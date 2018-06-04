Türkiye'den herkesin yaşamak isteyeceği 10 ev projesi

Müstakil evlerin yaygın olduğu ülkelerdeki ev projelerine bakarken, siz de, neden bizde böyle evler yapılmadığını düşünüyor musunuz? Şehirlerdeki yaygın konut tipi apartman şeklindeki toplu konutlar olsa da aslında ülkemizde de bahçeli, müstakil evlerin meraklısı oldukça fazla. Kimi zaman şehir içinde villa site projelerinde kimi zamansa daha kırsal alanlarda birbirinden güzel müstakil evlere rastlayabiliyoruz. Bu yazımızda da sizlere ülkenin dört bir yanından göz alıcı güzellikte müstakil konutlar topladık. Neden bizde böyle evler yok diye sormadan önce bu yapıları mutlaka inceleyin. Herkesin yaşamak isteyeceği güzellikteki 10 ev, proje ya da hayata geçirilmiş halleriyle bu yazımızda olacak.

Müstakil evlere dünyadan, farklı örnekler de görmek isterseniz ’Küçük, hesaplı ve çok güzel: Herkese ilham verecek 6 müstakil ev’ başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.