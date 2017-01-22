Mütevazı bir aile evi arayanlar bu projelere bayılacak!

Aile evi kavramı homify sayfalarında sıklıkla kullandığımız kavramlardan biri.
Peki her ev aslında bir aile evi olamaz mı? diye soracak olabilirsiniz, ancak aile evi dendiği zaman yalnızca içinde bir ailenin yaşadığı sıradan bir ev değil, bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayan ve kusursuz ve huzurlu bir aile hayatı sunabilen tasarım ve planlara sahip evlerden bahsediliyor. Yani, evet tabii ki standart bir 2+1 apartman dairesinde de bir aile mutluluk ve huzurla yaşayabilir ancak
aile evi denilen evler, aileler için tasarlanmış, farklı özel odaları ve sosyal alanları olan, geniş, huzur ve konforun yanı sıra birlikteliği ve neşeyi de hedefleyen dizaynlardan oluşuyor. Çoğunlukla bahçeli ve doğal unsurların da gözle görülür etkileri olduğu aile evlerinde çocukların odalarından ebeveyn banyosuna, bahçedeki oyun alanından salondaki geniş ve çok fonksiyonlu yapıya her şey incelikle düşünülmüş olmalıdır. Tabii böyle tanımladığımızda da aklınıza hep çok pahalı, lüks, şaşalı, gösterişli ve büyük villalar gelmesin; elbette son derece mütevazı, ekonomik, yalın ve huzurlu aile evleri çok daha ideal yapıları meydana getiriyorlar. Zaten aile evlerinin en önemli ayırt edici özelliklerinden biri de bu: Gösterişin değil huzurun ve konforun ön planda tutulduğu tasarımlar ve planlar…
İşte siz de ailenizle mutluluk ve huzur içinde yaşayabileceğiniz, tam da tarif ettiğimiz gibi sıcacık, konforlu, hem çocuklarınızın hem de sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak özelliklere sahip, doğal, ekonomik ve pratik bir ev düşlüyorsanız, bu yazımızda ele alacağımız ev projelerinin size ilham vereceğine eminiz.
İlk örnek projemiz Polonya'dan. Gri rengin dış cephede beyaz kontrast ile kullanıldığında ne kadar şık ve modern bir görünüm ortaya çıkardığını gösteren bu yalın tasarım, temiz çizgileriyle ve fonksiyonel L yerleşimiyle kusursuz bir aile evi oluşturuyor.
İskandinav tarzının en güzel örneklerinden biri olan doğanın içindeki bu şahane ahşap ev ise Almanya'da yer alıyor. Tek tarafa eğimli sade çatısı, nötr renk tonları, geniş pencereleri, uyumlu ve yumuşak geçişleriyle huzuru arayan aileler için doğallığın doruk noktası.
Yine Almanya'dan, bu defa modern ve sevimliliğiyle göz dolduran bir ev. Pencerelerinden çatısına, verandasından yürüyüş yoluna, etrafındaki peyzajdan dış cephe renklerine kadar her şeyiyle mutluluğun ve birlik olmanın resmi gibi değil mi?
Prefabrik evler son yılların en gözde yapılarını oluşturuyorlar çünkü hem ekonomik olarak çok avantajlılar hem de çok hızlı ve kolay inşa edilebiliyorlar. Bu prefabrik ev ise prefabrik ev teknolojisinin ne kadar geliştiğinin ve ne kadar güzel tasarımlar ortaya çıkarıldığının mükemmel bir örneği.
Türkiye'den mükemmel bir aile evi örneği olan bu ev ise Bodrum'da konumlanıyor. Doğal malzemeler aile evleri için her zaman çok daha uygun, sağlıklı, güvenli ve şık alternatiflerdir. Doğal malzeme denilince akla gelen ilk şey de tabii ki taş evler oluyor.
Ve Japonya'dan sadeliği ve minimal yapısıyla öne çıkan ve ülkenin mimari anlayışını temsil eden şahane bir örnek. Dış cephedeki koyu renklerin beyaz renklerle yarattığı kontrast aralardaki gri dokunuşlarla yumuşatılmış. Geniş pencereler ve fonksiyonel kapılar da dikkat çeken tasarım unsurlarından.
“Kutu gibi ev” kavramının vücut bulmuş hali adeta, değil mi? İspanya'da yer alan bu ev de son trend prefabrik tasarımların şahane örneklerinden biri.
Ahşap evler nefes alan yapılardır ve bu açıdan betonarme evlere göre çok daha sağlıklıdırlar. Mütevazı bir tarza sahip olan dokularının ortaya çıkardığı estetiğin yanı sıra depreme dayanıklılık açısından da en ideal seçeneklerden biri.