Dikkat! Bu minik evleri kendiniz de yapabilirsiniz!

Sakin ve huzurlu bir yaşam için geniş ve büyük bir evde yaşamak şart değildir. Sıcak atmosferiyle karşılayan küçük ve şirin bir ev, akılcı çözümlerle dizayn edildiğinde aradığınız konforunu sunabilir. Özellikle apartman tipi dairelerde yaşam alanlarından sıkılanlar ve tekdüzelikten kurtulmak isteyenler için ev sahibi olmak bir ihtiyaç ve duruma göre hayaldir. Büyük masraflar etmeden düşük bütçe ile hem konforlu, hem de ekonomik evler dizayn etmek mümkün. Minik ama konfor sunan ev modelleri için daha fazla beklemeyin ve ilham veren örnekleri hemen incelemeye başlayalım!
Ahşap evler, bulunduğu çevre ile uyum gösteren natürel öğelerle dizayn edildiğinde huzur veren sakin bir atmosfer sunuyor. Özellikle doğal malzemelerin mimari elemanlarda kullanımı ve ahşabın sıcak dokusu ile küçük ama şirin bir yuva konsepti dizayn edilebilir. Mevsimsel kullanım kolaylıkları sağlayan bungalov evleri de bu ihtiyacı görüyor. Eğer doğa ile iç içe enfes bir manzaraya eşlik ediyorsa küçük ama konfor sunan ahşap ev modeli aradığınız huzur dolu ortamı sunabilir.
Sıcak atmosferiyle ahşabın yoğunluklu kullanıldığı bu tasarım örneğinde mobilyalardan, mimari elemanlara kadar natürel dokuların uyum ve ahengi görülüyor. Mutfak ve bar alanı için ayrılan bu bölümde ışıklandırma unsurları ile daha sıcak bir atmosfer oluşuyor. Döşeme zemini alanından yer kaybettirmeyen bar tabureleri ile atıştırma ve yeme ihtiyacı isteğe göre bu alanda da karşılanabilir.
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Bir kulübe olduğunu düşünebilirsiniz fakat mikro evler, taşınabilir olmaları dolayısıyla mevsimsel ve dönemsel barınma ihtiyacını karşılayan tasarımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Akılcı çözümlerle küçük alanlarda büyük hizmetler sağlayan mikro evler sayesinde dünyayı dolaşabilir ve her akşam evinizde arkanıza yaslanabilirsiniz. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Mikrodalga fırın, şofben ve hatta bir bulaşık makinesi temin edilen mikro evde muhtemel temel ihtiyaçlar muntazam karşılanıyor! Çok amaçlı kullanılan ürünler ve tasarımlar genel olarak ahşabın şekil alabilirliğinden faydalanılarak tasarlanıyor ve genel ahenk bozulmuyor. Duvar dekorları için hem işlevsel hem de estetik depolama sistemlerine akılcı fikirler bulabilirsiniz.
Küçük ama şirin cephe dizaynında kontrast renkler, malzeme dokularını öne çıkarıyor ve canlılık katıyor. Beyazlara bürünen duvarlarla eğimli çatı örtüsü kontrast oluşturuyor. Pencere ve kapı detaylarında da benzer özelliklere rastlayabileceğiniz gibi, dekoratif bitki ve ağaçlarla davetker bir giriş dizayn ediliyor. Ayrıca küçük konut alanının bünysinde kapalı bir garaj mevcut.
Geniş ve ferah bir oturma alanı sunan iç mekanda natürel renklerle canlı renkler bir araya getirilerek denge unsuru sağlanmış. Modern stil dizayn edilen evde mobilya ürünleri konfor ve rahatlık sunuyor. Göz yormayan açık renk tonlarının hakim olduğu oturma odasında duvar dekorlarına ayrıca özen gösterilmiş. Lüks ve modern döşenen evde sanata yer veriliyor, dekoratif bitkilerle dekorasyon tamamlanıyor.
Kırsal stil öğelerle dizayn edilen evler oldukça ilgi görüyor. Şehir hayatından sıkılanlar için, natürel dokuların mimaride ve dekorasyonda kulanıldığı köy evleri bir sığınak gibi huzur veren atmosferi ile karşılıyor. Renklerin cazibesi ve doğal taş zarafeti ile içinizi ısıtacak bu minik evin iç mekan görsellerinden bir kareyi gözden geçirelim.
Uzmanların elinden çıkan sonuçlarla eski bir köy evini muntazam hale getirmek, natürel dokuları bozmadan dingin bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Renklerin cazibesi, dekoratif bitki ve çiçeklerle davetkar bir girişi olan bu küçük evin konaklama için tüm ihtiyaçların muntazam karşıladığı yatak odasından bir kare görmekteyiz. Klima ihtiyacından depolama sistemlerine kadar birçok unsur göz ardı edilmemiş ve natürel renklerle dinginlik sağlanıyor.
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