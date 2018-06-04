현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den herkesin yaşamak isteyeceği 10 ev projesi

Homify Homify
homify Modern Bahçe Bej
Loading admin actions …

Müstakil evlerin yaygın olduğu ülkelerdeki ev projelerine bakarken, siz de, neden bizde böyle evler yapılmadığını düşünüyor musunuz? Şehirlerdeki yaygın konut tipi apartman şeklindeki toplu konutlar olsa da aslında ülkemizde de bahçeli, müstakil evlerin meraklısı oldukça fazla. Kimi zaman şehir içinde villa site projelerinde kimi zamansa daha kırsal alanlarda birbirinden güzel müstakil evlere rastlayabiliyoruz. Bu yazımızda da sizlere ülkenin dört bir yanından göz alıcı güzellikte müstakil konutlar topladık. Neden bizde böyle evler yok diye sormadan önce bu yapıları mutlaka inceleyin. Herkesin yaşamak isteyeceği güzellikteki 10 ev, proje ya da hayata geçirilmiş halleriyle bu yazımızda olacak.

Müstakil evlere dünyadan, farklı örnekler de görmek isterseniz ’Küçük, hesaplı ve çok güzel: Herkese ilham verecek 6 müstakil ev’ başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.  

Ömerli'de muhteşem bir villa

İstanbul Ömerli Riverside Evleri Villa Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Evler
Mandalin Dizayn

İstanbul Ömerli Riverside Evleri Villa Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

500 metrekarelik bu harika villa aslında bir yenileme projesi ürünü. Geniş bahçesi ve taş duvarları ile oldukça kullanışlı fakat son derece eski olan bir çiftlik evini yenileyen mimarlar ortaya harika bir iş çıkarmışlar. Bu evin sahipleri dört mevsim bu muhteşem villanın tadını çıkarıyorlar. 

Bu ev Çeşme'de

GLS Villa 6 NAZZ Design Studio Modern Evler
NAZZ Design Studio

GLS Villa 6

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

Havuzlu ve geniş bir bahçenin içerisinde bulunan bu şık villa hem modern ve akılcı mimarisi hem de konforlu iç mekan tasarımı ile öne çıkıyor. Lüks ve konfor adına her detayın düşünüldüğü bu projede bir çok çözüm ekonomik yollardan sağlanmış ev bu yönüyle de ilgi çekiyor. 

Bursa'da eksiksiz bir ahşap villa

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Ahşap evlerin de hatırı sayılır derecede hayranı var. Özellikle dağ evi konseptini çok seven aileler, ufak da olsa edindikleri bir arsaya modüler ve ahşap bir ev yaptırarak huzurlu bir hayatın tadını çıkarıyorlar. Eğer sizin de hayalinizdeki ev ahşap ve kırsal stilde ise bu modelden ilham alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için firma ile iletişime geçmeniz de mümkün.  

Modern bir villa projesi

Can YAPI alfa mimarlık Modern Evler
alfa mimarlık

Can YAPI

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

Amerikan tipi evler ülkemizde pek popüler olmasa da bu tarz bir villa her zaman en çok dikkat çekenlerden biri oluyor. Teras ve veranda gibi kullanışlı dinlenme alanları, bahçesi, ve konforlu iç mekanları ile herkesin hayallerini süsleyebilecek güzellikte, modern ve tarz sahibi bir ev. 

Havuzlu lüks bir yapı

Güzelbahçe Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Evler villa,mimari
VERO CONCEPT MİMARLIK

Güzelbahçe Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Hayalinizdeki ev mütevazi bir dağ evi değil de, lüks ve ihtişamlı bir villa ise bu tip evleri daha yakından incelemelisiniz. Dış cephesine baktığınızda ahşap kaplama, taş ve betonun bir arada kullanıldığı çok yönlü bir yapı görebilirsiniz. Dekorasyonunda modern ve gösterişli ögelere yer verilirken, konfor adına her detay düşünülmüş.   

Saray gibi bir proje

homify Modern Bahçe Bej
homify

homify
homify
homify

Lüks ve ihtişamdan bahsetmişken bir de bu eve göz atın. Konforlu ve lüks bir yapıda aradığınız bütün nitelikleri bulabileceğiniz bu evin saraydan bir eksiği yok. Büyük yüzme havuzu, geniş bahçesi, dinlenme alanları, iyi planlanmış iç mekanları ve göz alıcı dekorasyonu ile bu ev gerçekten de hayallerinizin evi olabilir. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Görkemli bir konak

2 ŞAYKOL İNŞAAT Tropikal Evler
ŞAYKOL İNŞAAT

2

ŞAYKOL İNŞAAT
ŞAYKOL İNŞAAT
ŞAYKOL İNŞAAT

Hayalinizdeki ev daha geleneksel ögeler barındırıyor olabilir. Örneğin bu konak projesi gibi. Bu projede evin mimarisine cumba, alınlık be kış bahçesi gibi bir takım özellikler eklenmiş. Dış cephesinde taş ve ahşap ögeler bir arada kullanılarak geleneksel bir hava yaratılmış ama bunun yanında cam ögelerle modern bir görüntü de ihmal edilmemiş. 

Bodrum'da rüya gibi bir ev

DIŞ CEPHE ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Eklektik Evler Taş Beyaz
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

DIŞ CEPHE

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Bodrumun beyaz ve ferah evlerine oldukça güzel bir örnek. Geniş ve konforlu bir yapıya sahip olan evin mimarisi de oldukça dikkat çekici. Böyle bir evi ister yazlık olarak isterseniz bir ömür yaşayacağınız ev olarak değerlendirebilirsiniz. 

Bu proje de Girne için tasarlanmış

Girne Konut Projesi 2 Latis Mimarlık ve İnşaat Modern Evler
Latis Mimarlık ve İnşaat

Girne Konut Projesi 2

Latis Mimarlık ve İnşaat
Latis Mimarlık ve İnşaat
Latis Mimarlık ve İnşaat

Oldukça büyük bir yapıya sahip olan bu mimari insana modern tarzı bir kez daha sevdiriyor. Yüksek tavanlı ve bol ışıklandırmalı salonların ihtişamlı görüntüsü sizi büyülüyorsa, bu projede hoşunuza gidecek çok şey bulabilirsiniz.  

Modüler ahşap ev projesi

Ağaç Ev, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Kırsal Evler ev,prefabrik ev,ahşap ev
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Ağaç Ev

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Giderek yaygınlaşan modüler evlere ülkemizden güzel bir örnek görmek ister misiniz? Hemen her yere kolayca inşa edilebilecek bu yapı kalabalık olmayan aileler için ve yalnız yaşayanlar için ideal. Büyük ve konforlu bir evden hiçbir eksiği olmayan bu yapıyı çok ekonomik fiyatlara yaptırabilirsiniz.   

Çorlu'da her yönüyle kusursuz bir daire
Bu evlerden siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler