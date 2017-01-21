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Çok eşyası olanlar için 20 orijinal saklama fikri

Homify TR Homify TR
Orford | A Classic Country Kitchen With coastal Inspiration, Davonport Davonport Klasik Mutfak Ahşap
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homify sayfalarında sizlere her zaman tavsiye ettiğimiz şeylerden biri de eğer evinizde daha huzurlu ve karmaşık olmayan bir görünüm oluşturmak istiyorsanız fazlalıklardan kurtulmanız gerektiğidir. Fazla eşyalar hem evinize yenilik katmanıza engel olurlar hem de kalabalık yaratarak daha nahoş bir görünüme sebep olurlar. Ne derler bilirsiniz: Eskiye yol verin ki yeniye yer açılsın. Fazla eşyalarınızdan kurtulmak için de pek çok yöntem var; bunlardan en popüler olanı ise son bir sene içinde bir kez bile kullanmadığınız her şeyi ihtiyaç sahiplerine vermeniz, geri dönüşüme yollamanız vs… Bu kural mutfak araç gereçlerinden giysilerinize kadar her türlü eşyanız için uygulanabilir elbette. Evinizdeki fazlalıklardan kurtulmanın ipuçları başlıklı yazımızda bu konuya uzun uzadıya yer vermiştik. 

Ancak bu yazımızın konusu ne yaparsa yapsın evdeki fazla eşyalardan kurtulamayan, atmaya ya da vermeye kıyamayan, o kalabalıktan bir anlamda hoşlananlar için birbirinden şık dekoratif fikirler. Çünkü her ne kadar huzurlu ve yalın bir ev için fazlalıklardan kurtulmak şart olsa da bazen çok eşyanızın olması demek bu eşyaların bir kısmının fazlalık olması demek olmuyor. Ve bazılarımız pek tabii ki hiçbir şeyi atmaya kıyamıyoruz ve üstelik yeni şeyler almak da hayatımızı renklendiriyor. Peki bu huylarınızdan vazgeçemiyorsanız dağınık görünen ve kalabalık bir dekorasyona mahkum musunuz? Elbette hayır. Sadece depolama alanları meselesine biraz daha özen göstermeniz ve akıllıca fikirlerle evinizi daha düzenli, konforlu ve yalın bir görünüme kavuşturmak için çaba harcamanız gerekiyor. Ayrıca bu fikirler eminiz ki küçük evlere sahip olanların da çok işine yarayacak çünkü küçük evlerde çok eşyanız olmasa bile depolama ve saklama sıkıntısı yaşayabilirsiniz. 

Elbette fazla eşyalarınız için ekstra depolama alanına en çok ihtiyaç duyulan yaşam alanları mutfak ve yatak odaları oluyor. Bu yazımızda da mutfak ve yatak odaları için harika fikirler ağırlıklı olsa da evin tüm odaları için ilham verici saklama çözümleri ile karşılaşacaksınız. İşte çok eşyası olanlar için birbirinden orijinal, şık ve fonksiyonel 20 depolama alanı fikri!

1- Oturma odanızda TV ünitenizi bir duvarı boydan boya kaplayacak şekilde raf, çekmece ve dolaplardan oluşan bir model tercih etmek tüm ıvır zıvır ve salon eşyalarınızı saklamak için mükemmel bir yöntem.

SCHÖNER-WOHNEN Haus in Oberstetten , SchwörerHaus SchwörerHaus Modern Oturma Odası Ahşap rengi
SchwörerHaus

SchwörerHaus
SchwörerHaus
SchwörerHaus

2- Orta sehpanızı her zaman çekmeceli ya da gizli bölmesi olan modellerden tercih etmelisiniz. Bu örnekteki gibi büyük bir sandık da hem sıra dışı hem de estetik olarak göz dolduran bir fikir.

homify İskandinav Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

3- Antre alanları depolama açısından çok kıymetlidir; antre ve koridorlarınızı alanı boğmayacak dolaplar, konsollar, raf ve çekmeceler ile dizayn edin.

Storage homify Eklektik Yatak Odası
homify

Storage

homify
homify
homify

4- Dubleks ya da daha çok katlı bir evde yaşıyorsanız merdiven altlarının kıymetini bilmek hayatınızı kolaylaştırır!

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei Oturma OdasıRaflar
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

5- Tavana kadar uzanan kütüphane, raf ya da dolaplar kullanışsız görünse de, böyle şık bir merdivenle fonksiyonellik ve estetik açısından harikalar yaratabilirler.

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Modern Oturma Odası
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

6- Giyinme odanız aynı zamanda misafir odanız olabilir, böylelikle bir odada iki işlev yakalayabilirsiniz. Nasıl mı? Elbette açılıp kapanır duvar yatakları ile!

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai Çalışma OdasıDepo
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

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7- Yatağınızın altını da ihmal etmeyin! Çekmeceli karyolalar her zaman işinizi kolaylaştırır.

homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
homify

homify
homify
homify

8- Yatak odanız küçükse giysi dolabınızı başka bir odaya alıp yalnızca gündelik kıyafetleriniz için dar ve küçük raflar kullanabilirsiniz.

casa 10, J J İskandinav Yatak Odası
J

J
J
J

9- Yatağınızın başucundaki duvarda boydan boya dolap dizaynları da yerden tasarruf sağlayan ve ekstra depolama alanı yaratan harika fikirlerden.

Appartement Paris, Meero Meero Endüstriyel Yatak Odası
Meero

Meero
Meero
Meero

10- Perdeler her zaman dağınıklık yaratan depolama alanlarını saklamak için iyi bir fikirdir.

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Eklektik Giyinme Odası
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

11- Mutfağınızda tavandan sarka açık raf üniteleri ile endüstriyel bir görünüm sağlarken alandan tasarruf edebilirsiniz.

Catch & Release, Cunningham | Quill Architects Cunningham | Quill Architects Modern Mutfak
Cunningham | Quill Architects

Cunningham | Quill Architects
Cunningham | Quill Architects
Cunningham | Quill Architects

12- Tabii mutfakların olmazsa olmazlarından biri de akıllı dolap içi sistemleri…

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Klasik Mutfak Ahşap
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

13- Dikine tabak rafları, özellikle çok tabak çanağı olanların düzenini sağlayacak muhteşem bir fikir. Üstelik harika görünüyor!

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited Klasik Mutfak
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

14- Sürgülü kapılı dolapların ardına gizlenmiş farklı işlevli raf ve çekmeceler de her zaman işe yarar.

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Mutfak Yeşil
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

15- Baharatlıkları duvara asın! Çekmece ve dolaplarda yer kaplamalarından çok daha akıllıca ve şık!

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

16- Çekmeceye sığan açılıp kapanır yemek masaları da son trendlerin arasında yerini aldı.

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

17- Tost makineleri, ekmek kızartma makineleri gibi küçük ev aletlerini de çekmece içlerine adapte edebilirsiniz.

Unsere Küchenausstellung, Settele Küche & Wohnen Settele Küche & Wohnen MutfakMutfak Malzemeleri
Settele Küche &amp; Wohnen

Settele Küche & Wohnen
Settele Küche &amp; Wohnen
Settele Küche & Wohnen

18- Köşe dolapları en verimli şekilde kullanabilmek için sürgülü dolap içi sistemleri gerekli.

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd MutfakDolap & Raflar
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

19- Evinizin her köşesinde en dar alanları bile depolama alanı olarak değerlendirebileceğinizi unutmayın.

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

20- Banyoda küvetinizin etrafını şık bir dolaba çevirmek de mükemmel bir fikir, değil mi?

BAÑOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Minimalist Banyo
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
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