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Türkiye'deki Evlerden İlham Alabileceğiniz 8 Antre

umit atdağ umit atdağ
Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
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Evin giriş kapısının açıldığı, evden çıkmadan önce son adımlarınızı attığınız antreler bir evin en önemli alanlarından biridir. Antre dekorasyonu yaparken sadece bir yaşam alanı olarak değil, evinizde ağırlayacağınız misafirlerinizi ilk karşıladığınız ve sizi insanlara ilk tanıtan yerler olarak dekore etmelisiniz. Antre dekorasyonu için kullanabileceğiniz çok sayıda aksesuar, süs ve mobilya bulunuyor. Profesyonel iç mimarlar, antre dekorasyonları için modern konsollar, özel yer halıları, şık aydınlatma tasarımları, doğal ahşaplar, hayvan figürleri ve açık renkler kullanmaktadır. Bu unsurlar aynı zamanda evin giriş alanının ferah ve enerjik bir alan olmasını sağlayarak eve girişinizde ve çıkışınızda enerji dolu alanlardan geçerken mutlu olmanıza katkı sağlar.

Evin en fazla kullanılan alanları olan koridor ve hol gibi yaşam alanları, antreler gibi modern bir şekilde dekore edilerek giriş alanında oluşturulan muhteşem görsellik devam ettirilmelidir. Evin giriş alanında yapılmış olan modern dekorasyonlar aynı zamanda evin geri kalanı içinde örnek oluşturur. Bu nedenle yapılacak olan dekorasyon için antreler baz alınmalı ve enerjik yaşam alanları dekore edilmelidir.

Antre; eve girdiğiniz anda adım attığınız hol veya koridor olarak bilinir. Ev dekorasyonlarında geri planda bırakılan antreler genel olarak ana giriş ile birlikte dekore edilirler. Antre dekorasyonu aslında iç dekorasyon olsa da dekorasyonun bütünlüğü içinde önemsiz olarak görülür. Evlerin giriş bölümleri eve giren kişilerde ilk intibanın oluştuğu bölümler olduğundan çok titiz bir şekilde dekore edilmelidir. Dünya üzerinde çok farklı antre tasarımları ve uygulamaları vardır. Çok şirin antrelerden çok aykırı antre tasarımlarına kadar farklılık gösteren antreler ülkemizde de çok estetik ve insana huzur verecek kadar güzel tasarımlar ile dekore edilmektedir. Bu gün farklı dekorasyon akımlarından etkilenmiş, farklı dekorasyon akımlarının sentezlenmesi ile ortaya çıkarılmış şirin antre tasarımları ve uygulamalarını inceliyoruz. Türkiye'den ilham alabileceğiniz 8 farklı antre tasarımını inceleyerek evinizde harikalar yaratabilirsiniz.

Modern ve büyüleyici

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Evinizde modern bir antre dekorasyonu yapmak istediğiniz bu örnek oldukça ideal. Her detayı ile büyüleyici bir güzelliğe sahip olan, ferah, aydınlık ve zarafeti ile insanı kendine hayran bırakan bu antre evinizin geri kalan alanının daha enerjik olmasına katkı sunacaktır. Antreleriniz için aykırı tasarımlara ihtiyaç duyuyorsanız '' Antre ve koridorlar için Türk evlerinden 10 nefis fotoğraf '' yazımıza göz atabilirsiniz.

Modern ve ferah

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

Antre eve girdiğinizde sizi kucaklayacak kadar güzel size ilham verecek kadar da estetik bir dekorasyona sahip olmalıdır. Bu antre örneğimiz tamamen ferah ve modern bir şekilde tasarlanarak uygulanmış ve evin modern tarzını pekiştirmiş. ayrıca tercih edilen renkler ile insana huzur veren bir görünüme de sahip olmuş.

İhtişam ve görkem

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Gösterişli ve ihtişamlı bir dekorasyon yapmak istiyorsanız örnek antreyi birebir kopyalayarak evinizde uygulayabilirsiniz.  Altın varaklı aslan heykelcikleri ve altın varaklı ayna çerçevesinin yanında klasik oturma grubu antrenin 16 yy şatolarının girişine benzemesini sağlamış. Gösteriş olarak da sizi görkemli gösterecek bir antre olmuş.

Ferah, saf ve şık

Antre İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Eklektik Duvar & Zemin
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Antre

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Sade ve ferahlıktan yana bir tarza sahipseniz resimdeki gibi minimalist düşüncenin hakim olduğu klasik bir antre dekorasyonu tercih edebilirsiniz. Kayseri'de yer alan bu antre insana mutluluk ve huzur veriyor. 

Kırmızının cazibesi

Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
Villa Sapanca Butik Konukevi

Villa Sapanca

Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi

Evinizde davetkar ve cazibesi yüksek bir antre istiyorsanız resimdeki gibi kırmızı renkleri ve geçişlerin yoğun olduğu bir antre tasarımı yapabilirsiniz. Bu antre aynı zamanda evinizde yapacağınız sıcak bir iç dekorasyonu da kolaylıkla tamamlayacaktır. ayıca ahşap kapının kırmızıya boyanmış olması evin girişini çok çekici hale getirmiş.

Doğal ve modern

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Evinizde doğal bir dekorasyon yapmak istiyorsanız resimdeki gibi doğal ve ferah bir şekilde hayata geçirilmiş aynı zamanda modern olan antreden ilham alabilir veya birebir kopyalayarak hayata geçirebilirsiniz. Doğal taş kaplamalar evin ana girişinin mükemmel derece de şık olmasını ve modern olmasını sağlamış.

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Ahşabın doğallığı

Eingangsbereich, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler Cam Şeffaf
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

doğallıktan yana bir tarzınız varsa resimdeki gibi doğal ahşaplardan yapılmış ve direk salona açılan bir antre tasarlayabilirsiniz.  Merdiven basamaklarının beyaz limonluk üzerine oturtulmuş olması ve  zemin kaplamaları ile bütünleştirilmiş olması hem bütünlük sağlamış hem de görselliği en üst noktaya taşımış.

Sade ve zarif

hol J.Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
J.Design

hol

J.Design
J.Design
J.Design

Zarif bir antrem olsun istiyorsanız resimde yer alan sadeliği ile göz kamaştıran ve kapının ortasında alın rengine boyanmış kapı kolları ile aynı zamanda ihtişamı çağrıştıran bir tasarım uygulayabilirsiniz. Kapının tamamı bölmeler şeklinde beyaz renkli ahşaplardan oluşturulmuş ve altın sarısı ile sadelik, ihtişam birleştirilerek sentez yapılmış.

Resmi ve ağır antreler

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin girişinin resmi olmasını isteyen biriyseniz örnek resimdeki antre uygulamasından esinlenebilirsiniz.  Koyu renkli merdiven basamakları, kapılar ve taş kaplama yüzeyler antrenin ve ortamın oldukça resmi ve insanı ürperten bir havaya sahip olmasını sağlamış. Resmiyetten ve ağırlıktan hoşlananlar için ilham verici bir antre oluşturulmuş.

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