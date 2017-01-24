Sıradışı renk ve tasarımlarıyla dikkat çeken 9 ahşap ev

Eğer göze hitap eden bir cephe dizayn etmek istiyorsanız, ren dengesi ve ahenk göz önüne alınmalıdır. Geniş ve ferah tasarımıyla örnekteki ahşap ev, konforlu yaşam alanları sunuyor. Geniş pencere tasarımları ile doğal ışığı muntazam alan iç mekanlar tasarlanmış. Katlar arasında pencere izdüşümleri simetri unsuruna uygun tasarlanmış.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Doğal bir yaşam için 10 ahşap ev’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.