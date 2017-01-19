Dikkat! Bu minik evleri kendiniz de yapabilirsiniz!

Uzmanların elinden çıkan sonuçlarla eski bir köy evini muntazam hale getirmek, natürel dokuları bozmadan dingin bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Renklerin cazibesi, dekoratif bitki ve çiçeklerle davetkar bir girişi olan bu küçük evin konaklama için tüm ihtiyaçların muntazam karşıladığı yatak odasından bir kare görmekteyiz. Klima ihtiyacından depolama sistemlerine kadar birçok unsur göz ardı edilmemiş ve natürel renklerle dinginlik sağlanıyor.

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