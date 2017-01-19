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Evde kendine ait bir bölüm oluşturmanın 15 özgün yöntemi

nihal e. nihal e.
高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 Modern Multimedya Odası
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Yaratıcı ve eğlenceli 15 örnek derlediğimiz bu yazıda beğeneceğinizi umduğumuz özgün fikirler bulduk.

​1- Kabin şeklinde yatak odası

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Yatak Odası
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

İlk örneğimiz kutu şeklinde bir yatak odası tasarımı. Oda içerisinde oda görünümündeki bu örnekte sürgülü buzlu cam kapılar geniş yatağı tamamen kapatıyor. Ayrıca iç duvara yapılan raflık ve kalın ahşaptan alt kısım bilgisayar masası işlevi görmüş.

​2- Küçük kütüphane

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 Modern Multimedya Odası
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

İkinci örnek yine kutuyu andıran bir çalışma. Merdivenle çalışma odası arasında kalan duvarın iç kısmına mini bir kütüphane oluşturulmuş. Yerden belli bir yükseklikte yer alan kütüphanenin zemini ahşap kaplama olduğundan rahatlıkla üstüne oturulabilir.

​3- Merdiven altı çalışma odası

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Evdeki ölü alanların başında gelen merdiven altı boşlukları sayısız şekilde değerlendirilebilir. Bu örnekte ise merdiven hayli yüksek olduğundan alt kısım çalışma odasına dönüştürülmüş.

​4- Duvar içine sedir

Renovierung einer Villa am Stadtrand von Salzburg zu einem luxuriösen Wohn-Loft, Meissl Architects ZT GmbH Meissl Architects ZT GmbH Modern Yemek Odası
Meissl Architects ZT GmbH

Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH

Standart bir oturma grubu yerine duvar içine yapılma bir oturma alanı hiç şüphesiz çok daha yaratıcı bir fikir. Resimde beyaz duvarlarla daha da belirginleşen koyu mor duvar ve kürkten yapılma sedir hayli dekoratif görünüyor.

​5- Ahşap çocuk evi

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Sırada çocukların çok seveceği bir tasarım var. Ahşaptan yapılma bir evi andıran yatak çocukların oyun evi ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Duvara bitişik monte edilen ahşap evin içi de gayet sevimli görünüyor.

​6- Tavan arasında ofis

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Çalışma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara’da inşa edilen bir villanın çalışma odasını gördüğümüz resim, özellikle evden çalışan insanlar için hayli kullanışlı. Eğer evinizde kendinize ait özel bir alan yaratacak uygun boşluk yoksa tavan araları bu gibi ihtiyaçları karşılamak için uygun bir çözüm.

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​7- Küçük giysi odası

28m2, Croisle Architecture Croisle Architecture Modern Giyinme Odası
Croisle Architecture

Croisle Architecture
Croisle Architecture
Croisle Architecture

Mini bir çatı katı dairesi içinde tasarlanan asma kat hayli basık olduğundan ancak depolama için kullanılabilir.

8- Modern çocuk odası

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Minimalist Çocuk Odası
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım)

Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Yine miniklerin hayran kalacağı bir çocuk odası tasarımı görüyoruz. Rengarenk döşenmiş çocuk odasında küçük bir merdiven aracılığıyla erişilen çocuk odası çağdaş tarzıyla göz dolduruyor. Kuşkusuz şimdiki çocuklar çok şanslı.

​9- Gizli çamaşırhane

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Banyo Ahşap Kahverengi
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Giysi odaları kadar çamaşır odaları da bir ihtiyaç. Ancak her iki oda için de çoğu evde yer ayrılmıyor. Bu örnekte ise çözüm olarak banyo içine bir kabin yapılarak küçük bir çamaşırhaneye dönüştürülmüş. Sürgülü kapıları çekildiği zaman ise tamamen kamufle oluyor.

​10- Rengarenk bir oda

Quarto Infantil , Formafantasia Formafantasia Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Tekstil Turuncu
Formafantasia

Formafantasia
Formafantasia
Formafantasia

Resimde gördüğümüz çocuk odası cıvıl cıvıl renkleriyle her görenin içini açıyor. Çocukların sevimli dünyasını yansıtan dekorasyon dışında U şeklindeki pencere önü sedir köşesi güzel bir oyun alanı olarak değerlendirebilir.

​11- İki duvar arası çalışma odası

NYC. 5-th Ave, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN Eklektik Çalışma Odası
KAPRANDESIGN

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Günümüzde teknolojik aletlerin gelişmesi sayesinde çalışma odaları git gide küçülüyor. Çünkü artık kütüphaneler dahi elektronik aletlerin içinde gizli. Hal böyle olunca evdeki herhangi bir boşluğu çalışma odasına çevirmek mümkün oluyor. Ancak biraz daha gizlilik isterseniz ilave duvar ekleyebilirsiniz.

​12- Asma kat

Haus für Julia und Björn, Innauer-Matt Architekten ZT GmbH Innauer-Matt Architekten ZT GmbH Kırsal Çalışma Odası
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

Alan sıkıntısı çekenler için harika bir çözüm olan asma katlar özellikle yatak odası oluşturmak için kullanışlı. Resimdeki ahşap ev de yüksek tavandan ötürü asma kat için ideal. Merdiven aracılığıyla rahatlıkla yatağınıza erişebiliyorsunuz.

​13- Merdiven dibine kitaplık

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Resimdeki gördüğünüz ev, stüdyo daire tipi olduğundan sınırlı alanı en iyi şekilde değerlendirmiş. Yatak odasına çıkan küçük merdiven bitimi mini bir kütüphaneye dönüştürülmüş.

​14- Tavan arasında genç odası

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Eklektik Çocuk Odası
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

Sırada gençlere özel bir örnek var. Hayli dar tavan arası mümkün olan en iyi şekilde değerlendirilerek güzel bir genç odasına dönüştürülmüş.

​15- Kedi evi

Ristrutturazione, HENMADE HENMADE Modern Koridor, Hol & Merdivenler
HENMADE

Ristrutturazione

HENMADE
HENMADE
HENMADE

Hayvanların da en az bizim kadar kendilerine ait özel alanlara ihtiyacı var. Sevimli kedicik halinden memnun görünüyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Duvarlarınızı süslemek için hiç aklınıza gelmemiş olan 10 fikir’ başlığına göz atabilirsiniz.

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