현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Sıradışı renk ve tasarımlarıyla dikkat çeken 9 ahşap ev

Meral Eser Meral Eser
Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Evler
Loading admin actions …

Ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından sıcak atmosferiyle ahşap evleri bir araya getirdik. Şehir hayatının gürültü ve kalabalığından sıkılanlar için doğa ile iç içe huzur dolu ahşap evler hayalleri süslüyor. Çevresel şartlara uyum sağlayan sürdürülebilir ve ekolojik özellikler taşıyan tasarım örnekleri oldukça ilgi çekiyor. Bu yazımızda natürel dokularıyla birbirinden cazip sıradışı ahşap ev modellerini bir araya getirdik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.

1. Ahşap giydirme cephe

Haus Senzig II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Bahçe içinde cazip atmosferiyle bu evde ahşap giydirme cephe uygulanmış. İç mekanı muntazam aydınlatan doğal ışık vasıtasıyla ferah alanlar sunuyor. Mutfak, yemek odası ve oturma odası bulunan bu katta şık ve özenle tasarlanmış bir veranda mevcut. na ek olarak, bir adet de kapalı bir televizyon odası yer alıyor. Enfes bahçe manzarası ile bütünleşen tasarımı ile göz alıcı bir ev.

2. Devasa çatısıyla sıcak bir yuva

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Evler
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Koyu ahşap cephesi, pencere detaylarıyla kontrast oluşturarak malzemeler öne çıkıyor. Boydan boya pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan bu ev, yüksek tavan avantajını asma kat ile değerlendiriyor. Doğa içinde göze hitap eden tasarımıyla sıradışı bir ev. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

3. Sıcak renkler

Academia de Bailado Clássico de Aveiro, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Ticari alanlar Okullar
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Academia de Bailado Clássico de Aveiro

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Ahşap giydirme cephe uygulamalarında isteğe göre doğal ahşap, ya da suni malzemeler kullanılır. Amaç doğal malzemelerin dokusu görünümüyle sıcak bir atmosfer ve huzur dolu bir alan yaratmaktır. Sıcak renklerle daha çarpıcı ve fark yaratan bir ev tasarımına şahane bir örnek.

4. Rüya gibi bir ev

Gemütliches Einfamilien Blockhaus , Finnscania Blockhausfabrik Finnscania Blockhausfabrik İskandinav Evler
Finnscania Blockhausfabrik

Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik

Muntazam ışıklandırma ile bir evin cephe görünümü tamamen değişebilir. Cephe tasarımında simetri uyumuna yer verilen bu örnekte mavi ve beyazın muhteşem uyumu göze hitap ediyor. Şık ve konforlu dekore edilen teras alanları havadar alanlarda günün keyfini çıkarmak isteyenler için rüya gibi bir atmosfer sunuyor.

5. Doğa ile iç içe bir aile evi

Norwegisches Holzhaus Typ Arne 100, Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen" Akost GmbH 'Ihr Traumhaus aus Norwegen' İskandinav Evler
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>

Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"
Akost GmbH <q>Ihr Traumhaus aus Norwegen</q>
Akost GmbH "Ihr Traumhaus aus Norwegen"

Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan bu ev, özenle tasarlanan cephesi ve renk ahengi ile göz okşuyor. Her mevsim kullanılmak üzere geniş bir verandası bulunan bu evin cephesinde sıcak renklerle kontrast yaratan pencere ve kapı detayları, beyaz korkuluklar ve taşıyıcı iskelet öne çıkıyor.

6. Natürel renk ve dokular

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Natürel renk ve dokular hem mimaride, hem de çevresel şartlar göz önüne alındığında huzur veren bir etkendir. Kahverengi, bej ve krem tonları natürel renkler arasındadır. Eğer giydirme cephe uygulamasında göze hitap eden renklerin ahengi ön plana çıksın istiyorsanız natürel renklere yönelebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Pastel renkler

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Dingin mavi ve beyazın bir araya geldiği cephe oldukça şık ve özenle tasarlanmış. Farklı renk ve dokuların cephede kullanılabileceği gibi giydirme cephe kaplamasında ahşap görünümünü kazandırmak için modern örnekleri inceleyebilirsiniz. Daha kasvetli ve karanlık bir atmosfer yerine pastel renklere yönelebilirsiniz.

8. Sıcak atmosfer

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Eğer göze hitap eden bir cephe dizayn etmek istiyorsanız, ren dengesi ve ahenk göz önüne alınmalıdır. Geniş ve ferah tasarımıyla örnekteki ahşap ev, konforlu yaşam alanları sunuyor. Geniş pencere tasarımları ile doğal ışığı muntazam alan iç mekanlar tasarlanmış. Katlar arasında pencere izdüşümleri simetri unsuruna uygun tasarlanmış.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Doğal bir yaşam için 10 ahşap ev’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Şehirden uzaklaşmak isteyenler için akıllara kazınacak bir dağ evi!
Bu ahşap ev modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler