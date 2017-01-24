Küçük odaların duvarları için 10 şaşırtıcı renk

Küçük boyutlu evlerde genel olarak odaları daha geniş gösterecek renkler, mobilyalar ve yerleşim planları tercih edilir. Bu yöntemler ile küçük odalar daha geniş ve daha ferah odalar haline getirildiği gibi insan huzur veren dekorasyonlar da ortaya çıkarılır. Bu gün küçük evlerde ve odalarda tercih edebileceğiniz şaşırtıcı renkleri inceliyoruz. Renk seçimleri, kontrast bütünlüğü, ton uyumu gibi dikkat edilmesi gereken noktalar ve evinizi daha ferah hale getirecek dekorasyonlar için tercih edilmesi gereken renkler neler olduğunu inceliyoruz. Bu renkleri kullanarak evlerinizi hem zarif dekorasyonlara sahip evler haline getirebilirsiniz hem de küçük olma dezavantajını ortadan kaldırarak evinizin şirin ve şaşırtıcı renkler ilgi çekici bir güzelliğe sahip olmasına katkı da bulunabilirsiniz.