Küçük odaların duvarları için 10 şaşırtıcı renk

Küçük boyutlu evlerde genel olarak odaları daha geniş gösterecek renkler, mobilyalar ve yerleşim planları tercih edilir. Bu yöntemler ile küçük odalar daha geniş ve daha ferah odalar haline getirildiği gibi insan huzur veren dekorasyonlar da ortaya çıkarılır. Bu gün küçük evlerde ve odalarda tercih edebileceğiniz şaşırtıcı renkleri inceliyoruz. Renk seçimleri, kontrast bütünlüğü, ton uyumu gibi dikkat edilmesi gereken noktalar ve evinizi daha ferah hale getirecek dekorasyonlar için tercih edilmesi gereken renkler neler olduğunu inceliyoruz. Bu renkleri kullanarak evlerinizi hem zarif dekorasyonlara sahip evler haline getirebilirsiniz hem de küçük olma dezavantajını ortadan kaldırarak evinizin şirin ve şaşırtıcı renkler ilgi çekici bir güzelliğe sahip olmasına katkı da bulunabilirsiniz.
Küçük odalarda genel olarak açık renkler ve tonlar tercih edilse de deniz esintisi oluşturmak ve ferahlığı evin her noktasına yaymak için resimdeki gibi mavi tonları da tercih edilebilir.
Evin her hani bir noktasının veya duvarının ön planda olmasını istiyorsanız yapılması gereken turkuaz renk seçmek ve turkuaz vurgusunu ön plana çıkararak dekorasyonu daha şık bir dekorasyon haline getirmektir. Turkuaz rengin açık tonları evinizde sakin bir iç ortam oluşturmanıza da yardımcı olacaktır.
Cazibenin rengi olan aynı zamanda romantizm rengi olarak da bilinen sıcak kırmızı renk evinizde hem sıcak bir atmosfer oluşturmanızda yardımcı olacak hem de evinizin küçük odalarının geniş ve insana huzur veren odalar olmasını sağlayarak evinizi çekici hale getirecektir.
İç mekanların ferah ve aydınlık olması için değişmez kural açık tonlar tercih edilmesidir. Küçük evlerde bu durum daha çok bej ve ahşap rengi tercihi ile sağlanır. Örnek resimde yer alan oda dekorasyonunda bej renk daha çok mat bej olarak tercih edilmiş ve odanın aydınlık bir dekorasyona sahip olması sağlanmış.
Dünyanın her yerinde şeffaflığın sembolü olan beyaz renk her evde farklı bir estetiği ortaya çıkarır. Özellikle küçük evlerde ferah bir dekorasyon yapılması için en önemli etken olan beyaz renk aydınlık ve şirin bir iç ortam oluşturmanın da birincil etkenidir.
Tek yerine çift renk tercih etmek isterseniz gri ve beyaz uyumunu evinizde tercih edebilirsiniz. İç mekanların vazgeçilmezi olan bu renkler evlerinizi daha geniş gösterecektir.
Bir evde canlılık oluşmasını istiyorsanız açık yeşil renkleri ve tonlarını tercih etmeniz yeterli olacaktır. Açık yeşil renk insan enerji veren bir renk olduğu için evinizde ve küçük odalarda tercih edilmektedir.
Evin her alanında beyaz kullanabileceğiniz gibi evdeki tüm mobilyaları da beyaz renkli olarak tercih ettiğinizde eviniz ışıl ışıl huzur saçan bir ev haline gelecektir. Görsel olarak insana huzur vermesi ve ferah bir iç ortam sağlaması açısından küçük evlerde yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.
Romantizmi doruk noktalarında yaşayan bir dekorasyona sahip olmak için şarap tonlarını tercih edebilirsiniz. Beyaz ile harmanlandığında küçük odalar birer salon gibi görünecek ve iç ortam dekorasyonu çok sıcak ve insanı içine çeken bir dekorasyona olacaktır.
Evlerinizde farklı renklerin yer almasını istiyorsanız kek konseptini tercih ederek farklı iki veya daha fazla rengin bir arada olduğu ve keskin çizgiler ile yarıldığı bir dekorasyon tercih edebilirsiniz. Bu sayede evinizde bir renk dünyası oluşturmuş olursunuz.