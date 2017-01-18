İç mekanlarda birbirinden güzel 13 taş duvar modeli

Evimizin daha şık ve zarif olmasını istiyorsak, mekanlara nasıl farklı bir dokunuş katabiliriz diye düşünmemiz gerekir. Yapılacak değişikliğin mutlaka önemli bir tadilat olması şart değil. Bazen küçük bir detay büyük bir fark yaratır. Örneğin tüm mobilyaları değiştirmek yerine veya duvarları yıkma ihtiyacı duymadan basit bir taş duvar dokusu ekleyebiliriz. Bu yazıda taşın başrol oyuncusu olduğu 14 ev fotoğrafı seçtik. Siz de evinizde taş dokusu istiyorsanız eğer örneklere bakabilirsiniz.