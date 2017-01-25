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Dar alanda güzel bir bahçe oluşturmanın yolları

Meral Eser Meral Eser
B&B 22 CHARMING ROOMS & APARTMENTS, EXCELSIOR HOME INTERIORS EXCELSIOR HOME INTERIORS Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Kırmızı
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Kullanıcı bireylerin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan avlular dizayn etmek, konfor ve rahatlık arayanlara kolaylık sağlayacaktır. Sıcak aylarda havadar alanlara yönelmek isteyenler için temiz hava ihtiyacını sağlayan avlu ve teraslar, görsel açıdan da göze hitap ettiğinde huzur veren bir atmosfer sağlar. Dekoratif unsurlarla şık ve cazip 10 avlu modelini derledik, ilham veren fikirler bulmak için örnekleri gözden geçirebilirsiniz.

1. Tropikal öğelerle bir köşe

Residência em Juqueí - São Sebastião - SP, ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN Tropikal Bahçe
ANALU ANDRADE – ARQUITETURA E DESIGN

ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN
ANALU ANDRADE – ARQUITETURA E DESIGN
ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN

Palmiye ağaçlarından natürel öğelere birçok aksesuar ve bitki türleri bahçe düzenlemesinde fark yaratan bir alan dizayn etmenizi sağlayacaktır. Çömleklerle dönemsel izler taşıyan aksesuarları bir araya getirerek karakteristik özellikler taşıyan bir avlu dizayn edebilirsiniz.

2. Çimlerle güzelleşen alanlar

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Rustik Bahçe
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

İyi bakılan bir çim bahçe toprağını kökleriyle bir ağ gibi sardığı için özellikle eğimli bahçelerde toprak kaybını önler. Bahçe ve avlu alanlarında çim alanlar olmadığında dekorasyon eksik hissedilir. Çimensiz, toprağın göründüğü bir bahçe tamamlanmış sayılmaz ve göze hitap eden ferah bir atmosfer için özenle tasarlanan çim alanlar büyük fark yaratır.

3. Canlı renkler ve doğal malzemeler

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores Modern Bahçe
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Natürel dokularla taş duvarlar oldukça cazip bir görünüm oluştururken, canlı renklerle içinizi ferahlatan alanlar da dizayn edebilirsiniz. Renklerin ve dokuların ahengi ile şık ve özenle tasarlanan bir avlu.

4. Minimalist yaklaşım

homify İskandinav Balkon, Veranda & Teras Beton Bej
homify

homify
homify
homify

Yalın çizgilerle göz yormayan bir avlu dizayn etmek mümkün. Üstelik çok fazla eşya satın almanıza gerek kalmadan dekorasyonda büyük fark yaratabilirsiniz. Minimalist yaklaşımla belirlediğiniz renk ve doku paleti üzerinden uyum ve ahenk yakalayabilirsiniz.

5. Süs bitkileri ve çiçeklerle renk katın

B&B 22 CHARMING ROOMS & APARTMENTS, EXCELSIOR HOME INTERIORS EXCELSIOR HOME INTERIORS Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Kırmızı
EXCELSIOR HOME INTERIORS

EXCELSIOR HOME INTERIORS
EXCELSIOR HOME INTERIORS
EXCELSIOR HOME INTERIORS

Renklerin cazibesi ile ferah ve aydınlık bir avluda konuklarınızı ağırlamaya ne dersiniz? Örnek avluda görüldüğü üzerine konfor sunan bahçe mobilyalarıyla süs bitkileri ve saksı çiçekleri ile sarmalanan bu avlu oldukça şık ve ferah.

6. Estetik öğelerle bahçe yolları

Condomínio São Roque, Lodo Barana Arquitetura e Interiores Lodo Barana Arquitetura e Interiores Klasik Balkon, Veranda & Teras
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

Natürel renk tonları huzur dolu bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Çok fazla renk ve aksesuarlara gerek kalmadan uyum ve ahenk yakalayabilirsiniz. Bahçe yolları için yaratıcı ve dekoratif fikirlere yönelebilir, detaylarla fark yaratabilirsiniz.

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7. Havadar ve konforlu

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores Tropikal Bahçe
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores

Sıcak yaz aylarında havadar alanların keyfini çıkarmak isteyenler için enfes bir manzara. Natürel öğeler ve dokularla bezenen bu avlu örneğinde şık aydınlatma unsurları ve aksesuarlara yer verilmiş. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.

8. Estetik ve fonksiyonel duvar dekorları

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Dar ve uzun geçişli avlularda döşeme zemini alanından yer kazanmak için pratik dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Duvar dekorlarını hem işlevsel hem de estetik açıdan değerlendirebilir, daha cazip bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Sırayla dizilen çiçek saksılarının bulunduğu alan hem zemin alanında yer kaplamıyor, hem de görüş hizasında kullanışlı bir bar alanı olarak değerlendiriliyor.

9. Dikey bahçe

Residência Cruz, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA Modern Bahçe
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Modern çözümlerle birbirinden cazip dikey bahçe modellerinden envai çeşit duvar dekorlarına şıklık katan unsurlar yakalayablirsiniz. Bitki ve çiçeklerle uyumlu boyanan yeşil duvarla kontrast yaratan kaplama malzemeleri kullanılarak, geometrik formlar öne çıkarılmış.

10. Şık aydınlatma unsurları

Badalona Home Design, CONTRACT SOLUTIONS CONTRACT SOLUTIONS Endüstriyel Bahçe
CONTRACT SOLUTIONS

CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS

Döşeme zemini alanından yer kazandıran unsurlar arasında köşe ve kenarları boş bırakmayan bahçe mobilya ve bank tasarımları ilginizi çekebilir. Dikey bahçe modellerinden sarmaşıklara birçok duvar dekoru örneği ferah bir atmosfer sunarken, şık aydınlatma unsurları ile cazip bir dekorasyon çalışmasını tamamlayabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Akıllara kazınacak 5 avlu dönüşümü’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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