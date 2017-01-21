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Bahçede ve evde çocuklarınız için yapabileceğiniz 8 şey

Meral Eser Meral Eser
Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Asyatik Bahçe
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Çocuklar evin neşesidir ve mutlaka dekorasyonda onlara ayrılan yer göz ardı edilmemelidir. Sıcak yaz aylarında havadar alanlardan çocukları mahrum etmemek gerekir ve bahçelerde öncelikle çocukların güvenliği için önlemler alınmalıdır. Çok küçük yaşlardaki çocukların asılmalarını engelleyecek, düşürüp devirmelerini sağlayacak bahçe aksesuarları gözden geçirilmeli ve mümkünse sabitlenmelidir. Hem güvenli hem de sağlıklı bir yaşam için çocuklarınıza bahçelerde oyun alanları dizayn edebilir, ihtiyaç duydukları konforu sağlayabilirsiniz. Bu yazımızda bahçenizde ve evinizde çocuklarınız için yapabileceğiniz 8 şahane örnek derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

1. Oyun evi

Deniz Oyun Evi -Yan görünüş Sakura Ahşap Akdeniz Bahçe
Sakura Ahşap

Deniz Oyun Evi -Yan görünüş

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Çocuklar için korunaklı ve özel bir oyun alanı oluşturmaya ne dersiniz? Oyun evi konsepti ile çocukları öğlen saatlerindeki direkt güneş ışıklarından koruyabilir, cazip renkleri ile rüya gibi bir oyun alanı sağlayabilirsiniz. İçi gök mavisi dışı bembeyaz olan oyun kulübesi çocukları hayran bırakıyor.

2. Geleceğe yolculuk!

Kreuzberger Kugel, Luftschlösser Luftschlösser Eklektik Evler
Luftschlösser

Luftschlösser
Luftschlösser
Luftschlösser

Geometrik prizmalarla ve sıradışı tasarımıyla dikkat çeken bu küreyr ahşap merdiven basamaklarıyla ulaşılıyor. İki ağaç gövdesi arasında muntazam şekilde tasarlanan bu tasarım, renkleri ile ve geometrik formları ile çocukların ilgisini çekiyor. Fantastik düşlerle zaman yolculuğuna çocuğunuzu hazırlayın ve birlikte zamanın keyfini çıkarın!

3. Çiftlik temalı bebek ve çocuk odacığı

LACOTE Çiftlik temalı bebek ve çocuk odası , Lacote Design Lacote Design Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Lacote Design

LACOTE Çiftlik temalı bebek ve çocuk odası

Lacote Design
Lacote Design
Lacote Design

Küçük yaştaki çocukların bayılacağı bu tip odacıklar bahçe ve teras alanlarında kullanılabileceği gibi, çocuk odası dekorasyonuna da hareket katan fikirler veriyor. Çiftlik teması ile göze hitap eden bu oyun evine çocuklarınız bayılacak!

4. Sevimli dostlarımıza yer açın

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Asyatik Bahçe
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Minik kuşlar, sevimli köpekler, kucak dostu kediler ve dahası. Çocuklarınızın diğer canlılarla ilişkilerini yakınen takipe debileceğiniz havadar alanlar dizayn edebilir, sevimli dostlarıyla keyifli vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Natürel dokularla dizayn edilen bu alanda şık ve renkli bir geçiş alanı tasarlanmış.

5. Kaydırak

Climbing Frame for Smaller Garden Selwood Products Ltd Modern Bahçe
Selwood Products Ltd

Climbing Frame for Smaller Garden

Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd

Birçok insanın çocukluk hatıralarında yer alan kaydıraklar çocuklar için enerjilerini kullanabilecekleri eğlence alanları sayılıyor. Eğer bahçenizde kaydırak için bir alan ayırabiliyorsanız, farklı ebatlarda alternatiflerini bulup değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen farklı stilde proje örnekleri bulabilirsiniz.

6. Salıncak ve basket alanı

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Çocukların çok seveceği bu örnek görselde geniş bir çim alanda dizayn edilen basket alanı tasarlanmış ve salıncaklarla daha da eğlenceli hale gelmiş. Uygulanan oyun alanlarında renklerin cazibesi ile doğal dokuların ferahlı rahat bir nefes almanızı sağlayacaktır.

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7. Eğlence unsuru

LACOTE Çiftlik temalı bebek ve çocuk odası , Lacote Design Lacote Design Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Lacote Design

LACOTE Çiftlik temalı bebek ve çocuk odası

Lacote Design
Lacote Design
Lacote Design

Ev ve teraslarda eğlence unsurunu unutmamak lazım. Çocukların neşesini daim tutacak oyuncak at arabaları ve dekoratif ürünlere yer verin. Onları sevdikleri oyun karakterlerle oyuncaklar ve sevimli kahramanların figürleri ile eğlenceli oyun alanları tasrlayabilirsiniz.

8. Oyun alanı

Boomhutten en Speelhuisjes., artilignum artilignum Klasik Bahçe
artilignum

artilignum
artilignum
artilignum

Çocukları mutlu eden oyun alanları dizayn ederken birçok fikri bir araya getiren kompakt tasarım örneklerini gözlemleyebilir ve değerlendirebilirsiniz. Belli bir yüksekliğe merdiven basamakları ile erişim sağlayabilir, bahçe içi küçük kulübeler, tırmanma alanları, köprü, kaykay ve salıncakları tek bünyede dizayn ettirebilirsiniz.

Çocuklarınızı memnun edecek daha fazla fikir için 'Yaratıcı çocuk odası fikirleri' yazımızı da gözden geçirebilirsiniz.

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