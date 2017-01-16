Türkiye'deki Evlerden İlham Alabileceğiniz 8 Antre

Evin giriş kapısının açıldığı, evden çıkmadan önce son adımlarınızı attığınız antreler bir evin en önemli alanlarından biridir. Antre dekorasyonu yaparken sadece bir yaşam alanı olarak değil, evinizde ağırlayacağınız misafirlerinizi ilk karşıladığınız ve sizi insanlara ilk tanıtan yerler olarak dekore etmelisiniz. Antre dekorasyonu için kullanabileceğiniz çok sayıda aksesuar, süs ve mobilya bulunuyor. Profesyonel iç mimarlar, antre dekorasyonları için modern konsollar, özel yer halıları, şık aydınlatma tasarımları, doğal ahşaplar, hayvan figürleri ve açık renkler kullanmaktadır. Bu unsurlar aynı zamanda evin giriş alanının ferah ve enerjik bir alan olmasını sağlayarak eve girişinizde ve çıkışınızda enerji dolu alanlardan geçerken mutlu olmanıza katkı sağlar.

Evin en fazla kullanılan alanları olan koridor ve hol gibi yaşam alanları, antreler gibi modern bir şekilde dekore edilerek giriş alanında oluşturulan muhteşem görsellik devam ettirilmelidir. Evin giriş alanında yapılmış olan modern dekorasyonlar aynı zamanda evin geri kalanı içinde örnek oluşturur. Bu nedenle yapılacak olan dekorasyon için antreler baz alınmalı ve enerjik yaşam alanları dekore edilmelidir.

Antre; eve girdiğiniz anda adım attığınız hol veya koridor olarak bilinir. Ev dekorasyonlarında geri planda bırakılan antreler genel olarak ana giriş ile birlikte dekore edilirler. Antre dekorasyonu aslında iç dekorasyon olsa da dekorasyonun bütünlüğü içinde önemsiz olarak görülür. Evlerin giriş bölümleri eve giren kişilerde ilk intibanın oluştuğu bölümler olduğundan çok titiz bir şekilde dekore edilmelidir. Dünya üzerinde çok farklı antre tasarımları ve uygulamaları vardır. Çok şirin antrelerden çok aykırı antre tasarımlarına kadar farklılık gösteren antreler ülkemizde de çok estetik ve insana huzur verecek kadar güzel tasarımlar ile dekore edilmektedir. Bu gün farklı dekorasyon akımlarından etkilenmiş, farklı dekorasyon akımlarının sentezlenmesi ile ortaya çıkarılmış şirin antre tasarımları ve uygulamalarını inceliyoruz. Türkiye'den ilham alabileceğiniz 8 farklı antre tasarımını inceleyerek evinizde harikalar yaratabilirsiniz.