Evde kendine ait bir bölüm oluşturmanın 15 özgün yöntemi

Giysi odaları kadar çamaşır odaları da bir ihtiyaç. Ancak her iki oda için de çoğu evde yer ayrılmıyor. Bu örnekte ise çözüm olarak banyo içine bir kabin yapılarak küçük bir çamaşırhaneye dönüştürülmüş. Sürgülü kapıları çekildiği zaman ise tamamen kamufle oluyor.