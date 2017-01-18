İç mekanlarda birbirinden güzel 13 taş duvar modeli

Evimizin daha şık ve zarif olmasını istiyorsak, mekanlara nasıl farklı bir dokunuş katabiliriz diye düşünmemiz gerekir. Yapılacak değişikliğin mutlaka önemli bir tadilat olması şart değil. Bazen küçük bir detay büyük bir fark yaratır. Örneğin tüm mobilyaları değiştirmek yerine veya duvarları yıkma ihtiyacı duymadan basit bir taş duvar dokusu ekleyebiliriz. Bu yazıda taşın başrol oyuncusu olduğu 14 ev fotoğrafı seçtik. Siz de evinizde taş dokusu istiyorsanız eğer örneklere bakabilirsiniz.
Taş kaplama çok yönlü bir seçenektir, yani farklı alanlara rahatlıkla uyar. Bu koridor resminde döşemeler çekici ve asimetrik bir kompozisyon oluşturduğu için her çevreyi eşsiz kılabilir. Evinizin bir ya da daha fazla duvarını kaplamaya karar vermeden önce çeşitli taş türlerini göz atın.
Daha minimalist bir dokunuş isteyenler abartısız, zarif bir görünüm için daha küçük kaplama modellerini tercih etmeli. Bu örnekte merdiven duvarı koyu taşlarla kaplanmış. Diğer duvarlar ise beyaz renkli.
Bahçelerde veya diğer açık alanlarda taş duvarlara sıkça rastlanır. Bu örnekte ise banyo ile bitişik bir tür iç bahçe tasarımı görüyoruz. Banyolar genellikle beyaz renkli olduğundan bahçe duvarı için de beyaz renk seçimi doğru bir karar.
Dekoratif duvarlar kadar aydınlatma da duvarları güzelleştirmek için önemli bir faktör. Bakın, bu duvarda basit bir lamba taşın dokusunu ve renklerini nasıl vurguladı. Estetik ve çağdaş göstermenin yanı sıra mekan dolaşımı daha güvenli hale gelir.
Aşağıdan aydınlatma yerine yukarıdan ışıklandırma da bir diğer seçenek. Işıkları birbiri ardına yerleştirerek yan yana koyarsanız, yüzey boyunca cazip bir etki yaratacaktır. En çarpıcı olan meydana gelen gölgeler. Bu sayede doku daha da açığa çıkıyor.
İç mekanlar için çarpıcı bir fikir siyah taş kaplama blok duvarlar. Bu örnekte olduğu gibi merdiven arasına yerleştirilebilir.
Taş duvar kaplamasını uygulayabileceğiniz alanlardan biri de oturma odasıdır. Yine tüm duvar yerine tek bir duvara uygulamak şartıyla. Bu örnekte bej rengi taş kaplama devasa bir ayna ile tamamlanmış. İsteğe göre televizyon veya şömine de eklenebilirdi.
Taş kaplama, dekorasyonda karakter eksikliğinin bulunduğu mekanları güçlendirmek için iyi bir yoldur. İsterseniz tüm duvarda kullanabilirsiniz veya taş efektini yeniden üreten bir duvar kağıdı seçebilirsiniz. Duvar kağıtları, bütçenin sınırlı olduğu durumlar için iyi bir seçimdir.
Dekorasyon eksiklikleri basit hilelerle çözülebilir. Örneğin aynalar mekanı olduğundan daha büyük gösterir. Yani küçük bir alanda, köşe veya küçük bir oda olabilir, mekan algısını en üst düzeye çıkarmak için ayna kullanabilirsiniz.
Ofiste saygın ortamı yaratmak isteyenler için taş mükemmel bir kaynaktır. Taş duvarını çiçek yataklarıyla tamamlayabilir ve odaya sıcaklık katmak için ahşap mobilya ve zeminden yararlanabilirsiniz.
Tüm duvarlar yerine tek bir duvar yahut duvarın bir kısmı da taş kaplama için idealdir. Bu örnekte iki pencere arasına uygulanmış.
Bu örnekte salonun salonun bir kısmına uygulanan taş malzeme tamamen siyah olmasa da koyu tonlu olduğundan beyaz renkle kontrast sağlamış. Duvara yakın tondaki koltuk takımı ise oldukça uyumlu görünüyor.
Son örneğimiz tüm duvarları doğal taşlarla örülmüş rustik bir ev örneği. Görüldüğü üzere evin tavanı da ahşaptan yapılma.
Duvarlarla ilgili daha fazla örnek incelemek isterseniz ’Duvarlarınızı süslemek için hiç aklınıza gelmemiş olan 10 fikir’ başlığına bakabilirsiniz.