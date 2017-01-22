Mütevazı bir aile evi arayanlar bu projelere bayılacak!

Aile evi kavramı homify sayfalarında sıklıkla kullandığımız kavramlardan biri. Peki her ev aslında bir aile evi olamaz mı? diye soracak olabilirsiniz, ancak aile evi dendiği zaman yalnızca içinde bir ailenin yaşadığı sıradan bir ev değil, bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayan ve kusursuz ve huzurlu bir aile hayatı sunabilen tasarım ve planlara sahip evlerden bahsediliyor. Yani, evet tabii ki standart bir 2+1 apartman dairesinde de bir aile mutluluk ve huzurla yaşayabilir ancak aile evi denilen evler, aileler için tasarlanmış, farklı özel odaları ve sosyal alanları olan, geniş, huzur ve konforun yanı sıra birlikteliği ve neşeyi de hedefleyen dizaynlardan oluşuyor. Çoğunlukla bahçeli ve doğal unsurların da gözle görülür etkileri olduğu aile evlerinde çocukların odalarından ebeveyn banyosuna, bahçedeki oyun alanından salondaki geniş ve çok fonksiyonlu yapıya her şey incelikle düşünülmüş olmalıdır. Tabii böyle tanımladığımızda da aklınıza hep çok pahalı, lüks, şaşalı, gösterişli ve büyük villalar gelmesin; elbette son derece mütevazı, ekonomik, yalın ve huzurlu aile evleri çok daha ideal yapıları meydana getiriyorlar. Zaten aile evlerinin en önemli ayırt edici özelliklerinden biri de bu: Gösterişin değil huzurun ve konforun ön planda tutulduğu tasarımlar ve planlar…

İşte siz de ailenizle mutluluk ve huzur içinde yaşayabileceğiniz, tam da tarif ettiğimiz gibi sıcacık, konforlu, hem çocuklarınızın hem de sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak özelliklere sahip, doğal, ekonomik ve pratik bir ev düşlüyorsanız, bu yazımızda ele alacağımız ev projelerinin size ilham vereceğine eminiz.