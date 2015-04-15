Mor yatak odaları

Günde ortalama sekiz saat uyuduğumuz düşünülürse yatak odaları günün üçte birini geçirdiğimiz mekanlar olarak önem kazanıyor. Eskiden çok fazla seçenek olmayan yatak odası modellerinde farklı modellerin yanı sıra farklı renk seçenekleri sunuluyor. Mobilyalar için klasik renkleri tercih edenler bile yatak odalarına renk katmak için tekstil ürünlerinde farklı renkler tercih ediyor. Bunlardan biri de mor. Mor, erguvandan, lilaya, eflatundan, menekşeye çeşitli tonlarıyla yatak odalarına romantik dokunuşlarda bulunmak üzere tercih edilebilecek başta gelen renklerden biri.

Kırmızıyla mavinin birleşiminden oluşan bu romantik renk kimi zaman karyola başlarında, kimi zaman nevresim takımlarında, kimi zaman da perde ve battaniyelerde kullanılarak yatak odalarına apayrı bir hava katılıyor. Bu yazımızda yerli tasarımcı ve üreticilerin imzasını taşıyan yatak odalarından morun nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Siz de mor severlerdenseniz buyrun hep birlikte keşfedelim.