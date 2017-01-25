Dar alanda güzel bir bahçe oluşturmanın yolları

Döşeme zemini alanından yer kazandıran unsurlar arasında köşe ve kenarları boş bırakmayan bahçe mobilya ve bank tasarımları ilginizi çekebilir. Dikey bahçe modellerinden sarmaşıklara birçok duvar dekoru örneği ferah bir atmosfer sunarken, şık aydınlatma unsurları ile cazip bir dekorasyon çalışmasını tamamlayabilirsiniz.

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