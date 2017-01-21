Bahçede ve evde çocuklarınız için yapabileceğiniz 8 şey

Çocukları mutlu eden oyun alanları dizayn ederken birçok fikri bir araya getiren kompakt tasarım örneklerini gözlemleyebilir ve değerlendirebilirsiniz. Belli bir yüksekliğe merdiven basamakları ile erişim sağlayabilir, bahçe içi küçük kulübeler, tırmanma alanları, köprü, kaykay ve salıncakları tek bünyede dizayn ettirebilirsiniz.

Çocuklarınızı memnun edecek daha fazla fikir için 'Yaratıcı çocuk odası fikirleri' yazımızı da gözden geçirebilirsiniz.