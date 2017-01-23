Her yönüyle kusursuz 6 ev projesi

İlk örneğimiz tipik bir bungalov mimarisine sahip, modern bir müstakil ev. harika bir doğa içerisinde yer alan ve çevresiyle uyumlu, özenli bir peyzaja sahip olan yapı dik çatısıve verandası ile tipik bir bungalov. Çatısındaki pencerelerden anlaşıldığı üzere çatı katı odaları da mevcut.

Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor.