Evde kendine ait bir bölüm oluşturmanın 15 özgün yöntemi

Yaratıcı ve eğlenceli 15 örnek derlediğimiz bu yazıda beğeneceğinizi umduğumuz özgün fikirler bulduk.
İlk örneğimiz kutu şeklinde bir yatak odası tasarımı. Oda içerisinde oda görünümündeki bu örnekte sürgülü buzlu cam kapılar geniş yatağı tamamen kapatıyor. Ayrıca iç duvara yapılan raflık ve kalın ahşaptan alt kısım bilgisayar masası işlevi görmüş.
İkinci örnek yine kutuyu andıran bir çalışma. Merdivenle çalışma odası arasında kalan duvarın iç kısmına mini bir kütüphane oluşturulmuş. Yerden belli bir yükseklikte yer alan kütüphanenin zemini ahşap kaplama olduğundan rahatlıkla üstüne oturulabilir.
Evdeki ölü alanların başında gelen merdiven altı boşlukları sayısız şekilde değerlendirilebilir. Bu örnekte ise merdiven hayli yüksek olduğundan alt kısım çalışma odasına dönüştürülmüş.
Standart bir oturma grubu yerine duvar içine yapılma bir oturma alanı hiç şüphesiz çok daha yaratıcı bir fikir. Resimde beyaz duvarlarla daha da belirginleşen koyu mor duvar ve kürkten yapılma sedir hayli dekoratif görünüyor.
Sırada çocukların çok seveceği bir tasarım var. Ahşaptan yapılma bir evi andıran yatak çocukların oyun evi ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Duvara bitişik monte edilen ahşap evin içi de gayet sevimli görünüyor.
Ankara’da inşa edilen bir villanın çalışma odasını gördüğümüz resim, özellikle evden çalışan insanlar için hayli kullanışlı. Eğer evinizde kendinize ait özel bir alan yaratacak uygun boşluk yoksa tavan araları bu gibi ihtiyaçları karşılamak için uygun bir çözüm.
Mini bir çatı katı dairesi içinde tasarlanan asma kat hayli basık olduğundan ancak depolama için kullanılabilir.
Yine miniklerin hayran kalacağı bir çocuk odası tasarımı görüyoruz. Rengarenk döşenmiş çocuk odasında küçük bir merdiven aracılığıyla erişilen çocuk odası çağdaş tarzıyla göz dolduruyor. Kuşkusuz şimdiki çocuklar çok şanslı.
Giysi odaları kadar çamaşır odaları da bir ihtiyaç. Ancak her iki oda için de çoğu evde yer ayrılmıyor. Bu örnekte ise çözüm olarak banyo içine bir kabin yapılarak küçük bir çamaşırhaneye dönüştürülmüş. Sürgülü kapıları çekildiği zaman ise tamamen kamufle oluyor.
Resimde gördüğümüz çocuk odası cıvıl cıvıl renkleriyle her görenin içini açıyor. Çocukların sevimli dünyasını yansıtan dekorasyon dışında U şeklindeki pencere önü sedir köşesi güzel bir oyun alanı olarak değerlendirebilir.
Günümüzde teknolojik aletlerin gelişmesi sayesinde çalışma odaları git gide küçülüyor. Çünkü artık kütüphaneler dahi elektronik aletlerin içinde gizli. Hal böyle olunca evdeki herhangi bir boşluğu çalışma odasına çevirmek mümkün oluyor. Ancak biraz daha gizlilik isterseniz ilave duvar ekleyebilirsiniz.
Alan sıkıntısı çekenler için harika bir çözüm olan asma katlar özellikle yatak odası oluşturmak için kullanışlı. Resimdeki ahşap ev de yüksek tavandan ötürü asma kat için ideal. Merdiven aracılığıyla rahatlıkla yatağınıza erişebiliyorsunuz.
Resimdeki gördüğünüz ev, stüdyo daire tipi olduğundan sınırlı alanı en iyi şekilde değerlendirmiş. Yatak odasına çıkan küçük merdiven bitimi mini bir kütüphaneye dönüştürülmüş.
Sırada gençlere özel bir örnek var. Hayli dar tavan arası mümkün olan en iyi şekilde değerlendirilerek güzel bir genç odasına dönüştürülmüş.
Hayvanların da en az bizim kadar kendilerine ait özel alanlara ihtiyacı var. Sevimli kedicik halinden memnun görünüyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Duvarlarınızı süslemek için hiç aklınıza gelmemiş olan 10 fikir’ başlığına göz atabilirsiniz.