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Her yönüyle kusursuz 6 ev projesi

Özlem K. Özlem K.
CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Evler
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Bugün sayfamızda her biri birbirinden güzel 6 farklı ev projesini misafi ediyoruz. Kimisi ülkemizden kimisi ise dünyanın farklı köşelerinden mimarlar tarafından tasarlanan bu projelerin her biri stilinin kusursuz bir örneği. Derlemeyi oluştururken farklı stillerden oluşmuş ve farklı yapı malzemeleriyle inşa edilmiş evleri bir araya getirmeye gayret ettik. Yeni bir ev inşa ettirmeyi düşünenler için harika bir ilham kaynağı olacağını düşünüyoruz. Yeni bir ev inşa ettirmeyi düşünmüyorsanız bile, bu evlerin resimlerine bakmak çok eğlenceli!

1) Yalın bir mimari, iddialı bir peyzaj

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

İlk örneğimiz tipik bir bungalov mimarisine sahip, modern bir müstakil ev. harika bir doğa içerisinde yer alan ve çevresiyle uyumlu, özenli bir peyzaja sahip olan yapı dik çatısıve verandası ile tipik bir bungalov. Çatısındaki pencerelerden anlaşıldığı üzere çatı katı odaları da mevcut. 

Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor.

2) Ülkemizden kırsal stil bir villa

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Tuğla Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Genel mimarisiyle, verandasıyla ve kapalı otoparkıyla tipik bir Amerikan evine benzese de, bu ev aslında Türkiye'de. Ordulu bir mimarlık firması tarafından tasarlanan yapı koyu renkli çatısı, tuğla yüzeyleri ve sevimli panjurlarıyla dikkat çekiyor.

3) Kocaman bir taş ev

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Evler Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Geleneksel Ege köy evi mimarisinin en güzel yapı malzemesi olan taş, bu örnekte karşımıza kocaman bir villa yapı malzemesi olarak çıkıyor. Ayvalık'ta konumlanan bu evle ilgili daha fazla bilgiyi ’Çam ağaçları arasında muhteşem bir taş ev’ başlıklı yazımızda okuyabilirsiniz. 

4) Yalova'da bir site

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Evler
CCT INVESTMENTS

CCT 175 Villa Project in Yalova

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

İdeal yaşam böyle olmalı: Şehrin keşmekeşinden uzak, mükemmel bir doğa içinde, geniş bahçelerle çevrili harika villalar… Bu sitede, aynı mimari stillerde olmalarına rağmen, her bir ev bir diğerinden farklı olarak tasarlanmış, böylece sahil kasabalarında görmeye alıştığımız, bir örnek memur yazlığı görünümüne müsaade edilmemiş.

5) Muhteşem bir kütük ev

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Ahşap evler doğa dostu olmaları, nefes almaları ve sağladıkları mükemmel izolasyon ile soğuk iklimlerde en çok tercih edilen yapı türlerinden. Ülkemizde yoğunluklu olarak Karadeniz kırsalında inşa edilen, tüm dünyada ise kuzey ülkelerinde, dağlık ve ormanlık alanlarda sıklıkla karşımıza çıkan ahşap evler, günümüzde modernize edilerek başka bölgelere de yayılmaya başladı. Geleneksel olarak kütük ev modelinde, yani rustik yapıda olan ahşap evler klasik stilleriyle asla modası geçmeyen geleneksel birer yapı olma özelliğinde.

6) Modern bir ahşap ev

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Modern Bahçe
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Ahşap ev deyince genelde akıllara rustik stil geliyor. Rustik stil oldukça belirgin özellikleri olan ve tüm diğer mimari stiller gibi, herkese hitap etmeyebilecek bir stil. Ahşap evlere sırf bu yüzden mesafeli olan birçok insan var. Oysa artık ahşap evlerin mimarsi tıpkı betonarme evlerin mimarisi gibi çeşit çeşit. İsteyene geleneksel görnüşlü, rustik yapılar isteyene modern, minimalist, hatta oldukça çılgın yapılar tasarlanıyor. Arzu edenlere ise farklı mimari stiller kombine ediliyor, bu kombinasyondan ise muhteşem eklektik yapılar çıkabiliyor, tıpkı fotoğraftaki örnek gibi.

Cennet gibi lüks bir konut
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