Mor yatak odaları

Günde ortalama sekiz saat uyuduğumuz düşünülürse yatak odaları günün üçte birini geçirdiğimiz mekanlar olarak önem kazanıyor. Eskiden çok fazla seçenek olmayan yatak odası modellerinde farklı modellerin yanı sıra farklı renk seçenekleri sunuluyor. Mobilyalar için klasik renkleri tercih edenler bile yatak odalarına renk katmak için tekstil ürünlerinde farklı renkler tercih ediyor. Bunlardan biri de mor. Mor, erguvandan, lilaya, eflatundan, menekşeye çeşitli tonlarıyla yatak odalarına romantik dokunuşlarda bulunmak üzere tercih edilebilecek başta gelen renklerden biri.
Kırmızıyla mavinin birleşiminden oluşan bu romantik renk kimi zaman karyola başlarında, kimi zaman nevresim takımlarında, kimi zaman da perde ve battaniyelerde kullanılarak yatak odalarına apayrı bir hava katılıyor. Bu yazımızda yerli tasarımcı ve üreticilerin imzasını taşıyan yatak odalarından morun nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Siz de mor severlerdenseniz buyrun hep birlikte keşfedelim.
Sektörde trend belirleyen firmalardan olan ve merkezi İstanbul Kadıköy'de bulunan Mahir Mobilya ülke sınırlarının dışına bile hizmet veriyor. Son derece geniş bir ürün yelpazesine sahip firma yatak odası modellerini, modern, avant-garde, country ve retro olarak dört başlık altında topluyor. Resimde gördüğünüz yatak odası da firmanın avant-garde serisinde bulunan bir yatak odası. Özgün bir tasarıma sahip olsa da klasik çizgiler barındıran karyolanın başında lila ve morun bir arada kullanımıyla harika bir efekt yaratılmış. Sünger kaplı başlık kadife dokulu bir kumaşla döşenmiş. Yatakta kullanılan nevresim takımı da başlıkla uyumlu seçilmiş.
2006 yılından beri İstanbul'da hizmet veren Trabcelona Design yeni ürünlerini Masko'daki showroom'unda görücüye çıkarıyor. Klasikten, rustiğe ve moderne kadar pek çok farklı çizgide mobilya üreten firmanın lilayı ustaca kullandığı bir yatak odası tasarımını görüyorsunuz. Gövdesi lake mdfden beyaz renkte yapılan karyolada mor renkli kapitoneli bir başlık kullanılmış. Bu renk seçimine yatağın üzerinde kullanılan kırlentlerle de destek verilmiş.
Beys Home Collection markasıyla üretim yapan ve sektörde 48 yıllık deneyime sahip olan Akabe Mobilya mobilyadan perdeye dekorasyonun çeşitli alanlarında faaliyet gösteriyor. Tasarımından, projelendirmeye, imalattan, montaja her şeyiyle şirkete ait bu odanın mobilya grubu, perde, halı, tavan ve ışıklandırma döşemesi ve sistemleri şirketin Sancaktepe'deki fabrikasında üretilmiş.
Klasik çizgilerle sıra dışı ve görkemli bir yatağın olduğu odada mor ışıklandırmayla tüm atmosfere hakim olmuş ve çok hoş bir hava yaratmış. Masallardan çıkmışa benzeyen odayı tek kelimeyle romantik olarak tanımlamak mümkün.
Bu bir saray yatak odasını andıran çok hoş yatak odası İstanbul'un Anadolu yakasında faaliyet gösteren Sönmez Mobilya'nın 2015 koleksiyonunda bulunuyor. Klasik çizgileri varaklı süslerle zenginleştirilmiş yatağın kapitoneli başlığı ve duvarda asılı duran ihtişamlı tül çok dikkat çekici. Abajurdan, komodine ve berjer koltuğa kadar klasik tarzın zevkini yansıtan odaya renk dokunuşu lila saten dokulu yatak örtüsü ve yastıklarla yapılmış. Morun iki tonunun kullanıldığı yatak örtüleri yatak odasının asaletini tamamlar nitelikte.
Feng Shui'yle yapılan dekorasyonlarda uzman biri isim olan iç mimar Meral Akçay'ın proje direktörü olarak hizmet verdiği Borneo Mimarlık doğanın enerjisiyle uyumlu dekorasyonlarıyla tasarım dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Resimde de şirketi Feng Shui ilkelerine göre dekore ettiği bir yatak odasını görüyorsunuz. Çok eşyaya boğulmayan odada baskın olan beyaz renk morla kombinlenmiş. Battaniye ve kırlentlerdeki mor rengin yanı sıra perde ve avizede erguvana yakın bir ton uygulanmış. Oda bu görüntüsüyle gerçekten huzur veriyor.