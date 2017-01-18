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Evinizi değiştirmek için uygulaması 150 TL'den fazla tutmayacak 8 fikir

umit atdağ umit atdağ
Cushions, Sian Elin Sian Elin Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Yeni yıl, yeni umutlar olduğu için hayatımızda bir takım değişikler anlamına da gelir. Bu değişiklikler evimizden başlayarak hayatımızın tamamında karşımıza çıkar. Özellikle evimizde yapacağımız ve bütçe olarak bizi etkilemeyecek olan değişiklikler hem evimizin dekorasyonunda hem de hayatımızda farklılıklar yaratacaktır. Bu gün 150 Tl gibi bir maliyetin altında kalarak evinizde yapabileceğiniz fikirleri inceliyoruz. Bu değişiklikler çok uygun maliyetlere sahip olduğu için bütçenizi sarmayacağı gibi evinizde de harikalar yaratacaktır. Homify ev fikirleri sayfasında yer alan örnekler arasından seçilmiş olan ve herkes tarafından beğenilecek bu fikirleri evinizde uygulayarak kısa süre de şirin mi şirin hayran kalınacak bir ev ortaya çıkarabilirsiniz.

Giriş renkleri

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Eve girdiğinizde karşılaştığınız ilk alan evin giriş bölümüdür. Bu bölüm sizi her gün karşılayan ve her gün önünden geçtiğiniz bir alan olduğu için bilinç altınızda yer edinmiştir. Yeni yıla yeni umutlar ile girdiğimiz şu günlerde  evinizin giriş alanını değiştirerek çok şık bir giriş alanı oluşturabilirsiniz. Maliyet olarak minimal rakamlara yapabileceğiniz bu değişiklik size huzur verecektir.

Stickerlar

Proyecto decoración en Getaria (País Vasco), Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Modern Giyinme Odası
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Evinizde duvar kağıdı kullanıyorsanız duvar kağıtlarını yenilemeli, duvar kağıdı kullanmıyorsanız duvar üzerinde farklılık oluşturacak stickerlar kullanmalısınız. Çıkartmalar evinizin ve odanızın havasını değiştireceği için çok düşük bütçelere çok şirin bir eve sahip olabilirsiniz.

Şirin aksesuarlar

Harch Tablet Holder, Harch Wood Couture Harch Wood Couture MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Harch Wood Couture

Harch Tablet Holder

Harch Wood Couture
Harch Wood Couture
Harch Wood Couture

Evinizde genel konsepti değiştirmeden farklılıklar yaratmak için şirin aksesuarlar tercih edebilirsiniz. Kindle çerçevesi, süs objesi gibi süs aksesuarlarından dilediğiniz seçerek evinizin şirinliğini ve görselliğini minimal bütçelere artırabilirsiniz. Bu durum size de huzur verecektir.

Mutfak tekstili

Panos de Cozinha, Maria Tigela Maria Tigela MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Maria Tigela

Maria Tigela
Maria Tigela
Maria Tigela

Hepimizin evinde mutfak önlükleri, yemek masası örtüsü, peçeteler ve el bezleri yer alır. Yıl boyunca kullandığınız ve alıştığınız bu tekstil ürünleri yerine  daha şık ve eni modasına uygun tekstil ürünleri tercih etmeniz hem mutfağınızı hem de sizi değiştirecektir. Bu tekstil ürünleri oldukça maliyetsiz ürünler olduğu için bütçenizi de sarsmayacaktır.

Banyo aksesuarları

Casa de Banho, Escolha Viva, Lda Escolha Viva, Lda BanyoAksesuarlar
Escolha Viva, Lda

Escolha Viva, Lda
Escolha Viva, Lda
Escolha Viva, Lda

Banyo dekorasyonları kişisel olarak özel dekorasyonlar olduğu için yeni yıla girdiğimiz bu günlerde küçük değişiklikler yaparak yeni yılda kendinizi değiştirmeniz açısından önemlidir. Basit banyo aksesuarlarını yeni yıl modasına veya kişisel tarzınıza uygun bir şekilde değiştirerek hem hayatınızda hem de evinizde değişiklikler yapmış olursunuz.

Perdeler

Bathroom Prints and Shower Curtains, JUNIQE JUNIQE BanyoTekstil Ürünleri & Aksesuarlar
JUNIQE

JUNIQE
JUNIQE
JUNIQE

Banyo içerisinde yapacağınız köklü değişikliklerden biri de banyo perdelerinin değiştirilmesi olacaktır. Banyo perdeleri banyoya can veren dekorasyon unsurlarından biri olduğu için yapacağınız değişiklik radikal bir değişiklik olacaktır. Yeni yıl modasına uyarak  canlı renk ve desenlere sahip bir perde tercih etmeniz banyonuzu daha görsel bir banyo haline getirecektir.

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Yüzey kaplama

homify Modern Banyo Cam
homify

homify
homify
homify

Banyonuzda şık bir dekorasyon yapmak ve eski dekorasyonunuzu para harcamadan değiştirmek istiyorsanız 50 euronun altında yapabileceğiniz değişikliklerden biri de kiremit yüzeyli duvar kağıtlarını alıp banyonuzda kullanabilirsiniz. Bu yöntem ile evinizde kiremit yüzeyli duvarlar oluşturabilirsiniz.

Dekoratif yastıklar

Cushions, Sian Elin Sian Elin Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

Evinizde salonda veya oturma odasında kullandığınız oturma gruplarının bir parçası olan minderler göz aşinalığı oluşturduğu için size artık eski görünecektir. Bu yastıkları ve minderleri dekoratif minderler ile değiştirmeniz hem canlılık açısından hem de alonun görselliği açısından evinizi güzelleştirecektir. 

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