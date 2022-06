Çok eşyası olanlar için 20 orijinal saklama fikri

homify sayfalarında sizlere her zaman tavsiye ettiğimiz şeylerden biri de eğer evinizde daha huzurlu ve karmaşık olmayan bir görünüm oluşturmak istiyorsanız fazlalıklardan kurtulmanız gerektiğidir. Fazla eşyalar hem evinize yenilik katmanıza engel olurlar hem de kalabalık yaratarak daha nahoş bir görünüme sebep olurlar. Ne derler bilirsiniz: Eskiye yol verin ki yeniye yer açılsın. Fazla eşyalarınızdan kurtulmak için de pek çok yöntem var; bunlardan en popüler olanı ise son bir sene içinde bir kez bile kullanmadığınız her şeyi ihtiyaç sahiplerine vermeniz, geri dönüşüme yollamanız vs… Bu kural mutfak araç gereçlerinden giysilerinize kadar her türlü eşyanız için uygulanabilir elbette. Evinizdeki fazlalıklardan kurtulmanın ipuçları başlıklı yazımızda bu konuya uzun uzadıya yer vermiştik.

Ancak bu yazımızın konusu ne yaparsa yapsın evdeki fazla eşyalardan kurtulamayan, atmaya ya da vermeye kıyamayan, o kalabalıktan bir anlamda hoşlananlar için birbirinden şık dekoratif fikirler. Çünkü her ne kadar huzurlu ve yalın bir ev için fazlalıklardan kurtulmak şart olsa da bazen çok eşyanızın olması demek bu eşyaların bir kısmının fazlalık olması demek olmuyor. Ve bazılarımız pek tabii ki hiçbir şeyi atmaya kıyamıyoruz ve üstelik yeni şeyler almak da hayatımızı renklendiriyor. Peki bu huylarınızdan vazgeçemiyorsanız dağınık görünen ve kalabalık bir dekorasyona mahkum musunuz? Elbette hayır. Sadece depolama alanları meselesine biraz daha özen göstermeniz ve akıllıca fikirlerle evinizi daha düzenli, konforlu ve yalın bir görünüme kavuşturmak için çaba harcamanız gerekiyor. Ayrıca bu fikirler eminiz ki küçük evlere sahip olanların da çok işine yarayacak çünkü küçük evlerde çok eşyanız olmasa bile depolama ve saklama sıkıntısı yaşayabilirsiniz.

Elbette fazla eşyalarınız için ekstra depolama alanına en çok ihtiyaç duyulan yaşam alanları mutfak ve yatak odaları oluyor. Bu yazımızda da mutfak ve yatak odaları için harika fikirler ağırlıklı olsa da evin tüm odaları için ilham verici saklama çözümleri ile karşılaşacaksınız. İşte çok eşyası olanlar için birbirinden orijinal, şık ve fonksiyonel 20 depolama alanı fikri!