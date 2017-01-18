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İç mekanlarda birbirinden güzel 13 taş duvar modeli

nihal e. nihal e.
Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto Rustik Oturma Odası
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Evimizin daha şık ve zarif olmasını istiyorsak, mekanlara nasıl farklı bir dokunuş katabiliriz diye düşünmemiz gerekir. Yapılacak değişikliğin mutlaka önemli bir tadilat olması şart değil. Bazen küçük bir detay büyük bir fark yaratır. Örneğin tüm mobilyaları değiştirmek yerine veya duvarları yıkma ihtiyacı duymadan basit bir taş duvar dokusu ekleyebiliriz. Bu yazıda taşın başrol oyuncusu olduğu 14 ev fotoğrafı seçtik. Siz de evinizde taş dokusu istiyorsanız eğer örneklere bakabilirsiniz.

​1- Koridorda taş duvar

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

Taş kaplama çok yönlü bir seçenektir, yani farklı alanlara rahatlıkla uyar. Bu koridor resminde döşemeler çekici ve asimetrik bir kompozisyon oluşturduğu için her çevreyi eşsiz kılabilir. Evinizin bir ya da daha fazla duvarını kaplamaya karar vermeden önce çeşitli taş türlerini göz atın.

​2- Gri taşlar

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

Daha minimalist bir dokunuş isteyenler abartısız, zarif bir görünüm için daha küçük kaplama modellerini tercih etmeli. Bu örnekte merdiven duvarı koyu taşlarla kaplanmış. Diğer duvarlar ise beyaz renkli.

​3- Bahçe duvarı

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Modern Banyo
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Bahçelerde veya diğer açık alanlarda taş duvarlara sıkça rastlanır. Bu örnekte ise banyo ile bitişik bir tür iç bahçe tasarımı görüyoruz. Banyolar genellikle beyaz renkli olduğundan bahçe duvarı için de beyaz renk seçimi doğru bir karar.

​4- Aşağıdan aydınlatma

Realizzazioni per privati, Attività Edili Cameli Marco Attività Edili Cameli Marco Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Attività Edili Cameli Marco

Attività Edili Cameli Marco
Attività Edili Cameli Marco
Attività Edili Cameli Marco

Dekoratif duvarlar kadar aydınlatma da duvarları güzelleştirmek için önemli bir faktör. Bakın, bu duvarda basit bir lamba taşın dokusunu ve renklerini nasıl vurguladı. Estetik ve çağdaş göstermenin yanı sıra mekan dolaşımı daha güvenli hale gelir.

​5- Yukarıdan aydınlatma

Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto Rustik Oturma Odası
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Aşağıdan aydınlatma yerine yukarıdan ışıklandırma da bir diğer seçenek. Işıkları birbiri ardına yerleştirerek yan yana koyarsanız, yüzey boyunca cazip bir etki yaratacaktır. En çarpıcı olan meydana gelen gölgeler. Bu sayede doku daha da açığa çıkıyor.

​6- Siyah taş

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Koridor, Hol & Merdivenler
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

İç mekanlar için çarpıcı bir fikir siyah taş kaplama blok duvarlar. Bu örnekte olduğu gibi merdiven arasına yerleştirilebilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​7- Salonda taş duvar

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Modern Oturma Odası
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

Taş duvar kaplamasını uygulayabileceğiniz alanlardan biri de oturma odasıdır. Yine tüm duvar yerine tek bir duvara uygulamak şartıyla. Bu örnekte bej rengi taş kaplama devasa bir ayna ile tamamlanmış. İsteğe göre televizyon veya şömine de eklenebilirdi.

​8- Mutfakta

Apartamento en El Rosal, Arquitectura 4rq Arquitectura 4rq Modern Oturma Odası
Arquitectura 4rq

Arquitectura 4rq
Arquitectura 4rq
Arquitectura 4rq

Taş kaplama, dekorasyonda karakter eksikliğinin bulunduğu mekanları güçlendirmek için iyi bir yoldur. İsterseniz tüm duvarda kullanabilirsiniz veya taş efektini yeniden üreten bir duvar kağıdı seçebilirsiniz. Duvar kağıtları, bütçenin sınırlı olduğu durumlar için iyi bir seçimdir.

​9- Dekorasyon hileleri

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Modern Oturma Odası
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

Dekorasyon eksiklikleri basit hilelerle çözülebilir. Örneğin aynalar mekanı olduğundan daha büyük gösterir. Yani küçük bir alanda, köşe veya küçük bir oda olabilir, mekan algısını en üst düzeye çıkarmak için ayna kullanabilirsiniz.

​10- Çalışma odasında

Apartamento 533, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO Modern Oturma Odası
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

Ofiste saygın ortamı yaratmak isteyenler için taş mükemmel bir kaynaktır. Taş duvarını çiçek yataklarıyla tamamlayabilir ve odaya sıcaklık katmak için ahşap mobilya ve zeminden yararlanabilirsiniz.

​11- İki pencere arası

Reforma de un apartamento en el centro de San Sebastian, EKIDAZU EKIDAZU Modern Oturma Odası
EKIDAZU

EKIDAZU
EKIDAZU
EKIDAZU

Tüm duvarlar yerine tek bir duvar yahut duvarın bir kısmı da taş kaplama için idealdir. Bu örnekte iki pencere arasına uygulanmış.

​12- Kontrast

Reforma parcial vivienda RIELLS I VIABREA, ROIMO INTEGRAL GRUP ROIMO INTEGRAL GRUP Rustik Oturma Odası
ROIMO INTEGRAL GRUP

ROIMO INTEGRAL GRUP
ROIMO INTEGRAL GRUP
ROIMO INTEGRAL GRUP

Bu örnekte salonun salonun bir kısmına uygulanan taş malzeme tamamen siyah olmasa da koyu tonlu olduğundan beyaz renkle kontrast sağlamış. Duvara yakın tondaki koltuk takımı ise oldukça uyumlu görünüyor.

​13- Tamamen doğal

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Rustik Oturma Odası
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Son örneğimiz tüm duvarları doğal taşlarla örülmüş rustik bir ev örneği. Görüldüğü üzere evin tavanı da ahşaptan yapılma.

Duvarlarla ilgili daha fazla örnek incelemek isterseniz ’Duvarlarınızı süslemek için hiç aklınıza gelmemiş olan 10 fikir’ başlığına bakabilirsiniz.

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