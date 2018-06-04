Türkiye'den herkesin yaşamak isteyeceği 10 ev projesi

Müstakil evlerin yaygın olduğu ülkelerdeki ev projelerine bakarken, siz de, neden bizde böyle evler yapılmadığını düşünüyor musunuz? Şehirlerdeki yaygın konut tipi apartman şeklindeki toplu konutlar olsa da aslında ülkemizde de bahçeli, müstakil evlerin meraklısı oldukça fazla. Kimi zaman şehir içinde villa site projelerinde kimi zamansa daha kırsal alanlarda birbirinden güzel müstakil evlere rastlayabiliyoruz. Bu yazımızda da sizlere ülkenin dört bir yanından göz alıcı güzellikte müstakil konutlar topladık. Neden bizde böyle evler yok diye sormadan önce bu yapıları mutlaka inceleyin. Herkesin yaşamak isteyeceği güzellikteki 10 ev, proje ya da hayata geçirilmiş halleriyle bu yazımızda olacak.
Müstakil evlere dünyadan, farklı örnekler de görmek isterseniz ’Küçük, hesaplı ve çok güzel: Herkese ilham verecek 6 müstakil ev’ başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
500 metrekarelik bu harika villa aslında bir yenileme projesi ürünü. Geniş bahçesi ve taş duvarları ile oldukça kullanışlı fakat son derece eski olan bir çiftlik evini yenileyen mimarlar ortaya harika bir iş çıkarmışlar. Bu evin sahipleri dört mevsim bu muhteşem villanın tadını çıkarıyorlar.
Havuzlu ve geniş bir bahçenin içerisinde bulunan bu şık villa hem modern ve akılcı mimarisi hem de konforlu iç mekan tasarımı ile öne çıkıyor. Lüks ve konfor adına her detayın düşünüldüğü bu projede bir çok çözüm ekonomik yollardan sağlanmış ev bu yönüyle de ilgi çekiyor.
Ahşap evlerin de hatırı sayılır derecede hayranı var. Özellikle dağ evi konseptini çok seven aileler, ufak da olsa edindikleri bir arsaya modüler ve ahşap bir ev yaptırarak huzurlu bir hayatın tadını çıkarıyorlar. Eğer sizin de hayalinizdeki ev ahşap ve kırsal stilde ise bu modelden ilham alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için firma ile iletişime geçmeniz de mümkün.
Amerikan tipi evler ülkemizde pek popüler olmasa da bu tarz bir villa her zaman en çok dikkat çekenlerden biri oluyor. Teras ve veranda gibi kullanışlı dinlenme alanları, bahçesi, ve konforlu iç mekanları ile herkesin hayallerini süsleyebilecek güzellikte, modern ve tarz sahibi bir ev.
Hayalinizdeki ev mütevazi bir dağ evi değil de, lüks ve ihtişamlı bir villa ise bu tip evleri daha yakından incelemelisiniz. Dış cephesine baktığınızda ahşap kaplama, taş ve betonun bir arada kullanıldığı çok yönlü bir yapı görebilirsiniz. Dekorasyonunda modern ve gösterişli ögelere yer verilirken, konfor adına her detay düşünülmüş.
Lüks ve ihtişamdan bahsetmişken bir de bu eve göz atın. Konforlu ve lüks bir yapıda aradığınız bütün nitelikleri bulabileceğiniz bu evin saraydan bir eksiği yok. Büyük yüzme havuzu, geniş bahçesi, dinlenme alanları, iyi planlanmış iç mekanları ve göz alıcı dekorasyonu ile bu ev gerçekten de hayallerinizin evi olabilir.
Hayalinizdeki ev daha geleneksel ögeler barındırıyor olabilir. Örneğin bu konak projesi gibi. Bu projede evin mimarisine cumba, alınlık be kış bahçesi gibi bir takım özellikler eklenmiş. Dış cephesinde taş ve ahşap ögeler bir arada kullanılarak geleneksel bir hava yaratılmış ama bunun yanında cam ögelerle modern bir görüntü de ihmal edilmemiş.
Bodrumun beyaz ve ferah evlerine oldukça güzel bir örnek. Geniş ve konforlu bir yapıya sahip olan evin mimarisi de oldukça dikkat çekici. Böyle bir evi ister yazlık olarak isterseniz bir ömür yaşayacağınız ev olarak değerlendirebilirsiniz.
Oldukça büyük bir yapıya sahip olan bu mimari insana modern tarzı bir kez daha sevdiriyor. Yüksek tavanlı ve bol ışıklandırmalı salonların ihtişamlı görüntüsü sizi büyülüyorsa, bu projede hoşunuza gidecek çok şey bulabilirsiniz.
Giderek yaygınlaşan modüler evlere ülkemizden güzel bir örnek görmek ister misiniz? Hemen her yere kolayca inşa edilebilecek bu yapı kalabalık olmayan aileler için ve yalnız yaşayanlar için ideal. Büyük ve konforlu bir evden hiçbir eksiği olmayan bu yapıyı çok ekonomik fiyatlara yaptırabilirsiniz.