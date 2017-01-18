Evinizi değiştirmek için uygulaması 150 TL'den fazla tutmayacak 8 fikir

Yeni yıl, yeni umutlar olduğu için hayatımızda bir takım değişikler anlamına da gelir. Bu değişiklikler evimizden başlayarak hayatımızın tamamında karşımıza çıkar. Özellikle evimizde yapacağımız ve bütçe olarak bizi etkilemeyecek olan değişiklikler hem evimizin dekorasyonunda hem de hayatımızda farklılıklar yaratacaktır. Bu gün 150 Tl gibi bir maliyetin altında kalarak evinizde yapabileceğiniz fikirleri inceliyoruz. Bu değişiklikler çok uygun maliyetlere sahip olduğu için bütçenizi sarmayacağı gibi evinizde de harikalar yaratacaktır. Homify ev fikirleri sayfasında yer alan örnekler arasından seçilmiş olan ve herkes tarafından beğenilecek bu fikirleri evinizde uygulayarak kısa süre de şirin mi şirin hayran kalınacak bir ev ortaya çıkarabilirsiniz.