikdörtgen kapı hattını devam ettirmek ve aynı zamanda mutfağın iki yanının birleştiği noktaya kolay erişim sağlamak için muhteşem bir çözüm geliştirerek köşe dolabı yapmışlar.
Kullanılan malzemeden ötürü ekonomik ve donanımlı mutfak projesinde son olarak ilk anda fark edilmeyen gizlenmiş bulaşık makinesini görüyoruz. Bu özellik mutfağın estetiğini cazip ve homojen bir şekilde organize etmeyi mümkün kılar ve böylece çağdaş bir mekan haline gelir. Daha da ilginci temizlenmesi kolaydır.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Ev yaptırmak isteyenlerin görmesi gereken 7 ahşap yapı’ başlığını okuyabilirsiniz.