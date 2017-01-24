Sıradışı renk ve tasarımlarıyla dikkat çeken 9 ahşap ev

Ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından sıcak atmosferiyle ahşap evleri bir araya getirdik. Şehir hayatının gürültü ve kalabalığından sıkılanlar için doğa ile iç içe huzur dolu ahşap evler hayalleri süslüyor. Çevresel şartlara uyum sağlayan sürdürülebilir ve ekolojik özellikler taşıyan tasarım örnekleri oldukça ilgi çekiyor. Bu yazımızda natürel dokularıyla birbirinden cazip sıradışı ahşap ev modellerini bir araya getirdik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Bahçe içinde cazip atmosferiyle bu evde ahşap giydirme cephe uygulanmış. İç mekanı muntazam aydınlatan doğal ışık vasıtasıyla ferah alanlar sunuyor. Mutfak, yemek odası ve oturma odası bulunan bu katta şık ve özenle tasarlanmış bir veranda mevcut. na ek olarak, bir adet de kapalı bir televizyon odası yer alıyor. Enfes bahçe manzarası ile bütünleşen tasarımı ile göz alıcı bir ev.
Koyu ahşap cephesi, pencere detaylarıyla kontrast oluşturarak malzemeler öne çıkıyor. Boydan boya pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan bu ev, yüksek tavan avantajını asma kat ile değerlendiriyor. Doğa içinde göze hitap eden tasarımıyla sıradışı bir ev. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Ahşap giydirme cephe uygulamalarında isteğe göre doğal ahşap, ya da suni malzemeler kullanılır. Amaç doğal malzemelerin dokusu görünümüyle sıcak bir atmosfer ve huzur dolu bir alan yaratmaktır. Sıcak renklerle daha çarpıcı ve fark yaratan bir ev tasarımına şahane bir örnek.
Muntazam ışıklandırma ile bir evin cephe görünümü tamamen değişebilir. Cephe tasarımında simetri uyumuna yer verilen bu örnekte mavi ve beyazın muhteşem uyumu göze hitap ediyor. Şık ve konforlu dekore edilen teras alanları havadar alanlarda günün keyfini çıkarmak isteyenler için rüya gibi bir atmosfer sunuyor.
Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan bu ev, özenle tasarlanan cephesi ve renk ahengi ile göz okşuyor. Her mevsim kullanılmak üzere geniş bir verandası bulunan bu evin cephesinde sıcak renklerle kontrast yaratan pencere ve kapı detayları, beyaz korkuluklar ve taşıyıcı iskelet öne çıkıyor.
Natürel renk ve dokular hem mimaride, hem de çevresel şartlar göz önüne alındığında huzur veren bir etkendir. Kahverengi, bej ve krem tonları natürel renkler arasındadır. Eğer giydirme cephe uygulamasında göze hitap eden renklerin ahengi ön plana çıksın istiyorsanız natürel renklere yönelebilirsiniz.
Dingin mavi ve beyazın bir araya geldiği cephe oldukça şık ve özenle tasarlanmış. Farklı renk ve dokuların cephede kullanılabileceği gibi giydirme cephe kaplamasında ahşap görünümünü kazandırmak için modern örnekleri inceleyebilirsiniz. Daha kasvetli ve karanlık bir atmosfer yerine pastel renklere yönelebilirsiniz.
Eğer göze hitap eden bir cephe dizayn etmek istiyorsanız, ren dengesi ve ahenk göz önüne alınmalıdır. Geniş ve ferah tasarımıyla örnekteki ahşap ev, konforlu yaşam alanları sunuyor. Geniş pencere tasarımları ile doğal ışığı muntazam alan iç mekanlar tasarlanmış. Katlar arasında pencere izdüşümleri simetri unsuruna uygun tasarlanmış.
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