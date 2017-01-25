Dar alanda güzel bir bahçe oluşturmanın yolları

Kullanıcı bireylerin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan avlular dizayn etmek, konfor ve rahatlık arayanlara kolaylık sağlayacaktır. Sıcak aylarda havadar alanlara yönelmek isteyenler için temiz hava ihtiyacını sağlayan avlu ve teraslar, görsel açıdan da göze hitap ettiğinde huzur veren bir atmosfer sağlar. Dekoratif unsurlarla şık ve cazip 10 avlu modelini derledik, ilham veren fikirler bulmak için örnekleri gözden geçirebilirsiniz.
Palmiye ağaçlarından natürel öğelere birçok aksesuar ve bitki türleri bahçe düzenlemesinde fark yaratan bir alan dizayn etmenizi sağlayacaktır. Çömleklerle dönemsel izler taşıyan aksesuarları bir araya getirerek karakteristik özellikler taşıyan bir avlu dizayn edebilirsiniz.
İyi bakılan bir çim bahçe toprağını kökleriyle bir ağ gibi sardığı için özellikle eğimli bahçelerde toprak kaybını önler. Bahçe ve avlu alanlarında çim alanlar olmadığında dekorasyon eksik hissedilir. Çimensiz, toprağın göründüğü bir bahçe tamamlanmış sayılmaz ve göze hitap eden ferah bir atmosfer için özenle tasarlanan çim alanlar büyük fark yaratır.
Natürel dokularla taş duvarlar oldukça cazip bir görünüm oluştururken, canlı renklerle içinizi ferahlatan alanlar da dizayn edebilirsiniz. Renklerin ve dokuların ahengi ile şık ve özenle tasarlanan bir avlu.
Yalın çizgilerle göz yormayan bir avlu dizayn etmek mümkün. Üstelik çok fazla eşya satın almanıza gerek kalmadan dekorasyonda büyük fark yaratabilirsiniz. Minimalist yaklaşımla belirlediğiniz renk ve doku paleti üzerinden uyum ve ahenk yakalayabilirsiniz.
Renklerin cazibesi ile ferah ve aydınlık bir avluda konuklarınızı ağırlamaya ne dersiniz? Örnek avluda görüldüğü üzerine konfor sunan bahçe mobilyalarıyla süs bitkileri ve saksı çiçekleri ile sarmalanan bu avlu oldukça şık ve ferah.
Natürel renk tonları huzur dolu bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Çok fazla renk ve aksesuarlara gerek kalmadan uyum ve ahenk yakalayabilirsiniz. Bahçe yolları için yaratıcı ve dekoratif fikirlere yönelebilir, detaylarla fark yaratabilirsiniz.
Sıcak yaz aylarında havadar alanların keyfini çıkarmak isteyenler için enfes bir manzara. Natürel öğeler ve dokularla bezenen bu avlu örneğinde şık aydınlatma unsurları ve aksesuarlara yer verilmiş. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Dar ve uzun geçişli avlularda döşeme zemini alanından yer kazanmak için pratik dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Duvar dekorlarını hem işlevsel hem de estetik açıdan değerlendirebilir, daha cazip bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Sırayla dizilen çiçek saksılarının bulunduğu alan hem zemin alanında yer kaplamıyor, hem de görüş hizasında kullanışlı bir bar alanı olarak değerlendiriliyor.
Modern çözümlerle birbirinden cazip dikey bahçe modellerinden envai çeşit duvar dekorlarına şıklık katan unsurlar yakalayablirsiniz. Bitki ve çiçeklerle uyumlu boyanan yeşil duvarla kontrast yaratan kaplama malzemeleri kullanılarak, geometrik formlar öne çıkarılmış.
Döşeme zemini alanından yer kazandıran unsurlar arasında köşe ve kenarları boş bırakmayan bahçe mobilya ve bank tasarımları ilginizi çekebilir. Dikey bahçe modellerinden sarmaşıklara birçok duvar dekoru örneği ferah bir atmosfer sunarken, şık aydınlatma unsurları ile cazip bir dekorasyon çalışmasını tamamlayabilirsiniz.
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