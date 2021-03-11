Mutfak zemini konusunda bilmediğiniz 9 nokta

Mutfak dekorasyonu yaparken zemin malzemelerini dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Mutfak zemini için fayans veya parke kullanabileceğiniz gibi karo modellerini de tercih edebilirsiniz. Mutfak yer döşemeleri nasıl olmalı diye düşünüyorsanız mutfak dolabı ve mutfak içinde yer alan diğer mobilyalar ile uyumlu renklere sahip olması çok önemlidir. Kaydırmaz özelliklere sahip olan zemin malzemeleri seçerek mutfak yer döşemeleri nasıl olmalı sorusuna cevap bulmuş olursunuz.
Mutfak tasarımları yaparken hayal ettiğiniz mutfak dekorasyonlarını tercih edebilir veya daha profesyonel bir dekorasyon yapabilmek için mutfak planlayıcıları ile iletişime geçebilirsiniz. Mutfak planlayıcıları sahip oldukları tecrübe ile mutfak zemini nasıl olmalı sorusuna profesyonel bir şekilde cevap vererek mükemmel zemin dekorasyonları yapacaklardır. Mutfak yer döşemeleri nasıl olmalı sorusu, mutfak dekorasyonu yapmak isteyen her ev hanımının aklında yer alan sorulardan biridir. Bu sorulara doğru ve akılcı cevaplar bulabilmek için örnek mutfak dekorasyonlarımızı inceleyebilirsiniz.
Mutfaklar, gördükleri çeşitli fonksiyonların niteliğine bağlı olarak kirlenmeye, dağılmaya, yıpranmaya oldukça müsait, evin diğer bölümlerine oranla çabuk eskiyen mekanlardır. İçinde yemeğin hem hazırlanması, hem pişirilmesi hem de yenmesi nedeniyle malzemelerin dökülüp saçılması, pişen yemeklerin yağı, suyu ve buharı nedeniyle kir ve yıpranmaların olması mutfaklar için kaçınılmazdır. Bu nedenlerden dolayı, mutfaktaki duvar, tezgah, masa ve elektronik ve elektrikli eşya gibi unsurların yanında zeminin nasıl ve hangi malzemeyle döşendiği de önem kazanmaktadır. Mutfak zemini konusunda, dayanıklılık, çabuk yıpranmama, kolay kaymaları engelleyecek yapıda olma, kir ve yağ tutmama gibi işlevselliğin ön planda olduğu özellikler önemli olduğu gibi evin hemen her yerine gösterdiğimiz estetik bazlı özeni genelde mutfaklara, özelde de mutfak zeminlerine de göstermemiz kaçınılmazdır.
Biz de bu yazımızda mutfak zeminlerinin nasıl olması gerektiği konusuna eğilip, sizlere yeni fikir ve perspektifler sunmaya ve iç mimari ve dekorasyon hususunda konumuzla ilgili ne gibi yenilikler olduğunu göstermeye çalışacağız.
Mutfağınız için su geçirmez ve nem tutmaz zeminler tercih edebilirsiniz. Bunun için en doğru malzeme pvc olacaktır. Bu sayede hem istediğiniz renklerde zemin dekorasyonu yapabilirsiniz hem de maliyet avantajına sahip olursunuz. Eğer zemin için fayans tercih edecekseniz fayans seçimi için '' Mutfak dolabı ile uyumlu fayans seçimi nasıl yapılır? '' başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Mutfak zemini deyince akla gelen ilk malzemeyle başlamak istiyoruz: Karolar. Öteden beri mutfak zeminlerinde en çok kullanılan malzeme olan karolar bugün de güncelliklerini yitirmiş değiller. Bunun sebepleri arasında çok çeşitli, renk, büyüklük, desen ve tarzda karoların piyasada bulunabilmesi ve tüketicilere çok sayıda alternatif sunulabilmesi sayılabilir. Bir başka nokta da karoların en kolay temizlenebilen materyallerden biri olmasıdır hiç şüphe yok ki. Karoların arasından parlak ve cilalı olanların mı yoksa fotoğrafta görüldüğü gibi daha retro gözüken örneklerin mi kullanılacağını belirleyen esas unsur ise elbette mutfağın genel dekorasyonudur. Bu konuya daha sonra tekrar dönmek üzere bir virgül koyup sıradaki materyalimize geçmek istiyoruz.
Karolar kadar uzun bir maziye sahip olmayan PVC zeminler yeni teknolojinin daha çevreci ve ucuz modelleri piyasaya sürmesiyle altın çağlarından birini yaşıyorlar. PVC materyalden dekore edilen zeminler geniş bir renk spektrumuna sahip olup seçenekleri çoğalttıkları gibi döşeme ve söküm aşamasındaki pratiklikleriyle de popüler bir opsiyon olarak karşımıza çıkıyorlar. PVC zeminler kolay temizlenme, kaymayı önleme, kir ve yağ tutmama, esneklik gibi avantajlarıyla birçok açıdan kolaylık sağlıyorlar. Ayrıca sağladıkları renk çeşitliliğiyle her türden mutfak dekorasyonu için her renkten PVC zemin kaplamasını da mümkün kılıyorlar. Üstelik tek bir renkten oluşan yekpare bir PVC kaplama kullanmak zorunda değilsiniz, modüler yapılarıyla PVC’ler rengarenk, ya da örneğin karo şeklinde kaplamalara izin vermektedir.
Uluslararası alanda linolyum ismiyle geçen, bizim ise kültürümüzde ‘muşamba’ adıyla bilinen materyalin de mutfak zeminlerinde kullanımı hiç de seyrek değil. Şuna hiç şüphe yok ki muşambalar artık bizim çocukluk yıllarından bildiğimiz, büyüklerimizin kullandığı klasik muşambalardan çok daha geniş bir alternatifler yelpazesi sağlıyor. Yeni muşambalar çeşitli renk ve desenlerde olabildiği gibi; parke, ahşap ya da karo görüntüsü veren ve gerçeğini aratmayacak bir görüntü sağlayan örneklere de sahip. Kısacası yeni nesil muşambalar, anti-bakteriyel, sağlığa zararsız ve kolay kir ve leke tutmayan özellikleri darbeye, ezilmeye ve ışığa dayanıklı yapıları ve ucuz fiyatlarıyla optimum seçeneklerden biri olarak çıkıyor.
Ahşap mutfak zeminleri de tıpkı ilk örneğimiz olan karolar gibi eskilerden beri kullanılmakla beraber bugün de hala önemini yitirmemiş materyallerdendir. Ahşap zaten genel olarak dekorasyon alanında modası kolay geçmeyen materyallerdendir. Temizliği ve bakımı zor, PVC, laminant gibi malzemelere oranla maliyeti yüiksek olan ahşap ve ahşap zeminler, çevreye ve sağlığıa zararsız yapıları, doğallıkları ama en belki de önemlisi güzellikleri ve estetik duruşlarıyla tüm dezavantajlarına rağmen tercih edilmeye devam ediyorlar. Ahşap zemininizi cilalayıp cilalamayacağınız, ahşapta tercih edeceğiniz renk gibi soruların cevapları tamamen mutfağınızın genel dekorasyonu ve sizin zevklerinize bağlı olarak değişebilecek nitelikte olduğunu söylemeliyiz.
Uygun fiyat seçenekleri, pratikliği, şık görünümü ve dayanıklılığıyla laminant zemin kaplamaları da günümüzün en popüler ürünlerinden. Güneş ışınlarına, ev temizlik kimyasallarına, kazara dökülecek sigara ateşine, suya, buhara, yağa dayanıklı bir yapıya sahip olan laminant zemin kaplamaları bu yüzden en uzun ömürlü zemin kaplaması malzemeleri arasında yer alır. Ülkemizde de piyasaya girdiğinden beri oldukça beğenilen ve tercih edilen bir ürün olan laminant zeminler, artık yeni üretim teknolojileri ve malzeme bilimi sayesinde kendisi sağlığa zararlı olmakla kalmıyor aynı zamanda bakteri gibi sağlıksız varlıkları da üzerinde barındırmıyor. Böylece özellikle çocuklarınız için mutfak zeminlerinizi de güvenli kılmış olacaksınız.
Hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da eksi ve artıları ortaya koyduktan sonra bir muhasaebe yapmak en doğrusu olur kanısındayız. Doğal taşlardan oluşan bir mutfak zemini, özellikle yazlılarda ve kırsal / country dediğimiz tarzda ve Akdeniz tarzında sık kullanılan dekorasyon unsurlarındandır. Özellikle doğallıktan hoşlanan dekorasyon tüketicileri için buradaki estetik durş su götürmez bir gerçektir. Lakin doğal taşlı zeminlerin düz olmaması, düzleştirilmesinin çoğu zaman çok zor olması, hijyenle ilgili problemler, değiştirilmesi ya da üzerinin kaplanmasındaki zorluklar nedeniyle birtakım dezavantajları da bünyesinde taşımaktadır. Dolayısıyla bu dezavantajlar göz önünde bulundurulmalı, her somut dekorasyon vak’ası için ayrı hesaplamalar yapılmalıdır.
Zor gibi görünen zemin döşemesi yapma işini kolaya çevirmek için öncelikle iyi ve yeterli alet, edevat ve malzemeye sahip olmak gereklidir. Bunlar sağlandıktan sonra biraz el becerisi marifetiyle biraz dikkatli gözlerle bu işi kotarıp cüzdanınızdan büyük miktarda bir paranın çıkmasını önleyebilirsiniz ki, sanırız en önemli avantaj da budur. Mutfak ve banyo gibi zeminlerde bu işler yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kuşkusuz eğim olmamasına, daha doğrusu yalnızca suyun giderinin bulunduğu kısımda bir eğim bulunmasına dikkat etmektir. Bu eğimi doğru hesap etmek için gerekli alet ve cihazlar piyasada rahatça bulunabilmektedir. Ayrıca sitemizde zemin kaplama malzemelerini gördüğünüz firmaların internet sitelerinden de gerekli bilgileri elde edebilirsiniz.
Halı fikrini seven biz Türkler, bazen mutfakta da halıdan vazgeçemiyoruz. Ancak mutfakta halı hassas bir konudur. Mutfak zeminleri genelde karo, fayans, muşamba gibi kaymaya elverişli malzemeden yapıldığı için halıların sabit durması kimi zaman büyük sorun halini almaktadır. Mutfakta dökülüp saçılacak bol yiyecek içecek malzeme bulunması, halı temizliği ve hijyen konusunda zorluklar yaratmaktadır. Ama yine de mutfağa halı koymakta kararlıysanız, halıları nisbeten sabitleyici aparatları piyasada bulmanız mümkğn. Ayrıca mümkün olduğunca kir tutmaya, tutsa da çabuk temizlenme özelliğine sahip yeni nesil halıları tercih etmeniz de kuşkusuz sizin lehinize olacaktır.
Granorte firmasının yuarıdaki fotoğrafını gördüğünüz örneğinde olduğu mantardan mutfak zeminleri de son zamanlarda yerini sağlamlaştırmaya başlayan malzemelerden. Henüz ülkemize yabancı olsa da, estetik duruşu, yumuşak ve kolay temizlenebilen yapısıyla gelecek yılların favorilerinden olmaya aday gibi görünüyor.
Mutfağınızı sadece yemekleri hazırlamak için kullanmak istiyor, yemek yemek için ise farklı bir oda mı kullanmak istiyorsunuz? Bu konudaki yeni fikirlerlerle tanışmak için daha önce sitemizde yayınlanmış olan ‘Küçük bir yemek odasını nasıl en uygun şekilde kullanabilirsiniz?’ başlıklı yazıya bir göz atabilirsiniz.