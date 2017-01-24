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Küçük odaların duvarları için 10 şaşırtıcı renk

umit atdağ umit atdağ
Living Spaces, Clean Design Clean Design Modern Oturma Odası
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Küçük boyutlu evlerde genel olarak odaları daha geniş gösterecek renkler, mobilyalar ve yerleşim planları  tercih edilir. Bu yöntemler ile küçük odalar daha geniş ve daha ferah odalar haline getirildiği gibi insan huzur veren dekorasyonlar da ortaya çıkarılır. Bu gün küçük evlerde ve odalarda tercih edebileceğiniz şaşırtıcı renkleri inceliyoruz. Renk seçimleri, kontrast bütünlüğü, ton uyumu gibi dikkat edilmesi gereken noktalar ve evinizi daha ferah hale getirecek dekorasyonlar için  tercih edilmesi gereken renkler neler olduğunu inceliyoruz. Bu renkleri kullanarak evlerinizi hem zarif dekorasyonlara sahip evler haline getirebilirsiniz hem de küçük olma dezavantajını ortadan kaldırarak evinizin şirin ve şaşırtıcı renkler ilgi çekici bir güzelliğe sahip olmasına katkı da bulunabilirsiniz.

Deniz esintisi

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Modern Oturma Odası
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Küçük odalarda genel olarak açık renkler ve tonlar tercih edilse de deniz esintisi oluşturmak ve ferahlığı evin her noktasına yaymak için resimdeki gibi mavi tonları da tercih edilebilir.

Turkuaz vurgusu

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh İskandinav Oturma Odası Turkuaz
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bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

Evin her hani bir noktasının veya duvarının ön planda olmasını istiyorsanız yapılması gereken turkuaz renk seçmek ve turkuaz vurgusunu ön plana çıkararak dekorasyonu  daha şık bir dekorasyon haline getirmektir. Turkuaz rengin açık tonları evinizde sakin bir iç ortam oluşturmanıza da yardımcı olacaktır.

Sıcak kırmızı

Living Spaces, Clean Design Clean Design Modern Oturma Odası
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Cazibenin rengi olan aynı zamanda romantizm rengi olarak da bilinen sıcak kırmızı renk evinizde hem sıcak bir atmosfer oluşturmanızda yardımcı olacak hem de evinizin küçük odalarının geniş ve insana huzur veren odalar olmasını sağlayarak evinizi çekici hale getirecektir.

Bej ve ahşap rengi

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Oturma Odası
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

İç mekanların ferah ve aydınlık olması için değişmez kural açık tonlar tercih edilmesidir. Küçük evlerde bu durum daha çok bej ve ahşap rengi tercihi ile sağlanır. Örnek resimde yer alan oda dekorasyonunda bej renk daha çok mat bej olarak tercih edilmiş ve odanın aydınlık bir dekorasyona sahip olması sağlanmış.

Beyaz ve tonları

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Modern Oturma Odası
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

Dünyanın her yerinde şeffaflığın sembolü olan beyaz renk her evde farklı bir estetiği ortaya çıkarır. Özellikle küçük evlerde ferah bir dekorasyon yapılması için en önemli etken olan beyaz renk  aydınlık ve şirin bir iç ortam oluşturmanın da birincil etkenidir.

Gri beyaz uyumu

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details Eklektik Oturma Odası
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

Tek yerine çift renk tercih etmek isterseniz gri ve beyaz uyumunu evinizde tercih edebilirsiniz. İç mekanların vazgeçilmezi olan bu renkler evlerinizi daha geniş gösterecektir.

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Açık yeşil

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual Modern Oturma Odası
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

Bir evde canlılık oluşmasını istiyorsanız açık yeşil renkleri ve tonlarını tercih etmeniz yeterli olacaktır. Açık yeşil renk insan enerji veren bir renk olduğu için evinizde ve küçük odalarda tercih edilmektedir.

Beyaz konsept

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Oturma Odası
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Evin her alanında beyaz kullanabileceğiniz gibi evdeki tüm mobilyaları da beyaz renkli olarak tercih ettiğinizde eviniz ışıl ışıl huzur saçan bir ev haline gelecektir. Görsel olarak insana huzur vermesi ve ferah bir iç ortam sağlaması açısından küçük evlerde yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.

Şarap tonları

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura Modern Oturma Odası
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

Romantizmi doruk noktalarında yaşayan bir dekorasyona sahip olmak için şarap tonlarını tercih edebilirsiniz.  Beyaz ile harmanlandığında küçük odalar birer salon gibi görünecek ve iç ortam dekorasyonu çok sıcak ve insanı içine çeken bir dekorasyona olacaktır.

Renk dünyası

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR Minimalist Oturma Odası Tekstil Beyaz
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

Evlerinizde farklı renklerin yer almasını istiyorsanız kek konseptini tercih ederek farklı iki veya daha fazla rengin bir arada olduğu ve keskin çizgiler ile yarıldığı bir dekorasyon tercih edebilirsiniz. Bu sayede evinizde bir renk dünyası oluşturmuş olursunuz.

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